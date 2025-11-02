Trumps „Golden Dome“: SpaceX soll 2 Milliarden für Raketenabwehr-Satelliten erhalten

Starshield: Das bereits bekannte Starlink für Regierungen soll ebenso Teil des Deals sein. (Bild: SpaceX)

Das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX steht offenbar kurz davor, einen Auftrag über zwei Milliarden US-Dollar vom US-Verteidigungsministerium Pentagon zu erhalten. Das Geld soll in die Entwicklung von Satelliten für das „Golden Dome“-Projekt von Präsident Donald Trump fließen.

Dies berichtet das Wall Street Journal unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Finanzierung sei bereits in einem Steuer- und Ausgabengesetz enthalten gewesen, das Trump im Juli 2025 unterzeichnete, jedoch ohne öffentliche Nennung eines Auftragnehmers.

Bis zu 600 Satelliten zur Raketenverfolgung

Bei dem Projekt „Golden Dome“ handelt es sich um ein geplantes Raketenabwehrschild. Die von SpaceX zu entwickelnden Satelliten sollen als „Air Moving Target Indicator“ (AMTI) dienen, also als ein System zur Erfassung und Verfolgung beweglicher Luftziele wie Raketen und Flugzeuge.

Bis zu 600 dieser Satelliten könnte das System laut den Berichten umfassen. Präsident Trump drängt darauf, das System noch vor Ende seiner Amtszeit in Betrieb zu nehmen.

Dieser straffe Zeitplan gilt als klarer Vorteil für SpaceX. Das Unternehmen kann Satelliten dank seiner etablierten Produktions- und Startkapazitäten durch das Starlink-Programm deutlich schneller fertigen und starten als traditionelle Rüstungsunternehmen wie Lockheed Martin oder Northrop Grumman, die sich ebenfalls um Technologien für das Schild bewerben.

Mehr als nur „Golden Dome“: Starshield und Milnet

Der „Golden Dome“-Auftrag ist anscheinend nur ein Teil einer tiefgreifenden Partnerschaft. Von SpaceX wird erwartet, auch in zwei weiteren klassifizierten Satelliten-Netzwerken des Pentagon eine zentrale Rolle zu spielen.

Eines davon trägt den Namen „Milnet“ und soll für sensible, abhörsichere Militärkommunikation genutzt werden. Dieses System basiert auf der von SpaceX entwickelten Starshield-Plattform, einer militärischen Variante von Starlink. Ein weiteres, separates System soll auf die Verfolgung von Fahrzeugen am Boden spezialisiert sein, wie Engadget ergänzt.

Die Gefahr des „Vendor Lock”

Die wachsende Verflechtung von SpaceX mit der nationalen Sicherheitsarchitektur der USA sorgt im Pentagon und im Kongress jedoch auch für Unruhe. Viele Militärs und Abgeordnete befürchten eine zu große Abhängigkeit von einem einzigen Unternehmen.

Senator Rick Scott aus Florida warnt davor, sich „auf ein Unternehmen festzulegen“. Innerhalb des Verteidigungsministeriums wird dieses Szenario als „Vendor Lock“ (Anbieterabhängigkeit) bezeichnet.

Diese Abhängigkeit, so warnte der wissenschaftliche Beirat des Pentagon bereits 2024, könne „die Stärken des Marktes zunichtemachen, indem sie Innovationen erstickt und die Preise in die Höhe treibt“. Auch vergangene Aktionen von Elon Musk, wie die Drohung, einen Nasa-Transport zur Internationalen Raumstation einzustellen, sollen den Wunsch verstärkt haben, mehrere Auftragnehmer zu behalten.

Weder das Pentagon noch SpaceX wollten sich gegenüber dem Wall Street Journal zu den Vorgängen äußern. Ein Pentagon-Sprecher verwies darauf, dass man keine Details zu „noch nicht entschiedenen Angelegenheiten“ kommentiere.