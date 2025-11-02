Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Trumps „Golden Dome“: SpaceX soll 2 Milliarden für Raketenabwehr-Satelliten erhalten

Das Pentagon plant offenbar den nächsten Milliardendeal mit SpaceX. Im Zentrum steht ein umstrittenes Raketenabwehrsystem. Das ergäbe einen Auftrag, der es in sich hat.

Von Dieter Petereit
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Trumps „Golden Dome“: SpaceX soll 2 Milliarden für Raketenabwehr-Satelliten erhalten

Starshield: Das bereits bekannte Starlink für Regierungen soll ebenso Teil des Deals sein. (Bild: SpaceX)

Das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX steht offenbar kurz davor, einen Auftrag über zwei Milliarden US-Dollar vom US-Verteidigungsministerium Pentagon zu erhalten. Das Geld soll in die Entwicklung von Satelliten für das „Golden Dome“-Projekt von Präsident Donald Trump fließen.

Anzeige
Anzeige

Dies berichtet das Wall Street Journal unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Finanzierung sei bereits in einem Steuer- und Ausgabengesetz enthalten gewesen, das Trump im Juli 2025 unterzeichnete, jedoch ohne öffentliche Nennung eines Auftragnehmers.

Bis zu 600 Satelliten zur Raketenverfolgung

Bei dem Projekt „Golden Dome“ handelt es sich um ein geplantes Raketenabwehrschild. Die von SpaceX zu entwickelnden Satelliten sollen als „Air Moving Target Indicator“ (AMTI) dienen, also als ein System zur Erfassung und Verfolgung beweglicher Luftziele wie Raketen und Flugzeuge.

Anzeige
Anzeige

Bis zu 600 dieser Satelliten könnte das System laut den Berichten umfassen. Präsident Trump drängt darauf, das System noch vor Ende seiner Amtszeit in Betrieb zu nehmen.

Dieser straffe Zeitplan gilt als klarer Vorteil für SpaceX. Das Unternehmen kann Satelliten dank seiner etablierten Produktions- und Startkapazitäten durch das Starlink-Programm deutlich schneller fertigen und starten als traditionelle Rüstungsunternehmen wie Lockheed Martin oder Northrop Grumman, die sich ebenfalls um Technologien für das Schild bewerben.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Mehr als nur „Golden Dome“: Starshield und Milnet

Der „Golden Dome“-Auftrag ist anscheinend nur ein Teil einer tiefgreifenden Partnerschaft. Von SpaceX wird erwartet, auch in zwei weiteren klassifizierten Satelliten-Netzwerken des Pentagon eine zentrale Rolle zu spielen.

Eines davon trägt den Namen „Milnet“ und soll für sensible, abhörsichere Militärkommunikation genutzt werden. Dieses System basiert auf der von SpaceX entwickelten Starshield-Plattform, einer militärischen Variante von Starlink. Ein weiteres, separates System soll auf die Verfolgung von Fahrzeugen am Boden spezialisiert sein, wie Engadget ergänzt.

Anzeige
Anzeige
Empfehlungen der Redaktion

Die Gefahr des „Vendor Lock”

Die wachsende Verflechtung von SpaceX mit der nationalen Sicherheitsarchitektur der USA sorgt im Pentagon und im Kongress jedoch auch für Unruhe. Viele Militärs und Abgeordnete befürchten eine zu große Abhängigkeit von einem einzigen Unternehmen.

Senator Rick Scott aus Florida warnt davor, sich „auf ein Unternehmen festzulegen“. Innerhalb des Verteidigungsministeriums wird dieses Szenario als „Vendor Lock“ (Anbieterabhängigkeit) bezeichnet.

Diese Abhängigkeit, so warnte der wissenschaftliche Beirat des Pentagon bereits 2024, könne „die Stärken des Marktes zunichtemachen, indem sie Innovationen erstickt und die Preise in die Höhe treibt“. Auch vergangene Aktionen von Elon Musk, wie die Drohung, einen Nasa-Transport zur Internationalen Raumstation einzustellen, sollen den Wunsch verstärkt haben, mehrere Auftragnehmer zu behalten.

Anzeige
Anzeige

Weder das Pentagon noch SpaceX wollten sich gegenüber dem Wall Street Journal zu den Vorgängen äußern. Ein Pentagon-Sprecher verwies darauf, dass man keine Details zu „noch nicht entschiedenen Angelegenheiten“ kommentiere.

Top-Artikel
MIT Technology Review SpaceX
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren