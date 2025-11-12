ESAs Solar Orbiter blickt in den „Motor“ der Sonne – und findet eine Überraschung

Der europäischen Raumfahrtagentur ESA und der US-amerikanischen Nasa ist ein seltener Durchbruch gelungen. Mithilfe der Sonde „Solar Orbiter“ konnten Forscher:innen erstmals das Magnetfeld am Südpol der Sonne direkt beobachten und vermessen.

Anzeige Anzeige

Die Ergebnisse, die im Fachmagazin The Astrophysical Journal Letters veröffentlicht wurden, sind für die Wissenschaft überraschend. Die Messungen zeigen, dass das Magnetfeld der Sonne deutlich schneller in Richtung der Pole wandert, als es die gängigen Modelle der Sonnenphysik bisher vorhergesagt haben.

Konkret migrieren die magnetischen Strukturen mit Geschwindigkeiten von 10 bis 20 Metern pro Sekunde, was bis zu 72 Kilometern pro Stunde entspricht. Das ist fast so schnell wie die Strömungen am Äquator der Sonne.

Anzeige Anzeige

Bisherige Modelle, die auf indirekten Beobachtungen von der Erde aus basierten, gingen davon aus, dass sich diese Strömungen zu den Polen hin stark verlangsamen würden. Die neuen Daten zeigen nun Geschwindigkeiten, die zwei- bis viermal höher liegen als erwartet.

Verantwortlich für diesen Transport sind riesige Plasmablasen, sogenannte Supergranulen, die einen Durchmesser von der zwei- bis dreifachen Größe der Erde haben können. Diese Zellen schieben die Magnetfelder wie ein Förderband an die Oberfläche und polwärts.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Deutsche Technologie ermöglicht den Blick auf die Pole

Möglich wurde diese Messung nur durch ein riskantes Manöver des „Solar Orbiters“, der seine Umlaufbahn um 17 Grad aus der Ekliptik, also der Ebene, auf der sich die Planeten bewegen, heraus neigte. Von der Erde aus sind die Pole nicht einsehbar.

Die entscheidenden Daten lieferte das Instrument PHI (Polarimetric and Helioseismic Imager), das unter Federführung des Max-Planck-Instituts (MPI) für Sonnensystemforschung in Göttingen entwickelt wurde. Es misst die Polarisation des Lichts und macht so das Magnetfeld sichtbar.

Anzeige Anzeige

„Um den magnetischen Zyklus der Sonne zu verstehen, fehlt uns noch das Wissen darüber, was an den Polen der Sonne passiert“, erklärte Sami Solanki, Direktor am MPI, laut Space.com: „Der Solar Orbiter kann nun dieses fehlende Puzzleteil liefern.“

Der Hauptautor der Studie, L. P. Chitta, ebenfalls vom MPI, ergänzt, dass die Supergranulen an den Polen die globale Zirkulation „erstmals sichtbar machen“.

Warum die Sonnenpole unsere Stromnetze bedrohen

Diese Beobachtungen sind mehr als nur akademische Grundlagenforschung. Der Mechanismus, den der „Solar Orbiter“ jetzt untersucht, ist der „Motor“ des 11-jährigen Sonnenzyklus.

Anzeige Anzeige

Dieser Zyklus bestimmt die Häufigkeit und Stärke von Sonneneruptionen und koronalen Massenauswürfen. Dieses sogenannte Weltraumwetter kann massive Auswirkungen auf die Erde haben.

Starke Sonnenstürme können Satellitenflotten, wie die von Starlink, stören oder zerstören, globale Navigationssysteme wie GPS beeinträchtigen und im Extremfall sogar terrestrische Stromnetze und Kommunikationsleitungen lahmlegen.

Unsere Prognosen waren potenziell fehlerhaft

Die aktuelle Entdeckung wirft ein kritisches Licht auf unsere bisherigen Vorhersagemodelle. Wenn die Modelle, die das Weltraumwetter prognostizieren sollen, auf einer falschen Annahme über die Geschwindigkeit des „magnetischen Förderbandes“ beruhen, ist ihre Zuverlässigkeit begrenzt.

Anzeige Anzeige

Die Daten des „Solar Orbiters“ sind damit ein Weckruf. Sie zeigen, dass wir die fundamentalen Prozesse, die unsere digitale Infrastruktur bedrohen, noch nicht vollständig verstanden haben. Diese Messungen sind der erste Schritt, um die Modelle zu korrigieren und die Prognosen künftig auf eine validere Datengrundlage zu stellen.