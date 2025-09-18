Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Sonnenaktivität nimmt weiter zu: Warum Forscher davon überrascht sind

Die Sonne hält sich nicht an ihren üblichen Rhythmus. Eine neue Nasa-Studie zeigt: Statt in den erwarteten elf Jahren ein Aktivitätsmaximum zu erreichen, nimmt die Sonnenaktivität weiter zu. Warum das Forschende überrascht – und welche Folgen das für Erde und Raumfahrt haben könnte.

Von Kim Hönig
3 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Sonnenaktivität nimmt weiter zu: Warum Forscher davon überrascht sind

Unsere Sonne wird immer aktiver. (Bild: Aphelleon/Shutterstock)

Es war etwas ganz Besonderes, als im Frühjahr 2024 Polarlichter über ganz Deutschland und sogar bis Spanien zu sehen waren. Verantwortlich war eine besonders starke Sonnenaktivität.

Anzeige
Anzeige

Damals lautete die Vermutung, dass die Sonne bald ihr Maximum an Aktivität erreichen würde – früher als erwartet, da der über Jahrhunderte beobachtete Zyklus in der Regel etwa elf Jahre anhält.

Eine neue Studie der Nasa zeichnet jetzt ein anderes Bild.

Anzeige
Anzeige

Von Galileo bis Nasa: Wie die Sonne erforscht wird

Schon Galileo Galilei beschäftigte sich im 17. Jahrhundert mit der Dokumentation der Sonnenaktivität. Für diese frühesten Beobachtungen der Sonne zählten die Astronom:innen Sonnenflecken und dokumentierten Veränderungen. Seitdem hat die Wissenschaft zwei Dinge festgestellt: Viele Sonnenflecken weisen auf eine hohe Aktivität der Sonne hin, und die Sonnenaktivität schwankt in einem Zyklus von im Schnitt elf Jahren.

Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Es gibt jedoch auch längerfristige Schwankungen, die mehrere Jahrzehnte andauern können – und eine neue Nasa-Studie deutet darauf hin, dass wir uns gerade erneut in einem dieser längeren Zeitrahmen befinden. Die Aktivität der Sonne nimmt immer weiter zu.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Schon bevor die Sonne 2008 in einen Zustand zunehmender Aktivität überging, verharrte sie über Jahrzehnte in schwacher Aktivität. „Seit den 1980er-Jahren nahm die Sonnenaktivität stetig ab, bis sie 2008 ihren niedrigsten Wert seit Beginn der Aufzeichnungen erreichte“, schreibt die Nasa in einer Mitteilung zur neuen Studie.

Wissenschaftler:innen erwarteten daraufhin eine längere Phase mit sehr niedriger Aktivität. „Daher war es eine Überraschung, dass sich dieser Trend umkehrte. Die Sonne erwacht langsam“, so Jamie Jasinski, Hauptautor der Studie.

Anzeige
Anzeige

Sonnenaktivität weiter auf Wachstumskurs

Diese Trendwende ist nun 17 Jahre her, der bekannte Zeitrahmen von elf Jahren ist also bereits überschritten – und noch ist keine Änderung in Sicht.

Aufnahme unserer Sonne im September 2025.

Unsere Sonne am 9. September 2025, aufgenommen vom Solar Dynamics Observatory der Nasa. (Bild: Nasa/GSFC/Solar Dynamics Observatory)

Im Gegenteil: Seit 2008 nehmen die Plasma- und Magnetfeldparameter der Sonne weiterhin stetig zu, ein Maximum ist offenbar noch nicht erreicht.

Wie lange das so bleibt? Schwer zu sagen. „Die längerfristigen Trends sind deutlich weniger vorhersehbar und etwas, das wir noch nicht vollständig verstehen“, erklärt Jasinski. Vergleichbar ist das mit dem langfristigen Klimatrend auf der Erde, während der Wechsel der Jahreszeiten gut erforscht ist.

Anzeige
Anzeige

Die Daten für die Studie stammten aus einer Vielzahl von Nasa-Missionen. Die beiden Hauptquellen, die Missionen ACE (Advanced Composition Explorer) und Wind, sammeln seit den 1990er-Jahren Werte zur Sonnenaktivität.

Weltraumwetter: Neue Missionen sollen Antworten liefern

Neue Einblicke in das Wettergeschehen im Weltraum verspricht sich die Nasa von drei Missionen, die im Herbst 2025 starten sollen: IMAP (Interstellar Mapping and Acceleration Probe), Carruthers Geocorona Observatory sowie die SWFO-L1-Mission (Space Weather Follow On-Lagrange 1) der National Oceanic and Atmospheric Administration.

Neue Daten sind vor allem auch für die Raumfahrt von großer Bedeutung, da „das Verständnis der Weltraumumgebung entscheidend dazu beiträgt, die Belastung der Astronauten durch Weltraumstrahlung zu verringern“. Weltraumwetter hat zudem Auswirkungen auf Satelliten und Raumsonden, GPS, den Funkverkehr – sowie die Magnetosphäre der Erde, also ihren schützenden Hüllmantel aus Magnetfeldern. Starke Sonnenaktivität kann unter anderem Stromnetze auf unserem Planeten belasten und Satelliten schädigen.

Anzeige
Anzeige

Mit der derzeit weiterhin zunehmenden Aktivität der Sonne bleibt es also spannend, wann das Aktivitätsmaximum erreicht wird und welche Auswirkungen bis dahin sowohl auf der Erde als auch in der Raumfahrt zu erwarten sind.

Das sind die 18 besten Bilder aus dem Weltall

Eine Aufnahme der Erde aus dem Weltall: Lichter sind zu sehen
18 Bilder ansehen
Das sind die 18 besten Bilder aus dem Weltall Quelle: NicoElNino/Shutterstock
Mehr zu diesem Thema
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren