Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Diese Solarzelle funktioniert auch mit künstlichem Licht

Was machen Solaranlagen, wenn keine Sonne scheint? Diesen Einwand hört man oft, wenn es um alternative Energie aus Sonnenlicht geht. Wissenschaftler:innen haben eine Solarzelle kreiert, die effektiver Strom aus künstlichen Lichtquellen liefern könnte als bisher.

Von Sebastian Milpetz
1 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Diese Solarzelle funktioniert auch mit künstlichem Licht

Eine neue Solarzelle funktioniert mit künstlichem statt Sonnenlicht (Symbolbild: alice-photo/Shutterstock)

Solarmodule können nicht nur aus Sonnenstrahlen, sondern auch aus künstlichen Lichtquellen Strom erzeugen. Doch die Effizienz ist im Vergleich zum Sonnenlicht bisher gering.

Anzeige
Anzeige

Forscher:innen des University College London haben nun offenbar eine effektivere Solarzelle geschaffen, die aus künstlichem Licht Strom gewinnt. Dies haben die Wissenschaftler:innen in einer Studie bekannt gegeben, die in der Zeitschrift Advanced Functinal Materials erschienen ist.

Fast 40 Prozent des Lichts in Strom umgewandelt

Die neue Solarzelle soll 37,6 Prozent des Lichts in Innenräumen bei einer Beleuchtungsstärke von 1000 Lux in Strom umwandeln können.

Anzeige
Anzeige
Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Dies bedeutet laut der Studie eine sechsfache Steigerung der Effizient gegenüber den bisher auf dem Markt erhältlichen Indoor-Solarzellen.

Perowskit statt Silizium

Das Forschungsteam verwendete für die neuartigen Solarzellen Perowskit anstatt dem üblichen Silizium als Halbleitermaterial. Das verbreitete Mineral kam schon bei Solaranlagen im Freien mit vielversprechendem Ergebnis zum Einsatz.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Perowskit hat nicht nur den Vorteil, geringe Materialkosten anfallen zu lassen. Im Gegensatz zu Silizium kann das Mineral gezielt auf bestimmte Wellenlängen des Lichtes ausgerichtet werden.

Das Problem bei Perowskit ist hingegen, dass es kleine Defekte in seiner Struktur aufweisen kann, die den Fluss von Elektronen hemmen können. Die Wissenschaftler:innen merzten diesen Mangel aus, indem sie bei Rubiniumchlorid hinzufügten. Dies sorgt für ein regelmäßigeres Wachstum der Kristalle. Zur Stabilisierung fügten sie noch zwei organische Ammoniumsalze hinzu.

Anzeige
Anzeige

Dafür sind die Solarzellen gedacht

Die Perowskit-basierten Solarzellen sollen hauptsächlich bei Elektrokleingeräten in Rahmen des Internets der Dinge zum Einsatz kommen. Zum Beispiel könnten sie Sensoren oder Fernbedienungen mit Strom versorgen. Die Wegwerfbatterien, die darin bisher verwendet werden, könnten so durch Licht ersetzt werden, das ohnehin in Büro oder Wohnzimmer brennt.

Von Wasser bis Wind: Das ist die Zukunft der nachhaltigen Energiegewinnung

7 Bilder ansehen
Von Wasser bis Wind: Das ist die Zukunft der Energiegewinnung Quelle:

Mehr zu diesem Thema
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Wir sind ein unabhängiger Publisher mit einem Team von mehr als 75 fantastischen Menschen, aber ohne riesigen Konzern im Rücken. Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren