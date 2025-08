Immer mehr Software-Entwickler nutzen KI – vertrauen der Technologie aber immer weniger

Das Vertrauen von Entwickler:innen in KI sinkt. Das geht aus den Ergebnissen der jährlichen Befragung von Stack Overflow hervor. Während 2024 noch 40 Prozent der befragten Coder:innen angaben, Vertrauen in KI zu haben, sagten das ein Jahr später nur noch 29 Prozent.

Auf die Frage, ob sie Technik grundsätzlich positiv bewerten, antworten nur noch 60 Prozent der insgesamt mehr als 49.000 befragten Entwickler:innen aus aller Welt mit Ja. 2024 lag dieser Wert noch bei 72 Prozent.

Dabei ist die Zahl derer, die mit KI arbeiten, angestiegen. Lag der Wert 2024 noch bei 76 Prozent, gaben 2025 sogar 84 Prozent der Entwickler:innen an, dass sie KI-Werkzeuge einsetzen.

Der größte Frustfaktor der Entwickler:innen: „KI-Lösungen, die fast richtig sind, aber nicht ganz“. Das gaben 66 Prozent der Befragten an. Zudem dürfte das auch eine große Rolle bei dem am zweithäufigsten genannten Problem mit KI spielen: Mehr als 45 Prozent der Befragten beklagen sich, dass die Fehlersuche in KI-generierten Code zeitaufwendiger sei.

KI-Agenten sind beliebt – zumindest da, wo sie bereits genutzt werden

52 Prozent der Entwickler:innen setzen nach eigenen Angaben noch keine KI-Agenten ein. Und bei 38 Prozent gibt es auch keine Pläne, das zu ändern.

Da, wo agentische KI-Systeme hingegen bereits im Einsatz sind, ist das Feedback überwiegend positiv. 69 Prozent von ihnen gaben an, dass sie dadurch Zeit einsparen.

Auch hier gibt es unter den Entwickler:innen aber Sorgen. 87 Prozent machen sich Gedanken über die Genauigkeit von KI-Agenten. Weitere 81 Prozent haben Bedenken wegen der Auswirkungen auf die Sicherheit und den Datenschutz.

Bei der Frage, welche Tools sie zur Datenverwaltung ihrer KI-Agenten einsetzen, antwortete eine knappe Mehrheit von 42,9 Prozent mit Redis. Nur 0,1 Prozent dahinter landete der Github MCP Server.

Für die Orchestrierung von KI-Agenten kommt bei mehr als der Hälfte der Befragten das Open-Source-Tool Ollama zum Einsatz. Mit knapp 33 Prozent landete Langchain auf Platz 2 in der Kategorie.

Frust und Kritik – aber kaum Angst vor einem Jobverlust

Knapp 64 Prozent der von Stack Overflow befragten Entwickler:innen geben an, dass sie keine Angst davor haben, dass sie ihren Job an KI verlieren könnten. Ein Jahr zuvor lag der Wert noch um etwa 4 Prozent höher.

