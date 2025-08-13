Diese Solarzelle funktioniert auch mit künstlichem Licht

Eine neue Solarzelle funktioniert mit künstlichem statt Sonnenlicht (Symbolbild: alice-photo/Shutterstock)

Solarmodule können nicht nur aus Sonnenstrahlen, sondern auch aus künstlichen Lichtquellen Strom erzeugen. Doch die Effizienz ist im Vergleich zum Sonnenlicht bisher gering.

Forscher:innen des University College London haben nun offenbar eine effektivere Solarzelle geschaffen, die aus künstlichem Licht Strom gewinnt. Dies haben die Wissenschaftler:innen in einer Studie bekannt gegeben, die in der Zeitschrift Advanced Functinal Materials erschienen ist.

Fast 40 Prozent des Lichts in Strom umgewandelt

Die neue Solarzelle soll 37,6 Prozent des Lichts in Innenräumen bei einer Beleuchtungsstärke von 1000 Lux in Strom umwandeln können.

Dies bedeutet laut der Studie eine sechsfache Steigerung der Effizient gegenüber den bisher auf dem Markt erhältlichen Indoor-Solarzellen.

Perowskit statt Silizium

Das Forschungsteam verwendete für die neuartigen Solarzellen Perowskit anstatt dem üblichen Silizium als Halbleitermaterial. Das verbreitete Mineral kam schon bei Solaranlagen im Freien mit vielversprechendem Ergebnis zum Einsatz.

Perowskit hat nicht nur den Vorteil, geringe Materialkosten anfallen zu lassen. Im Gegensatz zu Silizium kann das Mineral gezielt auf bestimmte Wellenlängen des Lichtes ausgerichtet werden.

Das Problem bei Perowskit ist hingegen, dass es kleine Defekte in seiner Struktur aufweisen kann, die den Fluss von Elektronen hemmen können. Die Wissenschaftler:innen merzten diesen Mangel aus, indem sie bei Rubiniumchlorid hinzufügten. Dies sorgt für ein regelmäßigeres Wachstum der Kristalle. Zur Stabilisierung fügten sie noch zwei organische Ammoniumsalze hinzu.

Dafür sind die Solarzellen gedacht

Die Perowskit-basierten Solarzellen sollen hauptsächlich bei Elektrokleingeräten in Rahmen des Internets der Dinge zum Einsatz kommen. Zum Beispiel könnten sie Sensoren oder Fernbedienungen mit Strom versorgen. Die Wegwerfbatterien, die darin bisher verwendet werden, könnten so durch Licht ersetzt werden, das ohnehin in Büro oder Wohnzimmer brennt.

