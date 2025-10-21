„Space Armor“: Diese neuen Schutzplatten sollen Astronauten vor Weltraummüll schützen

Immer mehr Satelliten und Raketen im Weltall bedeuten auch immer mehr Weltraummüll. Alleine SpaceX hat mittlerweile rund 8.600 Starlink-Satelliten ins All gebracht.

Anzeige Anzeige

1.000 Kollisionswarnungen pro Tag

Die Wissenschaft hat rund 25.000 Weltraum-Schrottteile identifiziert, doch Forscher:innen schätzen laut Futurism, dass es bis zu 170 Millionen Trümmerteilchen geben könnte, die groß genug sind, um kritische Infrastruktur zu zerstören. Kollisionen im Weltraum werden also immer wahrscheinlicher – Ende 2024 berichtete Business Insider, dass die Raumflugkontrolle etwa 1.000 Kollisionswarnungen pro Tag herausgab.

Ein US-Unternehmen hat deshalb einen multifunktionalen Verbundwerkstoff kreiert, der sowohl Raumfahrzeuge als auch Astronaut:innen schützen könnte. Mit dem Material wird eine Art Weltraumpanzerung erstellt, die den Namen „Space Armor“ bekam.

Anzeige Anzeige

Die Schutzplatten sollen auch Kommunikationstransparenz garantieren

„Satelliten und Astronauten sind ständig von Millionen nicht verfolgbarer, hyperschneller Partikel im Orbit bedroht“, erklärte Atomic-6, der Konzern hinter der neuen Technik. „Wie ein loser Kieselstein, der auf der Autobahn auf die Windschutzscheibe trifft, können Weltraumschrott-Teilchen jederzeit einschlagen und Raumfahrzeuge erheblich beschädigen.“

Verbundwerkstoffe kombinieren zwei verschiedene Materialien mit unterschiedlichen physikalischen und chemischen Eigenschaften. Im Fall von „Space Armor“ ist es ein Faser-Harz-Herstellungsverfahren, welches die Schutzschilde entstehen lässt. Deren Kachel-Gehäuse soll nicht nur Material schützen, sondern auch Kommunikationstransparenz garantieren. Das bedeutet, dass das System auch die einsatzkritische Funkkommunikation zum und vom Satelliten absichern könne.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Was Astronauten mit ins Weltall nehmen

9 Bilder ansehen Was Astronauten mit ins Weltall nehmen Quelle: Nasa

Weltraumpanzerung soll vor „nicht verfolgbaren Trümmern“ schützen

Von der Idee bis zum fertigen Produkt vergingen rund eineinhalb Jahre, sagte Trevor Smith, CEO von Atomic-6, gegenüber space.com. Aktuell bietet sein Unternehmen das Produkt in einfachen Sechseck-Kacheln an, könne es laut Smith aber technisch in nahezu jede gewünschte Form bringen.

In einem Factsheet beschreibt Atomic-6 die Weltraumpanzerung als eine Reihe leichter Kacheln, die Raumfahrzeuge und Astronauten vor „nicht verfolgbaren Trümmern“ unter drei Millimeter Größe und damit vor etwa 90 Prozent des sich derzeit in der erdnahen Umlaufbahn befindlichen Weltraumschrotts schützen sollen.