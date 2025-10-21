„Space Armor“: Diese neuen Schutzplatten sollen Astronauten vor Weltraummüll schützen
Immer mehr Satelliten und Raketen im Weltall bedeuten auch immer mehr Weltraummüll. Alleine SpaceX hat mittlerweile rund 8.600 Starlink-Satelliten ins All gebracht.
1.000 Kollisionswarnungen pro Tag
Die Wissenschaft hat rund 25.000 Weltraum-Schrottteile identifiziert, doch Forscher:innen schätzen laut Futurism, dass es bis zu 170 Millionen Trümmerteilchen geben könnte, die groß genug sind, um kritische Infrastruktur zu zerstören. Kollisionen im Weltraum werden also immer wahrscheinlicher – Ende 2024 berichtete Business Insider, dass die Raumflugkontrolle etwa 1.000 Kollisionswarnungen pro Tag herausgab.
Ein US-Unternehmen hat deshalb einen multifunktionalen Verbundwerkstoff kreiert, der sowohl Raumfahrzeuge als auch Astronaut:innen schützen könnte. Mit dem Material wird eine Art Weltraumpanzerung erstellt, die den Namen „Space Armor“ bekam.
Die Schutzplatten sollen auch Kommunikationstransparenz garantieren
„Satelliten und Astronauten sind ständig von Millionen nicht verfolgbarer, hyperschneller Partikel im Orbit bedroht“, erklärte Atomic-6, der Konzern hinter der neuen Technik. „Wie ein loser Kieselstein, der auf der Autobahn auf die Windschutzscheibe trifft, können Weltraumschrott-Teilchen jederzeit einschlagen und Raumfahrzeuge erheblich beschädigen.“
Verbundwerkstoffe kombinieren zwei verschiedene Materialien mit unterschiedlichen physikalischen und chemischen Eigenschaften. Im Fall von „Space Armor“ ist es ein Faser-Harz-Herstellungsverfahren, welches die Schutzschilde entstehen lässt. Deren Kachel-Gehäuse soll nicht nur Material schützen, sondern auch Kommunikationstransparenz garantieren. Das bedeutet, dass das System auch die einsatzkritische Funkkommunikation zum und vom Satelliten absichern könne.
Weltraumpanzerung soll vor „nicht verfolgbaren Trümmern“ schützen
Von der Idee bis zum fertigen Produkt vergingen rund eineinhalb Jahre, sagte Trevor Smith, CEO von Atomic-6, gegenüber space.com. Aktuell bietet sein Unternehmen das Produkt in einfachen Sechseck-Kacheln an, könne es laut Smith aber technisch in nahezu jede gewünschte Form bringen.
In einem Factsheet beschreibt Atomic-6 die Weltraumpanzerung als eine Reihe leichter Kacheln, die Raumfahrzeuge und Astronauten vor „nicht verfolgbaren Trümmern“ unter drei Millimeter Größe und damit vor etwa 90 Prozent des sich derzeit in der erdnahen Umlaufbahn befindlichen Weltraumschrotts schützen sollen.