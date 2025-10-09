Sozialhilfeanträge prüfen per KI? Warum das in Amsterdam schief ging
Der Sportlehrer Hans de Zwart ist ein Verfechter digitaler Rechte. Er ist Geschäftsführer von Bits of Freedom, der führenden NGO für digitale Rechte in den Niederlanden, und erzählt, er sei fast vom Stuhl gefallen, als er von Amsterdams Plan hörte, alle Anträge auf Sozialhilfe mithilfe eines Algorithmus zu bewerten.
