Anzeige Sponsored Post
Verpasse keine News mehr!

Wenn Software Teil von uns wird: Wie wir die Kontrolle über intelligente Maschinen behalten

Biologie und Technologie verschmelzen. Was bedeutet das für Sicherheit, Autonomie und unsere digitale Zukunft?

1 Min.
Artikel merken
Wenn Software Teil von uns wird: Wie wir die Kontrolle über intelligente Maschinen behalten
Der Vertrauensaufbau wird in einer bio-digitalen Zukunft unverzichtbar. (Bild: Shutterstock/Gorodenkoff)

Von Werkzeug zu Mitdenker: Die neue Rolle intelligenter Maschinen

Die Grenze zwischen Biologie und digitaler Technologie verwischt in den nächsten 20 Jahren. Die künstliche Intelligenz wird menschliches Verhalten analysieren, antizipieren, interagieren und sich weiterentwickeln. Dank Entwicklung und Digitalisierung werden intelligente Maschinen zukünftig nicht mehr nur Werkzeuge, sondern vielmehr Kollegen sein. Neuronale Schnittstellen, autonome Systeme und dezentrale Intelligenz werden unser Schaffen, unsere Vernetzung und Kontrolle neu definieren.

Vertrauen wird zur Schlüsselressource der digitalen Ära

Vertrauen wird zur neuen Währung. Software wird in allen Bereichen, Infrastrukturen und Entscheidungen integriert. Da Software in Körper, Infrastrukturen und Entscheidungen eingebettet wird, müssen wir ihre Integrität sicherstellen – nicht nur, um Daten oder geistiges Eigentum zu schützen, sondern auch, um Autonomie, Fairness und menschliche Absichten zu wahren.

Sicherheit neu gedacht: Warum Schutzmaßnahmen systemisch werden müssen

Sicherheit ist auch bei Wibu-Systems sehr wichtig. Lizenzierung, Verschlüsselung und Integritätsprüfungen sind für das Unternehmen keine isolierten Werkzeuge mehr, sondern Teil eines anpassungsfähigen Gefüges, das Innovation unterstützt. Wir bereiten uns auf eine Welt vor, in der Maschinen eigenständig agieren, aber verantwortungsbewusst bleiben. Dazu gehören für das Unternehmen quantensichere Schutzmechanismen und Zero-Trust-Architekturen.

Digitale Souveränität: Europas technologische Chance

Europa hat die Chance, mit digitaler Souveränität, ethischen Rahmenbedingungen und zukunftssicherem Technologiedesign die Führung zu übernehmen. Wir feiern zusammen mit mit t3n und MIT Technology Review 20 Jahre visionäres Denken. Technologie soll Menschen stärken, schützen – und menschlich bleiben.

Mehr zu Wibu-Systems 

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren