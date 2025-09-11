Wenn Software Teil von uns wird: Wie wir die Kontrolle über intelligente Maschinen behalten

Von Werkzeug zu Mitdenker: Die neue Rolle intelligenter Maschinen

Die Grenze zwischen Biologie und digitaler Technologie verwischt in den nächsten 20 Jahren. Die künstliche Intelligenz wird menschliches Verhalten analysieren, antizipieren, interagieren und sich weiterentwickeln. Dank Entwicklung und Digitalisierung werden intelligente Maschinen zukünftig nicht mehr nur Werkzeuge, sondern vielmehr Kollegen sein. Neuronale Schnittstellen, autonome Systeme und dezentrale Intelligenz werden unser Schaffen, unsere Vernetzung und Kontrolle neu definieren.

Vertrauen wird zur Schlüsselressource der digitalen Ära

Vertrauen wird zur neuen Währung. Software wird in allen Bereichen, Infrastrukturen und Entscheidungen integriert. Da Software in Körper, Infrastrukturen und Entscheidungen eingebettet wird, müssen wir ihre Integrität sicherstellen – nicht nur, um Daten oder geistiges Eigentum zu schützen, sondern auch, um Autonomie, Fairness und menschliche Absichten zu wahren.

Sicherheit neu gedacht: Warum Schutzmaßnahmen systemisch werden müssen

Sicherheit ist auch bei Wibu-Systems sehr wichtig. Lizenzierung, Verschlüsselung und Integritätsprüfungen sind für das Unternehmen keine isolierten Werkzeuge mehr, sondern Teil eines anpassungsfähigen Gefüges, das Innovation unterstützt. Wir bereiten uns auf eine Welt vor, in der Maschinen eigenständig agieren, aber verantwortungsbewusst bleiben. Dazu gehören für das Unternehmen quantensichere Schutzmechanismen und Zero-Trust-Architekturen.

Digitale Souveränität: Europas technologische Chance

Europa hat die Chance, mit digitaler Souveränität, ethischen Rahmenbedingungen und zukunftssicherem Technologiedesign die Führung zu übernehmen. Wir feiern zusammen mit mit t3n und MIT Technology Review 20 Jahre visionäres Denken. Technologie soll Menschen stärken, schützen – und menschlich bleiben.

