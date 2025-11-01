Seit der Veröffentlichung von Sora 2 werden die sozialen Medien mit beeindruckend realistischen KI-Videos überflutet. Während frühere Tools noch durch offensichtliche Fehler wie sechs Finger oder unnatürliche Bewegungen auffielen, fällt die Unterscheidung von echten Inhalten heute immer schwerer. Wie Fast Company berichtet, können selbst erfahrene KI-Expert:innen Deepfakes oft nicht mehr zuverlässig erkennen.

Nicht alle sind von den neuen KI-Videos begeistert

Die Qualität KI-generierter Videos hat sich in den letzten Jahren rasant verbessert. Frühere Modelle erzeugten oft merkwürdige Details – zusätzliche Finger, falsch platzierte Zähne oder absurde Szenen wie ein Lachssteak im Fluss voller Fische. Solche Clips waren leicht als Fälschungen zu entlarven. Aber mit dem Start von OpenAIs Sora 2 vor rund zwei Wochen hat sich das geändert. Aus einfachen Text-Prompts entstehen heute innerhalb weniger Sekunden täuschend echte Videoclips.

Noch ist die App nur in den USA und Kanada auf Einladung verfügbar, erreichte aber innerhalb von fünf Tagen über eine Million Downloads – und übertraf damit sogar den Start von ChatGPT. Auch OpenAI-Chef Sam Altman wurde schnell Teil des Trends: Nutzer:innen verwandelten ihn zum Beispiel in ein schwebendes Gesicht in einer Toilette – eine Anspielung auf die Webserie Skibidi Toilet. Auch verstorbene Persönlichkeiten können in die KI-Videos eingebunden werden, was von Angehörigen heftig kritisiert wird. Die Tochter von Martin Luther King konnte sogar erwirken, dass keine Videos ihres Vaters mehr erstellt werden dürfen.

Selbst Expert:innen scheitern oft an Sora 2

Noch gibt es einige Hinweise, die KI-Videos enttarnen. Die Systeme tun sich zum Beispiel noch schwer, lesbare Schrift korrekt darzustellen. Auch verschwommene Bildbereiche, hinter denen sich ein Wasserzeichen verbergen könnte, sind ein möglicher Hinweis auf Fälschungen. Sofia Rubinson, leitende Redakteurin bei Reality Check, rät Nutzer:innen, auf solche Details zu achten und Videos grundsätzlich kritisch zu hinterfragen. So kursierte etwa ein vermeintliches Überwachungsvideo, das Kaninchen auf einem Trampolin zeigte. Rubinson hält Nutzer:innen dazu an, sich die Frage zu stellen, ob Tiere sich tatsächlich so verhalten würden. Aber mit jedem Fortschritt der Technik werden solche Hinweise seltener. Selbst Wasserzeichen lassen sich inzwischen leicht entfernen.

Das hat Folgen für Nutzer:innen ebenso wie für Unternehmen und Institutionen, die ihre Identität schützen müssen. Selbst Expert:innen werden zunehmend von KI-Videos getäuscht. Ben Colman, Mitbegründer und CEO von Reality Defender, sagte gegenüber Fast Company, dass alle seine Forscher:innen schon einmal einen Deepfake fälschlicherweise als echt oder umgekehrt eingestuft hatten. Colman fragt: „Wenn Menschen, die seit fünf oder sogar 25 Jahren daran arbeiten, nicht zwischen echt und gefälscht unterscheiden können, wie sollen dann durchschnittliche Nutzer:innen oder diejenigen, die manuelle Erkennung verwenden, dies tun?“

Ohne spezialisierte Erkennungssysteme werden Deepfakes bald nahezu unmöglich zu identifizieren sein. „Selbst wenn der Mensch aus technischer Sicht nichts erkennen kann, gibt es immer etwas zu untersuchen”, erklärt Francesco Cavalli von Sensity AI. Dazu gehören Metadaten oder feine Unstimmigkeiten. Solche Analysen erfordern allerdings, dass Erkennungstools fortlaufend trainiert werden. Und bis sie mit der rasanten Entwicklung Schritt halten können, wird das Internet weiter mit täuschend echten KI-Videos überschwemmt.