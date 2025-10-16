Song DNA: Wie Spotify einen Blick hinter die Kulissen der Musik bieten will

Spotify experimentiert mit einem neuen Feature, das die Menschen hinter der Musik zeigt. (Foto: Mijansk786/Shutterstock)

Während Spotify erst kürzlich seinen Mitbewerbern nachgezogen ist und eine Lossless-Variante im Premium-Abo gelauncht hat, ist das Unternehmen in anderen Bereichen deutlich experimentierfreudiger. So arbeitet der aus Schweden stammende Dienst offenbar an einem neuen Feature mit dem Namen „Song DNA“, das Nutzer:innen ermöglichen soll, Musik auf völlig neue Weise zu entdecken – über die Menschen hinter den Songs.

Statt nur Künstlernamen oder Alben anzuzeigen, soll Song DNA detaillierte Informationen zu allen Beteiligten liefern – und das sind nicht nur die Musiker selbst oder die Songwriter, sondern das reicht von den Produzent:innen und Tontechniker:innen bis hin zu Hintergrundsänger:innen, Studiomusiker:innen und sonstigen Mitarbeitenden.

Entdeckt wurde die Funktion zunächst von der bekannten Reverse-Engineerin Jane Manchun Wong, die in der App entsprechende Hinweise fand und erste Screenshots dazu bei X veröffentlichte. Diese zeigen eine visuelle Darstellung, über die sich die Beteiligten und ihre Verbindungen zu anderen Projekten und Aufnahmen erkunden lassen. Nutzer:innen können damit künftig nachvollziehen, an welchen weiteren Songs etwa eine bestimmte Produzentin oder ein Songwriter beteiligt war.

Kein Kommentar seitens Spotify zu der neuen Funktion

Spotify hat nach Veröffentlichung der Screenshots die Hinweise auf Song DNA aus der App getilgt – und wollte sich auch auf Nachfrage von Techcrunch nicht zu dem Sachverhalt äußern. Umgekehrt hat man aber auch die Arbeit an dem Feature nicht dementiert. Der Ansatz, die Netzwerke und Einflüsse bestimmter Menschen aus der Musikwirtschaft sichtbar zu machen, ist eine spannende Herangehensweise, die nicht nur für Musikfans neue Einblicke liefert. Zudem kann man sich auf diese Weise interessante neue Musik erschließen und findet auch als Musiker:in neue Einflüsse.

Auch wenn Song DNA in dieser Ausprägung nicht nur für Spotify-Nutzer:innen einen Neuigkeitswert hat, gibt es mit den Interactive Credits ein Vorbild beim Mitbewerber Tidal. Etwas anders gelagert ist das Music Genome Project von Pandora, das Musik anhand musikalischer Merkmale analysiert.

In diesem frühen Stadium lässt sich nicht sicher sagen, ob und wann SongDNA in die Spotify-App integriert wird, geschweige denn, wann das Feature auch nach Deutschland kommt. Eine spannende Funktion, die Einblicke ganz anderer Art in die Musik bringt, ist es auf jeden Fall.