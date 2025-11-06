Überschüssige Sonnenenergie: Australien schenkt jedem 3 Stunden Gratisstrom täglich

Welche Vorteile ein Ausbau von Solaranlagen und – so fair muss man sein – die entsprechenden klimatischen Bedingungen für alle haben können, zeigt sich in Australien. Denn dort startet ab Sommer 2026 ein bisher weltweit einzigartiges Programm.

3 Stunden Solarstrom täglich kostenlos

Wie Winfuture berichtet, sollen dann alle australischen Haushalte, auch jene ohne eigene Paneele, täglich drei Stunden kostenlosen Solarstrom zur Verfügung gestellt bekommen. Grund ist, dass überschüssige Solarenergie um die Mittagszeit herum optimal genutzt werden solle, wie Energieminister Chris Bowen meint.

Zunächst startet das sogenannte Solar-Sharer-Programm in den Bundesstaaten New South Wales, South East Queensland und South Australia. Das betrifft über 13 Millionen Menschen, etwa in den Metropolen Sidney, Adelaide und Brisbane, und damit fast die Hälfte der Einwohner:innen des Landes. Die Ausweitung des Programms auf weitere Regionen ist geplant.

Überschüssiger Solarstrom drückt auf die Preise

In Australien hat jeder dritte Haushalt Photovoltaik-Anlagen installiert. Das Problem ist, dass dadurch zur Mittagszeit überschüssiger Solarstrom die Großhandelspreise drückt und die Einspeisevergütungen reduziert. Am Abend, wenn die Nachfrage am höchsten ist, steigen dagegen die Preise.

Entsprechend soll das Gratisstromangebot zur Mittagszeit dafür sorgen, dass der Verbrauch stärker in diesen Zeitraum verlagert wird, was Verbrauchs- und Preisspitzen am Abend senken soll. Heißt: Energieintensive Geräte wie Waschmaschinen, Klimaanlagen oder Geschirrspüler sollen künftig vorrangig zu Mittag eingeschaltet werden.

Intelligente Stromzähler als Voraussetzung

Voraussetzung für die Teilnahme an dem Programm ist allerdings ein intelligenter Stromzähler. Wer wirklich profitieren will, müsse zudem seine Verbrauchsgewohnheiten anpassen, wie Regierungsvertreter:innen mahnen.

Analyst:innen zufolge könnte das Solar-Sharer-Programm enorme wirtschaftliche und ökologische Auswirkungen haben, wie es im Guardian heißt. Die Stromkosten des Landes könnten in den kommenden zehn Jahren um bis zu 15 Prozent gesenkt werden. Außerdem würden jährlich über 20 Millionen Tonnen CO2-Emissionen eingespart.

Australiens ehrgeizige Klimaziele

Das Programm passt zur ehrgeizigen Klimastrategie Australiens. Energieminister Bowen hatte 2022 das Ziel ausgerufen, dass 2030 schon rund 82 Prozent des Strombedarfs aus erneuerbaren Energiequellen gedeckt werden. Die CO2-Emission soll gegenüber 2005 um 43 Prozent gesenkt werden.