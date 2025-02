Nach Teilexplosion: Diese Ziele verfolgt SpaceX beim 8. Starship-Start

Starship geht zum achten Mal an den Start. (Foto: SpaceX)

Ursprünglich hatte Elon Musk einen erneuten Start der Riesenrakete Starship für Freitag, den 28. Februar 2025, angekündigt. Dieser Starttermin ließ sich aber offenbar nicht halten.

Livestream: Spaceship-Start auf 3. März verschoben

Als neuen Termin für den achten Spaceship-Start gibt Musks Firma SpaceX jetzt den 3. März, ab 17:30 Uhr (Central Time/CT), an. Hierzulande ist es dann 00:30 Uhr (4. März). Der Start der Rakete kann im Livestream auf der SpaceX-Website oder der X-Präsenz der Raumfahrtfirma mitverfolgt werden.

Der achte Flug des Starships soll unter anderem einige bei der Mitte Januar erfolgten siebten Mission nicht erreichten Ziele nachholen. Dabei war zwar der Booster zum zweiten Mal von den sogenannten Chopstick-Fangarmen des Startturms eingefangen worden, die obere Raketenstufe des Starship explodierte allerdings.

Dadurch konnten etwa die an Bord befindlichen Starlink-Satelliten nicht wie geplant in den Orbit gebracht werden. Dabei handelte es sich zwar nur um Attrappen. Es war aber das erste Mal, dass das Starship Fracht an Bord hatte. Dies gilt als wichtiger Test, um künftig Material und Menschen zu Mond und Mars zu fliegen.

Im Rahmen des achten Testflugs sollen laut SpaceX vier Satelliten-Attrappen in den Orbit befördert werden. Diese sollen dann eine ähnliche Flugbahn wie die obere Starship-Stufe haben und beim Eintritt in die Erdatmosphäre verglühen.

Wohl noch kein Auffangversuch der oberen Stufe

Bei der Rakete selbst hat SpaceX am Druckausgleich und der Stabilität gearbeitet, sodass es dieses Mal auch während der Belastungstests nicht zu einem Treibstoffleck und folgender Explosion der Rakete kommen soll. Ein Auffangen der oberen Raketenstufe ist beim achten Test wohl noch nicht vorgesehen.

SpaceX hatte dies zwar als Ziel für 2025 ausgegeben. Dieses Mal dürfte es aber bei den verschiedenen Tests zum Wiedereintritt in die Atmosphäre noch darum gehen, den Anflug der oberen Raketenstufe zu verfeinern.

Aber wer weiß, vielleicht unternimmt SpaceX tatsächlich einen Auffangversuch. Anderenfalls dürfte der obere Raketenteil wohl im Ozean landen. Die Booster-Stufe Super Heavy soll – wenn das Risiko für das Auffangen nach dem Start zu groß erscheint – jedenfalls im Golf von Mexiko gewassert werden.

