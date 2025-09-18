Sonnenaktivität nimmt weiter zu: Warum Forscher davon überrascht sind

Es war etwas ganz Besonderes, als im Frühjahr 2024 Polarlichter über ganz Deutschland und sogar bis Spanien zu sehen waren. Verantwortlich war eine besonders starke Sonnenaktivität.

Damals lautete die Vermutung, dass die Sonne bald ihr Maximum an Aktivität erreichen würde – früher als erwartet, da der über Jahrhunderte beobachtete Zyklus in der Regel etwa elf Jahre anhält.

Eine neue Studie der Nasa zeichnet jetzt ein anderes Bild.

Von Galileo bis Nasa: Wie die Sonne erforscht wird

Schon Galileo Galilei beschäftigte sich im 17. Jahrhundert mit der Dokumentation der Sonnenaktivität. Für diese frühesten Beobachtungen der Sonne zählten die Astronom:innen Sonnenflecken und dokumentierten Veränderungen. Seitdem hat die Wissenschaft zwei Dinge festgestellt: Viele Sonnenflecken weisen auf eine hohe Aktivität der Sonne hin, und die Sonnenaktivität schwankt in einem Zyklus von im Schnitt elf Jahren.

Es gibt jedoch auch längerfristige Schwankungen, die mehrere Jahrzehnte andauern können – und eine neue Nasa-Studie deutet darauf hin, dass wir uns gerade erneut in einem dieser längeren Zeitrahmen befinden. Die Aktivität der Sonne nimmt immer weiter zu.

Schon bevor die Sonne 2008 in einen Zustand zunehmender Aktivität überging, verharrte sie über Jahrzehnte in schwacher Aktivität. „Seit den 1980er-Jahren nahm die Sonnenaktivität stetig ab, bis sie 2008 ihren niedrigsten Wert seit Beginn der Aufzeichnungen erreichte“, schreibt die Nasa in einer Mitteilung zur neuen Studie.

Wissenschaftler:innen erwarteten daraufhin eine längere Phase mit sehr niedriger Aktivität. „Daher war es eine Überraschung, dass sich dieser Trend umkehrte. Die Sonne erwacht langsam“, so Jamie Jasinski, Hauptautor der Studie.

Sonnenaktivität weiter auf Wachstumskurs

Diese Trendwende ist nun 17 Jahre her, der bekannte Zeitrahmen von elf Jahren ist also bereits überschritten – und noch ist keine Änderung in Sicht.

Im Gegenteil: Seit 2008 nehmen die Plasma- und Magnetfeldparameter der Sonne weiterhin stetig zu, ein Maximum ist offenbar noch nicht erreicht.

Wie lange das so bleibt? Schwer zu sagen. „Die längerfristigen Trends sind deutlich weniger vorhersehbar und etwas, das wir noch nicht vollständig verstehen“, erklärt Jasinski. Vergleichbar ist das mit dem langfristigen Klimatrend auf der Erde, während der Wechsel der Jahreszeiten gut erforscht ist.

Die Daten für die Studie stammten aus einer Vielzahl von Nasa-Missionen. Die beiden Hauptquellen, die Missionen ACE (Advanced Composition Explorer) und Wind, sammeln seit den 1990er-Jahren Werte zur Sonnenaktivität.

Weltraumwetter: Neue Missionen sollen Antworten liefern

Neue Einblicke in das Wettergeschehen im Weltraum verspricht sich die Nasa von drei Missionen, die im Herbst 2025 starten sollen: IMAP (Interstellar Mapping and Acceleration Probe), Carruthers Geocorona Observatory sowie die SWFO-L1-Mission (Space Weather Follow On-Lagrange 1) der National Oceanic and Atmospheric Administration.

Neue Daten sind vor allem auch für die Raumfahrt von großer Bedeutung, da „das Verständnis der Weltraumumgebung entscheidend dazu beiträgt, die Belastung der Astronauten durch Weltraumstrahlung zu verringern“. Weltraumwetter hat zudem Auswirkungen auf Satelliten und Raumsonden, GPS, den Funkverkehr – sowie die Magnetosphäre der Erde, also ihren schützenden Hüllmantel aus Magnetfeldern. Starke Sonnenaktivität kann unter anderem Stromnetze auf unserem Planeten belasten und Satelliten schädigen.

Mit der derzeit weiterhin zunehmenden Aktivität der Sonne bleibt es also spannend, wann das Aktivitätsmaximum erreicht wird und welche Auswirkungen bis dahin sowohl auf der Erde als auch in der Raumfahrt zu erwarten sind.

