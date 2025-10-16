Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Song DNA: Wie Spotify einen Blick hinter die Kulissen der Musik bieten will

Der Musikstreamingdienst Spotify arbeitet an einem neuen Feature, das den Hörer:innen mehr über die Musiker:innen hinter den Songs vermitteln soll. So lassen sich die bevorzugten Tracks in einer anderen Art erleben – und Nutzer:innen können neue Musik entdecken.

Von Tobias Weidemann
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Song DNA: Wie Spotify einen Blick hinter die Kulissen der Musik bieten will

Spotify experimentiert mit einem neuen Feature, das die Menschen hinter der Musik zeigt. (Foto: Mijansk786/Shutterstock)

Während Spotify erst kürzlich seinen Mitbewerbern nachgezogen ist und eine Lossless-Variante im Premium-Abo gelauncht hat, ist das Unternehmen in anderen Bereichen deutlich experimentierfreudiger. So arbeitet der aus Schweden stammende Dienst offenbar an einem neuen Feature mit dem Namen „Song DNA“, das Nutzer:innen ermöglichen soll, Musik auf völlig neue Weise zu entdecken – über die Menschen hinter den Songs.

Anzeige
Anzeige

Statt nur Künstlernamen oder Alben anzuzeigen, soll Song DNA detaillierte Informationen zu allen Beteiligten liefern – und das sind nicht nur die Musiker selbst oder die Songwriter, sondern das reicht von den Produzent:innen und Tontechniker:innen bis hin zu Hintergrundsänger:innen, Studiomusiker:innen und sonstigen Mitarbeitenden.

Entdeckt wurde die Funktion zunächst von der bekannten Reverse-Engineerin Jane Manchun Wong, die in der App entsprechende Hinweise fand und erste Screenshots dazu bei X veröffentlichte. Diese zeigen eine visuelle Darstellung, über die sich die Beteiligten und ihre Verbindungen zu anderen Projekten und Aufnahmen erkunden lassen. Nutzer:innen können damit künftig nachvollziehen, an welchen weiteren Songs etwa eine bestimmte Produzentin oder ein Songwriter beteiligt war.

Anzeige
Anzeige

Kein Kommentar seitens Spotify zu der neuen Funktion

Spotify hat nach Veröffentlichung der Screenshots die Hinweise auf Song DNA aus der App getilgt – und wollte sich auch auf Nachfrage von Techcrunch nicht zu dem Sachverhalt äußern. Umgekehrt hat man aber auch die Arbeit an dem Feature nicht dementiert. Der Ansatz, die Netzwerke und Einflüsse bestimmter Menschen aus der Musikwirtschaft sichtbar zu machen, ist eine spannende Herangehensweise, die nicht nur für Musikfans neue Einblicke liefert. Zudem kann man sich auf diese Weise interessante neue Musik erschließen und findet auch als Musiker:in neue Einflüsse.

Empfehlungen der Redaktion

Auch wenn Song DNA in dieser Ausprägung nicht nur für Spotify-Nutzer:innen einen Neuigkeitswert hat, gibt es mit den Interactive Credits ein Vorbild beim Mitbewerber Tidal. Etwas anders gelagert ist das Music Genome Project von Pandora, das Musik anhand musikalischer Merkmale analysiert.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

In diesem frühen Stadium lässt sich nicht sicher sagen, ob und wann SongDNA in die Spotify-App integriert wird, geschweige denn, wann das Feature auch nach Deutschland kommt. Eine spannende Funktion, die Einblicke ganz anderer Art in die Musik bringt, ist es auf jeden Fall.

Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Spotify
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren