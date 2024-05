Sonos Ace: Mit diesen ANC-Kopfhörern will der Soundspezialist den Markt aufmischen

Sonos Ace in Weiß. (Foto: Sonos)

Fünf Jahre nach ersten Berichten über den Einstieg von Sonos in den Kopfhörermarkt und ersten Patentskizzen 2021 ist die neue Produktkategorie des kalifornischen Soundspezialisten offiziell:

Der Sonos Ace ist ein in das Ökosystem des Herstellers integrierter ANC-Over-Ear-Kopfhörer mit allen bisherigen Funktionen zu einem Sonos-typischen Preis.

Sonos Ace: Bluetooth-Kopfhörer mit 3D-Audio und Headtracking

Der Sonos-Ace-Kopfhörer erinnert ein wenig an eine Mischung aus Sonys XM5 und Apples Airpods Max, wobei die Ohrmuscheln nicht aus Aluminium, sondern aus leichtem Kunststoff bestehen. Wie bei Apples Airpods sind die Ohrpolster aus veganem Leder magnetisch befestigt und lassen sich so leicht abnehmen und austauschen.

In den Ohrmuscheln verbaut Sonos im Ace speziell entwickelte 40-Millimeter-Treiber, „die Frequenzen mit erstaunlicher Präzision und Klarheit wiedergeben“, so der Hersteller. Zudem unterstützt der Kopfhörer Dolby-Head-Tracking, das den Klang dynamisch an die Kopfbewegungen anpasst.

Auch verlustfreies und räumliches Audio mit Dolby Atmos unterstützt der Kopfhörer. Damit ist er nach dem Era 300 (Test) das zweite Sonos-Produkt mit Unterstützung für räumlichen Klang.

Ace: ANC-Kopfhörer mit Anbindung an das Sonos-System

Der Ace-Kopfhörer lässt sich bedingt in das Sonos-System integrieren. Dazu ist allerdings eine Soundbar erforderlich, mit der sich der Kopfhörer per Knopfdruck verbinden lässt. Der Heimkinosound mit 3D-Audio- und Dolby-Atmos-Unterstützung wird direkt auf den Kopfhörer übertragen. Zunächst wird nur die Soundbar Sonos Arc (Test) unterstützt, später sollen die beiden Beam-Generationen und die günstige Version Ray folgen.

Zu einem späteren Zeitpunkt erhalten die Kopfhörer die Funktion True Cinema, mit der die Umgebung analysiert wird, um Surround-Sound wiederzugeben, „mit dem Nutzer:innen vergessen, dass sie Kopfhörer tragen“, so der Hersteller.

Ähnlich wie im Bluetooth-Modus der anderen Sonos-Produkte erfolgt die Mediensteuerung des Ace nicht über die Sonos-App, sondern über die jeweiligen Apps der Musik- oder Videostreaming-Dienste. Die Sonos-App wird benötigt, um den Equalizer einzustellen, das dynamische Kopfhörertracking zu aktivieren und neue Funktionen per Software-Update einzuspielen.

Sonos Ace: ANC und 30 Stunden Akkulaufzeit sowie Schnellladung

Wie es sich für Kopfhörer der Oberklasse gehört, setzt Sonos auch beim Ace auf aktive Geräuschunterdrückung (ANC), die dank insgesamt acht Mikrofonen „erstklassig“ sein soll. Die Mikrofone sollen auch für „kristallklare Telefon- und Videogespräche“ sorgen.

Mit an Bord ist ein Transparenzmodus, der Außengeräusche hörbar machen soll. Sonos nennt diese Funktion „Aware-Modus“.

Die Laufzeit mit der 1.060 Milliamperstunden großen Batterie soll laut Hersteller „mindestens“ 30 Stunden Hör- oder Sprechzeit mit aktiviertem ANC betragen. Das ist in Ordnung und liegt auf dem Niveau von Sonys XM5, aber Sennheisers Momentum 4 Wireless (Test) hält länger durch. Mit einem dreiminütigen Aufladen über das im Lieferumfang liegende USB‑C-Kabel sollen drei Stunden Laufzeit drin sein.

Bei der weiteren Ausstattung des 312 Gramm schweren Kopfhörers setzt Sonos auf Bluetooth 5.4 mit Auracast-Support, der nachgereicht werden soll. Auch Multipoint-Bluetooth ist an Bord, sodass der Ace mit zwei Geräten gleichzeitig gekoppelt werden kann.

Außerdem hat Sonos eine Trageerkennung integriert, die die Musikwiedergabe pausiert, wenn der Kopfhörer abgenommen wird. Dadurch werde der Batterieverbrauch minimiert, so der Hersteller.

Der Sonos Ace wird in den Farben Schwarz und Weiß zum Preis von 500 Euro angeboten. Der Kopfhörer kann ab sofort vorbestellt werden, die Markteinführung ist für den 5. Juni geplant.

Zudem hat Sonos eine aktualisierte Version des Bluetooth-Speakers Roam vorgestellt: Der Roam 2 soll unter anderem einen besseren Akku besitzen und sich ohne vorherige Anmeldung im Sonos-Konto wie ein normaler Bluetooth-Lautsprecher nutzen lassen. Das neue Modell kostet 200 Euro.