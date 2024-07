News

Sonnenflecken-Anstieg: Haben wir das Sonnenmaximum schon erreicht – und was bedeutet das?

In den vergangenen Monaten wurde die höchste Zahl an Sonnenflecken seit über 20 Jahren gemessen. Aber bedeutet das auch, dass wir uns in einem verfrühten Sonnenmaximum befinden?

Von Christian Weindl