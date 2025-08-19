Milliarden vom Staat, null Steuern: Elon Musks SpaceX-Gleichung

Wie die New York Times auf Basis interner Firmendokumente berichtet, hat das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX seit seiner Gründung 2002 wahrscheinlich kaum oder keine föderalen Einkommensteuern gezahlt. Gleichzeitig ist das Unternehmen von CEO Elon Musk einer der größten Auftragnehmer der US-Regierung.

Der legale Weg zur Nullsteuer

Grundlage für diese Steuerstrategie ist ein gängiges Instrument im US-Steuerrecht, der sogenannte Verlustvortrag (Net Operating Loss Carryforward), den es in ähnlicher Form auch im deutschen Steuerrecht gibt. Dem Bericht zufolge habe SpaceX bis Ende 2021 operative Verluste von rund 5,4 Milliarden US-Dollar angehäuft.

Solche Verluste aus den aufbauintensiven Anfangsjahren können Unternehmen legal mit zukünftigen Gewinnen verrechnen und so ihre Steuerlast erheblich senken, in diesem Fall potenziell auf null. Das Vorgehen ist bei Tech-Startups nicht unüblich; auch Amazon nutzte diese Methode in seiner Wachstumsphase.

Eine entscheidende Änderung der Rahmenbedingungen erfolgte durch das US-Steuergesetz „Tax Cuts and Jobs Act“ von 2017. Dieses schaffte die bis dahin geltende 20-Jahres-Frist für die Verrechnung von Verlusten ab. Für SpaceX bedeutet dies, dass fast drei Milliarden Dollar seiner aufgelaufenen Verluste unbegrenzt in die Zukunft getragen werden können.

Eine Frage der Verhältnismäßigkeit

Die interne Dokumentenlage scheint die besondere Situation von SpaceX zu verdeutlichen. So sollen im Jahr 2020 fast 84 Prozent der Umsätze aus Verträgen mit der US-Regierung und ihren Behörden wie der Nasa oder dem Pentagon gestammt haben.

Obwohl das Unternehmen nach verschiedenen Metriken bereits hochprofitabel arbeitet, kann es gegenüber der US-Steuerbehörde IRS weiterhin steuerliche Verluste geltend machen. Laut New York Times habe SpaceX seinen Investor:innen sogar mitgeteilt, dass es „eher wahrscheinlich als unwahrscheinlich“ sei, dass diese latenten Steueransprüche niemals realisiert würden – was bedeutet, dass das Unternehmen möglicherweise nie nennenswerte Steuern zahlen wird.

Danielle Brian, die Geschäftsführerin der gemeinnützigen Organisation Project on Government Oversight, nannte die Anwendung des Steuervorteils durch ein derart erfolgreiches Unternehmen „kurios“. Ursprünglich sei dieses Instrument dafür gedacht, Firmen in schwierigen Zeiten am Leben zu erhalten.

Die Verknüpfung von massiven staatlichen Einnahmen einerseits und einer minimalen Steuerleistung andererseits wirft eine Debatte über die Ausgestaltung und die intendierten Wirkungen von Steuergesetzen auf. Für SpaceX ist die Strategie ein legitimer und effizienter Weg, Kapital im Unternehmen zu halten, um ambitionierte Ziele wie die Mars-Mission weiterzuverfolgen. Für die öffentliche Hand stellt sich indes die Frage nach der Gegenleistung für ihre milliardenschweren Investitionen.

