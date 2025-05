Elon Musks Stadttraum: Warum SpaceX jetzt seine eigene Kommune hat

Schon 2021 hatte SpaceX-Chef Elon Musk beim zuständigen County im US-Bundesstaat Texas vorgefühlt, ob die Firma auf dem Gelände der Starbase genannten Produktions- und Startanlage eine Stadt gründen könnte. Dort leben rund 260 SpaceX-Mitarbeiter:innen mit ihren Familien.

SpaceX: Starbase wird zur Stadt

Mitte Dezember 2024 hatte Starbase-Managerin Kathryn Lueders eine Petition eingereicht, in der eine Abstimmung über die mögliche Ernennung von Starbase zur Stadt gefordert wird. Eine solche Abstimmung hat jetzt stattgefunden, wie US-Medien schreiben – mit einer klaren Mehrheit für eine Starbase-Stadt.

In der neuen Stadt würden rund 500 Einwohner:innen auf einer Fläche von 3,75 Quadratkilometern leben. Das ist etwas größer als der New Yorker Central Park oder der Englische Garten in München. Noch ein Vergleich: In Vatikanstadt, dem kleinsten Staat der Erde, wohnen knapp 1.000 Einwohner:innen auf nur 0,5 Quadratkilometern Fläche.

Stadtobere sind SpaceX-Angestellte

Zum Bürgermeister der künftigen Stadt wurde Boby Peden gewählt, ein SpaceX-Manager. Zuvor war Gunnar Milburn gehandelt worden, Sicherheitschef bei SpaceX. Auch die drei gewählten Stadtbeamt:innen sind bei dem Raumfahrtunternehmen angestellt. Gegenkandidat:innen gab es nicht.

Entsprechend dürfte auch kaum Gegenwehr zu erwarten sein, wenn es um – die Stadt betreffende – Entscheidungen von SpaceX beziehungsweise Elon Musk geht. Ein wichtiger Punkt bei der Idee Musks, Starbase zu einer Stadt zu machen.

Bürokratische Hürden für Bauvorhaben sinken

Denn mögliche bürokratische Aufwände, etwa bei Bauvorhaben, könnten damit deutlich verringert werden. So hatten die Behörden des Cameron County, das bisher für Starbase verantwortlich zeichnet, vor kurzem einen Plan, mehr Reihenhäuser für SpaceX-Mitarbeiter:innen zu bauen, abgelehnt. Künftig könnte Starbase selbst über solche Pläne entscheiden – mit zu erwartendem Ausgang.

Eine weitere von Multimilliardär Musk initiierte Stadt könnte außerhalb des texanischen Bastrop, nahe Austin, entstehen. Hier befinden sich eine Produktionsanlage für SpaceX und der Hauptsitz der Boring Company. Künftig sollen dort auch Büros für X entstehen.

Bekommt Musk noch eine zweite Stadt?

Geplant sind in diesem Bereich ebenfalls eigene Gebäude für Mitarbeiter:innen. Dadurch könnte dieser Ort irgendwann auch die Gründung einer eigenen Stadt in Angriff nehmen.