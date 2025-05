Sonos stattet seine Soundbar mit KI aus: Wie sich dadurch euer Filmerlebnis verbessern soll

Viele Heimkino-Fans werden die Situation kennen: Obwohl ihr Equipment wie Surroundsysteme und Soundbars benutzt, sind manche Passagen in Filmen und Serien trotzdem schwer zu verstehen. Gerade Dialoge gehen im Vergleich zur restlichen Geräuschkulisse unter. Wer alles hören will, muss also an diesen die Lautstärke erhöhen. Diesem Problem möchte Sonos jetzt mit einem neuen KI-Feature entgegenwirken.

Sonos: So sollt ihr durch KI jedes Wort hören

Bei der neuen Funktion handelt es sich um ein „Sprachverstärkungs-Tool“, das insgesamt vier unterschiedliche Stufen bietet, um Dialoge in Filmen und Serien besser hervorzuheben. Zwar gibt es ähnliche Tools seit einigen Jahren, doch übernimmt bei Sonos jetzt die KI die Trennung von gesprochenen Wörtern und Umgebungsgeräuschen, „ohne die allgemeine Lautstärke zu sehr zu beeinflussen oder die Filmerfahrung zu zerstören“, wie es in einer Pressemitteilung des Unternehmens heißt. Das soll deutlich effektiver sein und mehr Abstufungen ermöglichen als bei anderen Lösungen.

Das neue KI-Feature wurde zusammen mit dem Royal National Institue of Deaf People (RNID) entwickelt. Die gemeinnützige Organisation setzt sich im Vereinigten Königreich für Menschen mit Hörproblemen oder Hörverlust ein. Die KI-Funktion wurde mit insgesamt 37 Personen unterschiedlichen Alters ausgetestet, die verschiedene Probleme beim Hören haben. Zudem hat Oscarpreisträger Chris Jenkins an dem Projekt mitgewirkt. Er hat 1986 den Oscar für den Besten Ton in Jenseits von Afrika erhalten und an Filmen wie Mad Max: Fury Road und A Beautiful Mind als Tontechniker gearbeitet.

Die vier Optionen, die Sonos mit dem KI-Feature bietet, starten zunächst mit einer niedrigen Stufe, durch die Gespräche nur leicht hervorgehoben werden. Die mittlere Stufe wird von Sonos für die meisten Menschen empfohlen, die Schwierigkeiten haben, Dialoge in Filmen und Serien zu verstehen. Sie behält einen Großteil der ursprünglichen Abmischung bei.

Die dritte Stufe „Hoch“ macht Dialoge noch deutlicher hörbar, indem andere Elemente zusätzlich in ihrer Lautstärke reduziert werden. Die höchste Stufe namens „Max“ priorisiert Dialoge vor allen anderen Elementen und richtet sich laut Sonos primär an hörgeschädigte Personen. Die neue KI-Funktion ist über ein Software-Update verfügbar, allerdings vorerst nur für die Sonos Arc Ultra. Welche anderen Modelle abseits der Flaggschiff-Soundbar mit dem Update rechnen können, ließ Sonos genau wie einen Zeitrahmen für die weitere Verteilung offen.

