FritzOS 8.0.3: Auf welchen Fritzboxen das Update jetzt bereitsteht – und welche Funktionen es bringt

In vielen Haushalten steht eine Fritzbox. (Foto: AVM)

Der Hardware-Konzern AVM ist vor allem für ein Produkt bekannt, das bei vielen Nutzer:innen beliebt ist: die Fritzbox.

Aktuell bekommen zahlreiche Modelle ein Update, da FritzOS, die Software der Boxen, upgedatet wird. Die neueste Version davon läuft unter der Nummer 8.0.3 – und bringt einiges an Neuerungen mit.

Drei Fritzboxen bekommen das FritzOS-Upate

Zuerst profitierte die Fritzbox 5690 Pro von dem Update. Mittlerweile hat AVM das Update auch für die Fritzbox 7583 und dessen VDSL-Variante veröffentlicht. Neu ist, dass euch ein Online-Monitor zur Auslastung der Internetverbindung und zur Auslastung durch einzelne Netzwerkgeräte informiert. Weitere Neuheiten sind: eine vereinfachte Einrichtung beim Anschluss an ein Glasfasermodem (ONT) oder eine Erhöhung der Anzahl gleichzeitig möglicher DECT-Telefonate von drei auf fünf. Diese und weitere Neuerungen wurden von AVM in den Update-News bekannt gegeben.

Über die neue Software können jetzt auch IPv6-Daten über einen Wireguard-VPN-Tunnel übertragen werden. Außerdem wird die Geschwindigkeit zwischen LAN 1/WAN und dem vorgeschalteten Gerät (beispielsweise einem Glasfasermodem) auf der Übersichtsseite angezeigt und es gibt eine grafische Darstellung des Verbindungsstatus der Box auf der Startseite. Zudem ist die grafische Übersicht mit neuem Design und zusätzlichen Funktionen ausgestattet und der Push Service bekommt ein überarbeitetes Design und dadurch laut dem Hersteller „mehr Komfort“.

Smarthome bekommt auch in FritzOS 8.01 neue Funktionen

Neue Funktionen gibt es durch das Update aber auch in FritzOS 8.01: So wird eine Visualisierung der WLAN-Nutzung im Heimnetz für die jeweils letzten 7 Tage auf „WLAN > Funkkanal“ hinzugefügt und es können fortan auch für Geräte, die den Gastzugang nutzen, eigene Namen vergeben werden, heißt es in einer detaillierteren Mitteilung.

Im Hinblick auf das Smarthome wird die Einstellung der Soll-Temperatur für Heizkörperregler, der Helligkeit, Sättigung und Farbe für Lampen sowie der Position für Rollläden in Prozentschritten ermöglicht. Die für Heizkörperregler einstellbare Temperatur kann durch Festlegen einer Maximal- und einer Minimal-Temperatur begrenzt werden.

Das gesamte FritzOS bekommt auch Verbesserungen. Beispielsweise kann bei der Freigabe des Internetzugriffs auf Fritzbox-Dienste auch eine zusätzliche IP-Sperrliste von AVM verwendet werden. Zudem soll das Scheitern der Registrierung von Rufnummern in bestimmten Konstellationen behoben worden sein.

Um das Update durchzuführen, verweist AVM auf die in der Benutzeroberfläche angebotene Aktualisierungsfunktion. Diese biete automatisch das richtige FritzOS an, schreibt der Hersteller. Klickt auf „Assistenten“, wählt „Update“ und folgt den Hinweisen auf dem Bildschirm.

