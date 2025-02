Sonos soll an Apple-TV-Alternative arbeiten, die diesen Vorteil hat

Sonos greift Apple TV und Co. an (Bild: natmac stock/Shutterstock)

Sonos streckt seine Fühler in Richtung TV-Streaming aus. Das Wireless-Audio-Unternehmen arbeitet an einem Konkurrenzgerät zu Apple TV, Amazon Fire TV und Co. Das Vorhaben von Sonos, eine Streaming-Box auf den (umkämpften bis gesättigten) Markt zu werfen, ist schon seit geraumer Zeit bekannt. Nun sind erste Details zu dem Projekt nach außen gedrungen.

Auf den ersten Block kein Mehrwert zu Apple TV und Co.

Der Audio-Spezialist Chris Welch vom Tech-Magazin The Verge konnte einen Blick auf die Box werfen, die Sonos unter dem Codenamen Pinewood entwirft. Optisch soll sie sich nicht groß von Apple TV unterscheiden. Es handelt sich laut Welch von oben gesehen um ein unscheinbares schwarzes Quadrat. Es soll so dick sein wie ein Stapel Sammelkarten.

Auch inhaltlich entspricht es zunächst den etablierten Konkurrenten. Pinewood verbindet unter einem Dach unterschiedliche Streamingdienste wie Netflix oder Disney+. Die Nutzer:innen können quer über die Anbieter nach Inhalten suchen. Dies bieten andere Boxen auch. Immerhin sollen die verschiedenen Dienste im Interface der Sonos-Software in einer einheitlich daherkommenden Umgebung dargestellt werden. Die Software liefert übrigens das digitale Werbeunternehmen The Trade Desk, von Sonos kommt nur die Hardware.

Mehr HDMI-Anschlüsse als Apple TV

Ein großer Unterschied zu Apple TV soll hingegen in den mannigfaltigen Anschlussmöglichkeiten liegen. So besitzt die Box laut Chris Welch mehrere HDMI-Ports für externe Geräte. So können die Nutzer:innen Spielekonsolen oder Blu-ray-Player anbinden.

Außerdem soll die Streaming-Box von Sonos mit den hauseigenen Audiogeräten interagieren können. Die Nutzer:innen sollen sich mit ihr ein Surround-System aus verschiedenen Lautsprechern aufbauen können, anstatt nur auf die Sonos-Soundbar vertrauen zu müssen.

Einen Mehrwert gegenüber der Konkurrenz bietet Pinewood also vor allem audiophilen User:innen, die ihren Fernseher bzw. ihre Streaminganbieter in ein bestehendes Soundsystem von Sonos integrieren wollen.

Sonos braucht nach App-Debakel unbedingt Erfolg

Sonos kann einen Erfolg mit seiner Streaming-Box dringend gebrauchen. Im Mai 2024 hatte der Konzern seine App neu gestaltet auf den Markt geworfen. Im Gegensatz zum Vorgänger fehlten dabei viele Funktionen, was etlichen Nutzer:innen übel aufstieß.

Laut Chris Welch soll es bei Sono intern aber Zweifel am Reüssieren von Pinewood geben. Die betreffen vor allem den Preis. Der soll nämlich zwischen 200 und 400 Dollar liegen. Und damit im Markt der Streaming-Boxen alles andere als günstig sein.

