SpaceX, Nasa und Blue Origin: Das sind die wichtigsten Raumfahrtmissionen 2026

2025 war ein erfolgreiches Jahr für die Raumfahrt. Allein bis Mitte November gab es mehr als 277 Raketenstarts, die den Erdorbit als Ziel hatten. Auch 2026 werden wieder etliche Missionen ins All, zum Mond und darüber hinaus gestartet. Wir zeigen euch in dieser Übersicht, welche Weltraummissionen ihr dabei besonders im Auge behalten solltet.

Über das Inhaltsverzeichnis gelangt ihr schnell zu den Flügen, die euch am meisten interessieren. Da bei vielen Flügen noch keine genauen Daten feststehen, sind sie in die Quartale 2026 unterteilt. Hinter den Missionsnamen seht ihr zudem in Klammern das zuständige Raumfahrtunternehmen, das die Missionen mit seinen Raketen überhaupt erst ermöglicht. Dabei muss es sich nicht zwangsläufig um die Missionsleitung handeln. So schickt SpaceX 2026 mehrere eigene Raketen ins All, die einer Nasa-Mission zugutekommen.

Weltraummissionen im ersten Quartal 2026

Blue Moon Pathfinder (Blue Origin)

Schon im ersten Quartal will Blue Origin, das Raumfahrtunternehmen von Amazon-Gründer Jeff Bezos, eine erste Weltraummission starten. Blue Moon Pathfinder wird in Cape Canaveral starten und eine New-Glenn-Rakete als Vehikel nutzen. Ziel der Mission ist der Mond und eine Landung mit dem Blue Moon Mark 1, einer unbemannten Landesonde. Im Laufe der Mission sollen die verbauten Systeme des Landers getestet und validiert werden. Sollten sie sich als effektiv zeigen, werden sie künftig auch in Projekten wie dem Artemis-Programm der Nasa oder bei kommerziellen Flügen zum Mond zum Einsatz kommen.

Artemis II (Nasa)

Die Weltraummission Artemis II ist aktuell für den 5. Februar 2026 angesetzt. Die Nasa startet damit eine bemannte Crew-Mission mit den Astronaut:innen Gregory R. Wiseman, Victor J. Glover, Jeremy Hansen und Christina Koch, die in der Orion-Raumkapsel den Mond umrunden. Während des Flugs werden dabei die kritischen Lebenserhaltungssysteme getestet. Die gesamte Mission soll maximal 21 Tage andauern, wobei jeweils vier Tage für Hin- und Rückreise angesetzt sind. Artemis II wurde schon mehrfach verschoben. Der ursprüngliche Launch sollte schon im Mai 2024 stattfinden. Kann der Termin im Februar 2026 nicht eingehalten werden, könnte sich der Launch auf April 2026 verschieben.

LOXSAT 1 (Rocket Lab)

Diese Mission gehört zum Tipping-Point-Programm der Nasa, bei dem Technologien ausgewählt werden, die die Raumfahrt langfristig stärken sollen. LOXSAT 1 bringt dafür ein System zur Lagerung und zum Transfer von kryogenen Flüssigkeiten ins Weltall. Beweist sich die Technik, will Eta Space ein Depot im Erdorbit installieren, das künftig Raketen mit neuem Treibstoff nach dem Start von der Erde versorgen könnte. Aktuell soll die Mission im März 2026 vom Rocket Lab Launch Complex 1 in Neuseeland starten.

Transporter 16 (SpaceX)

SpaceX hat gleich mehrere Raketenstarts für das erste Quartal 2026 geplant. Einer davon ist die Mission Transporter 16, die als SSO-Rideshare bezeichnet wird. Heißt: Die Ladung soll in einem sonnensynchronen Orbit platziert werden. Die Ladung besteht dabei aus Mikro- und Nanosatelliten. An Bord befinden sich unter anderem die Kleinstsatelliten ERMINAZ 1U, 1V, 2U, 2V und 2X von AMSAT-Deutschland befinden. Die Satelliten stellen Amateurfunker:innen auf der ganzen Welt Digipeater – automatische Sende- und Empfangsstationen – sowie Telemetriedaten und Fotos bereit.

Starliner-1 (ULA)

Der Starliner der United Launch Alliance, die ein Zusammenschluss zwischen Lockheed Martin Space und Boeing ist, soll ebenfalls Anfang 2026 in Cape Canaveral abheben. Die bemannte Raummission bringt die Astronaut:innen Scott D. Tingle, Michael Fincke, Joshua Kutryk und Jeanette J. Epps auf die Internationale Raumstation. Dort wird die Crew dann ganze sechs Monate verbleiben. Die Mission ist Teil des „Commercial Crew Programs“ der Nasa, das mithilfe von externen Unternehmen wie SpaceX und ULA Astronaut:innen zur ISS bringt. Starliner-1 ist nicht die erste Testmission von Boeing. Bei der ersten Mission strandeten die Astronaut:innen mehrere Monate auf der ISS, weil es Probleme mit der Raumkapsel gab, die die Heimkehr verhinderten.

MRV-1 (SpaceX)

Im März 2026 könnte der nächste SpaceX-Start erfolgen. MRV steht für „Mission Robotic Vehicle“. Der Auftrag des Systems, das von SpaceLogistics gebaut wird, ist es, bis zu 30 MEPs (Mission Extension Pods) an GEO-Satelliten anzubringen. Ein einzelner MEP wäre in der Lage, die Missionszeit eines Satelliten um bis zu sechs Jahre zu erweitern. MRV-1 soll drei MEPs in den Orbit bringen. Dort werden sie an zwei Intelsat-Satelliten und einen Satelliten von Optus angebracht. Das MRV wird mit einer „Falcon 9 Block 5“-Rakete ins All geschickt.

Project Kuiper (Arianespace)

Wie der Name schon verrät, gehört diese Raummission zu Amazons Project Kuiper, dem direkten Konkurrenten des Satelliteninternetanbieters Starlink. Insgesamt sollen mehr als 3.000 Amazon-Satelliten im Erdorbit platziert werden. Dabei nutzt das Unternehmen verschiedene Höhen – 590, 610 und 630 Kilometer. Fünf Raketen mit insgesamt 129 Satelliten konnte Amazon schon im All platzieren. Mit der sechsten Mission wird die Zahl um weitere 30 bis 40 Satelliten steigen.

Crew Dragon 12 (SpaceX)

Ende März 2026 wird dann noch eine bemannte Crew-Dragon-Kapsel von SpaceX ins All befördert. An Bord befinden sich vier Weltraumreisende, darunter Sophie Adenot von der Esa und Oleg Artemyev von der russischen Weltraumorganisation Roskosmos. Dabei könnte es sich um den ersten Flug zur ISS handeln, bei dem die Crew geplanterweise länger auf der Raumstation verbleibt. Normalerweise enden die Missionen nach drei bis vier Monaten. Die neue Crew könnte etwa acht Monate an Bord der ISS verbleiben. Dadurch will die Nasa die Ausgaben für mehrere Raketenstarts reduzieren und sich den Budgetkürzungen der Trump-Regierung anpassen.

IM-3 (SpaceX)

Noch ohne genauen Termin ist die Mission IM-3 des Unternehmens Intuitive Machines, die mithilfe von SpaceX realisiert wird. Dabei handelt es sich um die dritte Mission, die die Mondlandesonde Nova-C zum Erdtrabanten bringen wird. Einmal auf dem Mond gelandet, soll Nova-C magnetische Felder im sogenannten Reiner-Gamma-Swirl untersuchen.

Starship 3 (SpaceX)

Nachdem SpaceX erfolgreich alle Tests mit Starship 2 abgeschlossen hat, wird schon bald der erste Testflug mit Starship 3 folgen. Bei den nächsten Flügen soll die Grenze des Orbits erreicht werden. Weitere Flüge, die ebenfalls zu einem unbestimmten Zeitpunkt 2026 stattfinden sollen, überschreiten dann diese Grenze und versuchen, die Upper Stage des Raumschiffs am Boden aufzufangen sowie das Betanken im Weltraum zu demonstrieren. Klappt das alles, will SpaceX im Laufe des Jahres fünf Starship-Raumkapseln zum Mars schicken. Dort werden die unbemannten Kapseln landen und mehrere Experimente automatisiert durchführen.

Weltraummissionen im zweiten Quartal 2026

Haven-1 (SpaceX)

Bei Haven-1 handelt es sich um eine Raumstation, die vom Raumfahrtunternehmen Vast im Erdorbit platziert werden soll. Im Grunde handelt es sich dabei um ein luxuriöses Weltraumhotel, das Privatkund:innen auf 45 Kubikmetern eine Unterkunft auf kommerziellen Flügen bietet. Zunächst wird Haven-1 drei Jahre im All verbleiben und dort im Laufe der Missionszeit mehrere Viererteams von Astronaut:innen beherbergen. Die Raumstation besteht dabei aus Crew-Quartieren, einem Gemeinschaftsbereich sowie einem großen Fenster, um die Erde betrachten zu können.

Starliner-2 (ULA)

Nach Starliner-1, die vermutlich im ersten Quartal 2026 starten soll, folgt die nächste Mission im zweiten Quartal. Da der erste Flug noch nicht erfolgreich abgeschlossen wurde, ist noch nichts Genaueres zur nächsten Mission bekannt. So gibt es keine Liste mit den Astronaut:innen, die zur ISS gebracht werden sollen.

Axiom-5 (SpaceX)

Bei Axiom Mission 5 handelt es sich um einen kommerziellen Raumflug. SpaceX bringt die Crew an Bord einer Crew-Dragon-Kapsel zur ISS. Das Team soll dabei aus einem professionellen Commander und drei Privatpersonen bestehen. Noch steht nicht genau fest, wer die Mission – die wahrscheinlich im Mai 2026 stattfinden wird – bestreitet. An Bord der ISS soll die Crew dann in etwa zwei Wochen verbringen, bevor sie wieder die Heimreise antreten.

Vast-1 (SpaceX)

Vast-1 ist die Weiterführung von Haven-1. Nachdem SpaceX das Weltraumhotel ins All befördert hat, wird die Mission Vast-1 die ersten Besucher:innen auf die Raumstation bringen. Vier Personen sollen in etwa zehn Tage auf Haven-1 verbringen, bevor sie wieder auf die Erde zurückkehren. Wer am Ende an Bord der Rakete sitzen wird, ist bisher nicht bekannt.

Transporter-17 (SpaceX)

Wie schon bei Transporter-17 im ersten Quartal handelt es sich hier um einen SSO-Rideshare für mehrere kleine Satelliten. Aktuell wird der Start des SpaceX-Raumschiffs für Juni 2026 gehandelt. Welche Satelliten sich an Bord befinden werden, ist nicht bekannt. Allerdings sind die verfügbaren Plätze wohl schon vergeben. Gleiches gilt für Transporter-18. Die darauffolgende Mission soll gegen Ende 2026 starten.

Project Kuiper (Blue Origin)

Auch Amazon und Blue Origin machen im zweiten Quartal mit Project Kuiper weiter. Das Besondere dabei ist, dass ab diesem Zeitraum eine neue Rakete zum Einsatz kommt, um die Satelliten ins All zu befördern. „New Glenn“ ist komplett bei Blue Origin entstanden, hat eine Höhe von 98 Metern und einen Durchmesser von sieben Metern. Insgesamt können damit 45.000 Kilogramm Last ins All befördert werden. Ursprünglich sollte New Glenn komplett wiederverwendbar werden. Mittlerweile hat Blue Origin diese Pläne aber verworfen. Stattdessen soll nur noch die zweite Stufe der Rakete sicher auf einer Landeplattform im Meer landen.

Blue Ghost (SpaceX)

Das Raumfahrtunternehmen Firefly hat Anfang 2025 mit Blue Ghost eine Raumsonde auf dem Mond landen können. 2026 steht die nächste Mission bevor. Dabei werden ebenfalls ein Blue-Ghost-Lander sowie ein ESA-Lunar-Pathfinder im Erdorbit platziert. Das Vehikel, das sie dorthin bringt, trägt den Namen Elytra. Während Blue Ghost auf dem Mond landet und dort für zehn Tage verbleibt, fungiert Elytra weiter als Kommunikations-Relay im Orbit. Während der Zeit auf dem Mond wird Blue Ghost mehrere Geräte abladen und die Experimente überwachen. Dazu zählen etwa ein Rover der Vereinigten Arabischen Emirate sowie ein User-Terminal der Nasa.

Starship HLS (SpaceX)

Mitte 2026 will SpaceX ein unbemanntes Starship auf den Weg zum Mond schicken. An Bord befindet sich dabei FLEX, der „Flexible Logistics and Exploration“-Rover des Unternehmens Astrolab. FLEX könnte Frachttransporte von der Landesonde zum Einsatzort und wieder zurück ermöglichen. Zudem bietet der Rover Platz für zwei Astronaut:innen, hat einen Roboterarm und kann harschen Temperaturen auf dem Mond standhalten. Wenn sich FLEX beweist, könnte er als Sieger des Nasa-Wettbewerbs gekürt werden, der die nächste Generation von Mondrovern hervorbringen soll.

Griffin-I (SpaceX)

Griffin-I wird durch eine SpaceX-Rakete ins All geschickt und hat den Mond als Ziel. Genauer gesagt, wird die Landesonde am Südpol des Mondes landen und dort mehrere Geräte für weitere Experimente aussetzen. Dazu zählen etwa FLIP, der Vorgänger des FLEX-Rovers von Astrolab oder Cuberover von Astrobotic. Besonders spannend: Ebenfalls an Bord ist das sogenannte Nanofiche GLPH (Galactic Library Preserve Humanity). Auf der Nickel-Disc, die als Archiv fungiert, werden historische Dokumente und andere Medien gespeichert. So sollen menschliche Errungenschaften über Millionen Jahre auch abseits der Erde weiterexistieren. Auf der Disc befinden sich etwa Dokumente über die Entwicklung des Apollo-Guidance-Computers, der zur Mondlandung genutzt wurde. Zudem beinhaltet die Disc das Musical Miracle on 34th Street und einen Sprach-Codec, mit dem sich alle Sprachen der Erde übersetzen lassen.

Weltraummissionen im dritten Quartal 2026

Clearspace-1 (Arianespace)

Im Juli 2026 soll Clearspace-1 vom französischen Raumfahrtunternehmen Arianespace mit einer Vega-C-Rakete aus Italien ins All befördert werden. Das Schweizer Unternehmen Clearspace hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Weltraum von Weltraumschrott zu befreien. Clearspace-1 ist ein Schlepper, der alte Satelliten mit seinen Greifarmen packen und in die Erdatmosphäre bringen kann. Dort können die alten Satelliten im Anschluss verglühen. Für diese erste Mission wird der Proba-1-Satellit der Esa aus dem Verkehr gezogen. Er ist seit 2001 im All.

Chang’e 7 (CASC)

Im August 2026 plant die Chinese Aerospace Science and Technology Corporation eine Mondmission. Ziel ist der Südpol des Erdtrabanten, wo ein Mondlander, ein Rover und eine Sonde landen. Währenddessen wird ein Orbiter in der Umlaufbahn des Mondes verbleiben. Wie der Name verrät, ist Chang’e 7 der siebte Teil des Monderkundungsprogramms der chinesischen Raumfahrtbehörde. Chang’e 5 und Chang´e 6 hatten etwa die Aufgabe, Mondgestein zu sammeln und zur Erde zurückzubringen. Während der neuen Mission soll ein sogenannter „Lunar Hopper“ mit einem Raketenantrieb bei der Suche nach Spuren von Wasser helfen. Der raketenbetriebene Hopper kann Stellen erreichen, die der Rover nicht befahren kann.

Weltraummissionen im vierten Quartal 2026

APEX 1.0 (SpaceX)

Bei APEX 1.0 handelt es sich um eine Mondlandefähre, die im letzten Quartal 2026 ihren Jungfernflug an Bord einer SpaceX-Rakete antreten soll. Der Lander hat eine Höhe von 3,3 Metern und eine Breite von etwa 4,5 Metern. An Bord befinden sich mehrere experimentelle Geräte. Dazu zählt etwa das Lunar Surface Electromagnetics Experiment der Nasa. Das Radioteleskop wird auf dem Mond landen und von dort aus durch Beobachtungen von weit entfernten Arealen des Weltalls Einblicke in die Entstehung des Universums geben. Ebenfalls an Bord: FIELDS, ein Instrument der Parker Solar Probe, das magnetische Felder in Sonnenstürmen messen soll.

Griffin-II (SpaceX)

Griffin-II führt die Arbeit von Griffin-I weiter. Die Folgemission wird ebenfalls von einer SpaceX-Rakete angetrieben und den Mond als Ziel haben. Astrobotic, das Unternehmen hinter der Mission, will am Südpol des Mondes eine neue Technik demonstrieren. So soll eine Hochspannungsleitung vom Mondlander zum Cuberover gelegt werden. Das System könnte eine Grundlage bieten, um später auch Habitate und Forschungseinrichtungen auf dem Mond mit Energie zu versorgen.

Starship Target und Chaser (SpaceX)

Bei dieser Mission finden gleich zwei Raketenstarts statt, die von SpaceX durchgeführt werden. Dabei werden zwei Starships – Target und Chaser – ins All befördert. Ziel der beiden Raumschiffe ist es, die Treibstoffversorgung im Erdorbit zu demonstrieren. Starship Chaser ist dabei mit zusätzlichem Treibstoff ausgestattet, der an Starship Target übertragen werden soll. Diese Technik ist essenziell, um weiter entfernte Planeten wie den Mars zu erreichen.

Xuntian (CASC)

Ende 2026 plant die chinesische Raumfahrtbehörde CASC ein Teleskop ins All zu befördern. Xuntian soll am Ende im selben Orbit wie die chinesische Raumstation um die Erde fliegen, allerdings um 120 Grad versetzt. Durch die Nähe zur Raumstation kann das Teleskop bei Bedarf angedockt und so etwa betankt oder repariert werden. Das Teleskop hat eine Länge von 14 Metern und einen Durchmesser von vier Metern. Ziel von Xuntian ist es, den Weltraum zu beobachten. Dieser Aufgabe soll das Teleskop für etwa zehn Jahre nachgehen.

