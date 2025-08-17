Sonnenschutzmittel: Warum sie wichtig sind und Verzicht keine gute Idee ist

Bevor es um Sonnenschutzmittel geht, ein kleiner Crash-Kurs zur UV-Strahlung: Die Sonne verwandelt einen Teil ihrer Materie in Energie, die zu etwa acht Prozent als UV-Strahlung die Erde erreicht. Dabei wird außerdem in UV-A, B und C-Strahlen unterschieden, die je nach Wellenlänge unterschiedlich weit zur Erde vordringen. Die UV-C-Strahlung wird oberhalb der Ozonschicht vollständig herausgefiltert und erreicht wegen ihrer vergleichsweise kurzen Wellenlänge nicht die Erdoberfläche. Je nach Zustand der Ozonschicht dringt mehr oder weniger der UV-B-Strahlung hindurch. Die UV-A-Strahlung erreicht die Erde bei wolkenlosem Himmel nahezu ungehindert.

Die UV-Strahlen der Sonne, die auf die Erde treffen, sind krebserregend und können mitunter dauerhafte Hautschäden verursachen. Außerdem gilt: Je kürzer die Wellenlänge, desto energiereicher ist die Strahlung und desto schädigender ist sie. Gleichzeitig steigt das Risiko für UV-bedingte Erkrankungen durch die zunehmende Strahlenbelastung der Erde – bedingt durch den Klimawandel.

Demnach überrascht es wenig, dass die Anzahl stationärer Krankenhausbehandlungen wegen Hautkrebs in Deutschland stark gestiegen ist. 2023 wurden über 100.000 Menschen behandelt – zehn Jahre früher waren es nicht einmal 42.000 Behandlungen pro Jahr, berichtet das Statistische Bundesamt. Wie können wir uns vor den Folgen der UV-Strahlung schützen?

Wie Sonnencreme die UV-Strahlung absorbiert

Das Mittel der Wahl für viele ist Sonnencreme. Grundsätzlich enthalten alle Sonnenschutzmittel UV-Filtersubstanzen. Bei der Zusammensetzung wird in organisch-chemische oder physikalische Filter unterschieden: Die organisch-chemischen Filter absorbieren die Strahlung und geben sie energieärmere, langwelligere Wärmestrahlung wieder ab. Mineralische Filter wirken, indem sie die Strahlung absorbieren, streuen und reflektieren.

Um einen möglichst umfassenden Schutz zu bieten, setzen viele Hersteller auf die Kombination beider Filtersubstanzen. Wer empfindliche Haut hat, sollte lieber die Finger von Cremes mit organisch-chemischen Filtern lassen. Laut Verbraucherzentrale würden diese Lichtschutzfilter vermehrt zu allergischen Reaktionen der Haut führen und teilweise mit Weichmachern verunreinigt sein.

Bei der Auswahl einer Sonnencreme sollte außerdem darauf geachtet werden, dass diese nicht nur vor UV-B, sondern auch vor UV-A-Strahlen schützt. Die Europäische Kommission empfiehlt Herstellern, dass die Schutzwirkung gegen UV-A-Strahlen mindestens ein Drittel des Lichtschutzfaktors ausmacht. Diesem Qualitätsmerkmal folgend hat die European Cosmetic and Perfumery Association (COLIPA) eine Etikettierung für entsprechende Produkte, das „UVA-Siegel“, erarbeitet.

Was der Lichtschutzfaktor (LSF) bedeutet

Der LSF gibt an, wie lange man sich der Sonne theoretisch aussetzen kann, ohne einen Sonnenbrand zu bekommen. Ein wichtiger Indikator zur Bestimmung dieser Zeit ist der UV-Index. Der Index beschreibt die UV-Bestrahlungsstärke auf einer Skala von 1 bis 11+, wobei die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ab einem UV-Index von 3 das Auftragen von Sonnenschutzmitteln empfiehlt. Trägt man zum Beispiel eine Sonnencreme mit LSF 30 auf, könnte man 30 Mal so lange dem UV-Index X ausgesetzt sein wie ohne Sonnenschutz.

Relevant ist nicht nur der LSF, sondern auch die aufgetragene Menge: Es sind zwei Milligramm Creme pro Quadratzentimeter Haut nötig, um den auf dem Produkt angegebenen Lichtschutzfaktor überhaupt zu erreichen. Das Bundesamt für Strahlenschutz (BFS) empfiehlt demnach das Auftragen vier gehäufter Esslöffel für den gesamten Körper eines Erwachsenen. Außerdem wird vom BFS empfohlen, vor allem bei einem hohen UV-Index, nach dem Baden oder starkem Schwitzen, wiederholt Sonnenschutz aufzutragen. Aber Achtung: Das heißt nicht, dass sich die Wirkung verlängert. Das Nachcremen trägt lediglich zur Aufrechterhaltung des Schutzes bei.

Gefährlicher UV-Filter Octocrylen?

Vorsicht ist bei der Verwendung von Sonnenschutzmittel mit dem chemischen UV-Filter Octocrylen geboten. Der Stoff wandelt sich nachweislich über einen längere Zeit in Benzophenon um – davon wurden bereits geringe Mengen in Sonnencremes nachgewiesen. Benzophenon kann zu allergischen Hautreaktionen führen und über die Haut in den Körper gelangen. Laut der International Agency for Research on Cancer wird der Stoff als „möglicherweise krebserregend“ für den Menschen eingeordnet. Octocrylen-haltige Sonnenschutzmittel sollten also in keinem Fall länger als einen Sommer lang verwendet werden.

Uneingeschränkter Schutz mit Sonnencreme?

Ein passendes Sonnenschutzmittel, möglichst ohne chemische UV-Filter und mit hohem LSF, wurde in ausreichender Menge aufgetragen – ab in die Sonne? Expert:innen mahnen, dass das Eincremen allein nicht ausreicht, um sich vor den schädlichen UV-Strahlen zu schützen. Dermatolog:innen empfehlen die Orientierung an den drei Säulen des Sonnenschutzes: UV-Karenz, textiler Schutz und eben das Auftragen von Sonnenschutzmittel.

Demnach sollte die Expositionsdauer schon bei einem UV-Index von drei während der Mittagszeit, also um den Sonnenhöchststand herum, Schatten aufgesucht werden. Liegt der UV-Index bei über acht, empfiehlt es sich, den Aufenthalt im Freien während der Mittagszeit ganz zu vermeiden. Unter die Kategorie des textilen Sonnenschutzes fallen zum Beispiel Hüte und Kleidung, die den Körper vor direkter UV-Exposition schützen. Bei Hüten sollte darauf geachtet werden, dass sie dem Gesicht vollständig Schatten spenden und den Nacken bedecken.

Warum der #nosunscreen Trend gefährlich ist

Auf Social Media kursiert derweil der Hashtag #nosunscreen, der Sonnenschutzmitteln ihre Daseinsberechtigung abspricht. In den Beiträgen wird behauptet, dass sich der Körper von innen heraus vor UV-Strahlen schützt. Sonnenschutzmittel würden außerdem die Aufnahme von Vitamin D über die Haut verhindern und potenziell schädliche Chemikalien enthalten.

Dass sowohl die Anwendung als auch die Inhaltsstoffe von Sonnencreme wissenschaftlichen Ergebnissen zugrunde liegen, zeigen die Infos in diesem Text. Demnach ist es sicherlich sinnvoll, sich vor dem Kauf einer Creme über Inhaltsstoffe und richtige Anwendung zu informieren. Gänzlich auf Sonnencreme zu verzichten, ist in jedem Fall keine gute Idee – insbesondere unter Anbetracht des steigenden Risikos für UV-Erkrankungen durch den Klimawandel.

Der Dermatologe und Ernährungsmediziner Dr. Christian Merkel erklärt gegenüber der Vogue, dass gesunde Ernährung keinen äußeren Schutz vor UV-Strahlen bietet. „Aber man kann die Haut durch gesunde Ernährung unterstützen, die Grundbarriere stärken und mit Antioxidantien gegen kleine Zellschäden vorgehen“, so Merkel. Dass der Körper kein Vitamin D aufnehmen kann, wenn Sonnenschutzmittel verwendet wird, ist nicht wissenschaftlich belegt und bisher wenig erforscht. Einige Studien zeigen, dass Sonnenschutz die Aufnahme von Vitamin D verringert, während andere keinen solchen Effekt feststellen. Wer sich um seine Vitamin-D-Aufnahme sorgt, sollte lieber zu Supplements greifen, anstatt sich nicht einzucremen, meint Merkel.

