Top-Unternehmer verrät: Ohne diesen Softskill wirst du nie zu den Besten gehören

Mark Cuban ist ein erfolgreicher US-Unternehmer. In einem Interview verriet er, welche Eigenschaft von Mitarbeiter:innen er ganz besonders schätzt. Die Wissenschaft gibt ihm dabei recht.

Von Christian Bernhard
2 Min.
Tipps gegen Stress: Zurück zum klaren Denken. (Foto: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock)

Welche Eigenschaften machen Top-Mitarbeiter:innen aus? Fleiß? Verlässlichkeit? Ausgeprägte Teamplayer-Fähigkeiten? Mark Cuban bringt eine Eigenschaft ins Spiel, die nicht oft als erste genannt wird: die Fähigkeit, den Stress des Chefs zu reduzieren.

Cuban ist ein sehr erfolgreicher Unternehmer, sein Vermögen wird auf der Forbes-Liste der reichsten Menschen der Welt im Februar 2025 mit über fünf Milliarden US-Dollar angegeben.

„Jeder, der meinen Stress reduziert, wird für mich unschätzbar wertvoll“

Der größte Wert, den man seinem Chef bieten könne, bestehe darin, dessen Stress zu reduzieren, sagte Cuban laut CNBC in einem Interview. „Jeder, der meinen Stress reduziert, wird für mich unschätzbar wertvoll.“ Von solchen Mitarbeiter:innen würde er sich am liebsten nie trennen, unterstrich er.

Cuban erklärte auch, warum diese Gabe im Arbeitsumfeld so hilfreich ist. Mitarbeiter:innen, die seinen Stress reduzieren, würden nämlich auch proaktiv Probleme angehen. Der beste Softskill, den Angestellte entwickeln können, sei die Fähigkeit, „eine Situation zu analysieren, eine Lösung zu finden und nicht zu viel Aufhebens darum zu machen“, erklärte er.

Stress beeinträchtigt die Produktivität und Arbeitsleistung erheblich

Cuban nannte als Beispiel Robbie, einen seiner Mitarbeiter. Dieser habe seinen Stress nicht nur dadurch reduziert, indem er ihm keinen zusätzlichen bereitete, sondern auch durch sein proaktives Handeln. „Er machte mich auf kleine Probleme aufmerksam, die größer geworden wären, wenn er sich nicht frühzeitig um sie gekümmert hätte“, erklärte Cuban.

Laut CNBC zeigen Studien, dass Stress die Produktivität und Arbeitsleistung erheblich beeinträchtigt und US-Unternehmen jährlich schätzungsweise mehr als 300 Milliarden Dollar kostet.

Statt mehr Geld: 10 beliebte Alternativen zur Gehaltserhöhung

Einige Gesundheitsmaßnahmen werden von gesetzlichen Krankenkassen gefördert.
10 beliebte Alternativen zur Gehaltserhöhung Quelle: Foto: dpa

Forscherin: Stress zu akzeptieren, bringt viele Vorteile

Stress am Arbeitsplatz ist unvermeidlich – ihn zu akzeptieren, kann Mitarbeiter:innen aber helfen, stärker, intelligenter und glücklicher zu werden, erklärte Kandi Wiens, Leiterin des Masterstudiengangs für Medizinische Ausbildung an der University of Pennsylvania, gegenüber CNBC. Menschen mit einer positiven Einstellung zu Stress (also den Stress als etwas zu betrachten, den es im positiven Sinn zu bewältigen gilt), seien demnach produktiver und könnten sich besser konzentrieren und motivierter arbeiten.

Wiens empfiehlt Angestellten, Termine verlässlich einzuhalten und in schwierigen Zeiten ein offenes Ohr zu haben. „Verpflichtungen einzuhalten und ein guter Zuhörer zu sein, sind einfache Strategien, um das Vertrauen Ihres Chefs zu gewinnen“, sagte sie. „Das macht ihm und Ihnen das Leben leichter.“ Cuban findet, dass Mitarbeiter:innen mit solchen Fähigkeiten auch besser bezahlt werden sollten. Stressabbau sei zwar kein Kriterium bei der Leistungsbeurteilung, „sollte aber berücksichtigt werden“, betonte er.

Dieser Artikel wurde ursprünglich am 25.08.2025 veröffentlicht, interessiert jedoch immer noch sehr viele unserer Leser:innen. Deshalb haben wir ihn aktualisiert und hier nochmals zur Verfügung gestellt.

