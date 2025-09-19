Anzeige
Fundstück
„Die Schildkröten und Nudisten müssen migrieren“: Floridas Kampf gegen SpaceX

Elon Musks Pläne für das Starship sind ambitioniert. Doch im US-Bundesstaat Florida formiert sich Widerstand. Die Fronten im Streit um die Zukunft der Raumfahrt sind verhärtet.

Von Dieter Petereit
2 Min.
„Die Schildkröten und Nudisten müssen migrieren": Floridas Kampf gegen SpaceX

Geht es nach SpaceX startet das Starship in Florida künftig fast jede Woche. Bei Anwohner:innen regt sich der Protest. (Bild: SpaceX)

Es geht um die Pläne von SpaceX aus dem kalifornischen Hawthorne, die größte Rakete der Welt, das Starship, vom historischen Kennedy Space Center in Florida zu starten. Im Rahmen der notwendigen Umweltverträglichkeitsprüfung durch die US-Luftfahrtbehörde FAA (Federal Aviation Administration) wurden nun die Stimmen der Betroffenen laut, wie Space.com detailliert berichtet.

So fürchten Anwohner:innen massive Lärmbelästigungen, insbesondere durch nächtliche Starts und die extrem lauten Landungen der Super-Heavy-Boosterstufe. Die FAA-Prognosen gehen davon aus, dass dabei bis zu 42 Prozent der Anwohner:innen aus dem Schlaf gerissen werden könnten. Das wäre dann häufig der Fall, denn SpaceX soll mit bis zu 44 Starts und Landungen pro Jahr rechnen.

Wirtschaft und Umwelt unter Druck

Auch die lokale Wirtschaft sieht sich bedroht. Vertreter des internationalen Flughafens von Tampa warnten vor erheblichen Verspätungen im Flugverkehr über dem gesamten Bundesstaat. Fischer beklagen schon jetzt Einnahmeverluste durch die Startfenster der Falcon-Raketen und durch Raketenschrott beschädigte Netze.

Hinzu kommen ernste Bedenken hinsichtlich des Umweltschutzes. Die Indian River Lagoon, das artenreichste Ästuar Nordamerikas, liegt in unmittelbarer Nähe des Startplatzes. Naturschützer:innen und Touristik-Unternehmer:innen fürchten um das sensible Ökosystem, das eine wichtige Einnahmequelle für die Region darstellt.

Die Argumente der Befürworter:innen spiegeln eine andere Prioritätensetzung wider. Ein Mann, der laut Space.com zur Space Coast ziehen will, um die Raketenstarts zu fotografieren, wurde mit den Worten zitiert: „Die Schildkröten und die Nudisten werden migrieren müssen. Das ist der Preis, den man für diese unglaublichen Dinge zahlen muss, die hier passieren.“

Was er damit meint: Auch FKK-Anhänger:innen warnen vor dem SpaceX-Vorhaben. Durch Starts und Landungen müsste der nahegelegene Playalinda Beach an bis zu 60 Tagen im Jahr gesperrt werden. Dieser Strand ist einer der wenigen in Florida, an denen Nacktbaden offiziell erlaubt ist.

Genehmigung nur Formsache?

Während die Debatte andauert, schafft SpaceX Fakten. Der Bau des gewaltigen Startturms für das Starship am Launch Complex-39A ist seit über einem Jahr im Gange. Dies erweckt den Eindruck, dass das Unternehmen fest von einer Genehmigung ausgeht, wie auch Futurism anmerkt.

Die Pläne von SpaceX verdeutlichen ein klassisches Dilemma: Der Wunsch nach technologischem Fortschritt, wie etwa dem Bau einer Mondbasis mit dem Starship, steht im Konflikt mit den unmittelbaren Interessen und der Lebensqualität der Menschen vor Ort. Die FAA wird all diese Eingaben prüfen müssen. Eine endgültige Entscheidung über die Lizenz wird für den Winter 2025 erwartet.

