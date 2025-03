SpaceX startet erste bemannte Mission in polare Umlaufbahn

Die Crew-Dragon-Kapsel von SpaceX fliegt erstmals mit Menschen an Bord entlang der Nord-Süd-Achse der Erde – eine Premiere in der Geschichte der Raumfahrt. (Foto: Paopano/Shutterstock)

Die Fram2-Mission, benannt nach dem Forschungsschiff, das einst Arktis und Antarktis durchquerte, soll am Dienstag, den 1. April, um 05:20 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit starten. Vier Amateur-Astronaut:innen – unter ihnen ein Kryptomilliardär und eine Elektroingenieurin, die bei gelungenem Start die erste deutsche Frau im All sein wird – werden an Bord einer SpaceX-Crew-Dragon-Kapsel vom Launch-Komplex 39A in Cape Canaveral ins All fliegen.

Zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte werden sie die Erde auf einer Umlaufbahn umrunden, die über beide Pole führt. In rund 425 bis 450 Kilometern Höhe sollen sie Regionen durchqueren, die bislang nur von Satelliten bereist wurden.

Dass die Menschheit bisher nie auf dieser Route um die Erde geflogen ist, hat verschiedene Gründe. Unter anderem stellt eine Umrundung über die Nord-Süd-Achse tatsächlich ein größeres Risiko für die Gesundheit der Astronaut:innen dar.

Flug über die Pole: Warum hat das so lange gedauert?

Polare Umlaufbahnen sind kein Neuland für Raumfahrzeuge – aber für Menschen bislang tabu. Ein Grund dafür liegt in der nötigen Startenergie, wie Jeffrey Hughes, Weltraumphysiker an der Boston University, gegenüber Gizmodo darlegt.

Laut dem Experten ist ein Start auf dieser Achse energieintensiver, weil die Erdrotation im Gegensatz zu äquatornahen Bahnen nicht mithilft. Im Gegenteil, die Drehgeschwindigkeit der Erde nimmt in Richtung der Pole immer weiter ab. Das bedeutet in Sachen Logistik höhere Kosten und komplexere technische Anforderungen.

Ein weiterer Grund, der die Menschheit bislang von einer polaren Erdumrundung abgehalten hat, ist ein erhöhtes gesundheitliches Risiko für die Astronaut:innen. Laut Mike Gruntman, Astronautik-Professor an der University of Southern California, ist in Polarregionen die natürliche Strahlenbelastung nämlich deutlich höher.

„Das geomagnetische Feld der Erde ermöglicht es, dass energiereiche Elektronen und Ionen aus den Van-Allen-Gürteln – zwei torusförmigen Zonen geladener Teilchen, die im Magnetfeld der Erde gefangen sind – in den Polarregionen bis auf Orbitalhöhe vordringen können. Derselbe Effekt ist auch für das Entstehen von Polarlichtern verantwortlich“, so Gruntman wörtlich. Für die vergleichsweise kurze Dauer der Fram2-Mission – drei bis fünf Tage – sei das Maß der Strahlenbelastung jedoch noch vertretbar.

Fram2: Neue Perspektiven auf ein wenig untersuchtes Naturphänomen

Während ihrer Zeit im All wird die Crew unter anderem ein seltenes atmosphärisches Phänomen mit dem Namen Steve (Strong Thermal Emission Velocity Enhancement) beobachten. Dabei handelt es sich um leuchtende violette und grüne Lichtstreifen, die mit Polarlichtern verwandt sind – aber andere physikalische Ursachen haben. Bisher gibt es kaum Daten zu Steve, insbesondere nicht aus dieser Perspektive.

Die Fram2-Mission ist Teil eines wachsenden Trends: private Raumfahrt mit wissenschaftlichem Anspruch. Sie verbindet touristische Ambitionen reicher Privatpersonen mit ernsthafter Forschung, was wiederum neue Möglichkeiten für Einsätze im Weltall ermöglicht.

