SpaceX hat aus der missglückten ersten Flugprobe des Starship seine Lehren gezogen und stellt einen zweiten Versuch in Aussicht. (Foto: SpaceX)

Das Starship soll die Geschichte der Raumfahrt revolutionieren. Das Raketensystem des US-amerikanischen Raumfahrtunternehmens SpaceX gilt als das bislang größte und leistungsstärkste. Entsprechend hoch sind die gesteckten Ziele: Das Starship soll unter anderem der Schlüssel zur Kolonialisierung des Mars werden – zumindest, wenn es nach SpaceX-CEO Elon Musk geht. Doch bislang hob das Starship erst neun Mal ab und absolvierte kaum einen Testflug ohne Zwischenfälle. Auch der zehnte Versuch scheint unter keinem guten Stern zu stehen und musste schon zweimal verschoben werden. Zuvor explodierte die Rakete sogar auf dem Startfeld. Doch was macht das Raumschiff eigentlich so besonders? Wir listen die Fakten auf.

Das Starship im Überblick

Starship ist die bislang größte und stärkste Rakete der Raumfahrtgeschichte.

Starship soll komplett wiederverwendbar sein und damit die Kosten für Weltraummissionen und die kommerzielle Raumfahrt erheblich senken.

Starship soll neben zukünftigen Mondmissionen auch die Reise zum Mars ermöglichen.

Starships erster erfolgreicher Start fand am 20. April 2023 statt – und endete nach rund vier Minuten in einer Explosion.

Bislang gab es neun Starship-Starts, fünfmal schlugen Testflüge dabei fehl.

Das ist das Starship von SpaceX

Mit Starship arbeitet SpaceX an einem vollständig wiederverwendbaren Trägersystem zum Transport von Nutzlasten und menschlichen Passagieren in den nahen Erdorbit sowie zum Mond und dem Mars. Mit einer Höhe von insgesamt 120 Metern und einem Durchmesser von neun Metern löst Starship dabei Nasas Saturn V (111 Meter) als bisher größte geflogene Rakete ab; das System hatte sich in den vergangenen Jahrzehnten im Zuge der Apollo-Missionen als äußerst zuverlässig erwiesen. Auch die im November 2022 abgehobene SLS-Rakete der Nasa kann mit ihren 98 Metern Höhe nicht mit Starship mithalten.

Das in der frühesten Planungsphase noch unter dem Namen „BFR“ („Big Falcon Rocket“ oder, etwas formloser, „Big Fucking Rocket“) gelaufene System besteht aus insgesamt zwei Stufen: dem Booster Super Heavy und dem oberen, ebenfalls Starship genannten Raumschiff. Neben der schieren Größe machen vor allem Super Heavys 33 Raptor-V2-Triebwerke die Faszination an SpaceX’ Rakete aus: Sie wurden eigens für das Starship-Vorhaben entwickelt und sind an Leistungskraft und Fortschrittlichkeit derzeit, bei Veröffentlichung dieses Artikels, nicht zu überbieten.

Die Raptor-Engines: Starships kraftvolle Triebwerke

Das Triebwerksystem beruht auf der sogenannten Full-Flow-Staged-Combustion (FFSC), einer zweistufigen Verbrennung, die neben mehr Effizienz im Verbrauch auch für mehr Leistungskraft sorgt. Betrieben werden Starships Raptors durch eine Mischung aus flüssigem Methan und Sauerstoff, auch bekannt als Methalox. Sowohl das FFSC-Prinzip, als auch der Methalox-Treibstoff sind in der Raumfahrt bisher einzigartig.

Der Clou: Die nötigen Treibstoffzutaten finden sich auch auf anderen Planeten – wie dem Mars. In einer möglichen Zukunft ließen sich die Tanks für den Rückflug also auch auf dem roten Planeten nachfüllen – vorausgesetzt natürlich, dass die Reisevorbereitungen für den langen Weg in die stellare Nachbarschaft auch sitzen, passen, wackeln und Luft haben. Bei der Größe der nötigen Treibstofftanks kann SpaceX also getrost einsparen, nicht zuletzt auch aufgrund von Methalox’ guter Dichte-Beschaffenheit. Sollte Starship im Weltall doch einmal der Treibstoff ausgehen, soll das Raumschiff auch unterwegs von außen betankt werden können.

So sehen Starships Triebwerke fertig montiert aus:

Die Triebwerke des Boosters sind in drei Ringen angeordnet: 20 nicht-kardanisch aufgehängt im äußersten, zehn und drei kardanisch, das heißt frei beweglich wie bei einem Gimbal, aufgehängt im mittleren und inneren Ring. Da SpaceX’ Ingenieur-Teams die Raptors laufend optimieren, geht das Unternehmen jedoch davon aus, dass Starship in Zukunft auch mit weniger Triebwerken ins All aufbrechen kann.

Rund 230 Tonnen Schubkraft schafft allein ein einzelnes Raptor-2-Triebwerk – beim Start bedeutet dies in der Summe nicht weniger als 16.5 Millionen pounds of thrust. Es überflügelt damit die Leistungskraft der Falcon-9-Merlin-Engine sowie der SLS um das nahezu Doppelte. Im Mai 2023 verkündete Elon Musk den erfolgreichen Test des Raptor-V3-Triebwerks – mit 269 Tonnen ist es 18 Prozent leistungsstärker als sein V2-Vorgänger.

Auch das angedockte Raumschiff wird nach der Abkopplung mit den Raptors befeuert: Sechs weitere der kraftvollen Triebwerke sollen Starship auf seiner Reise durchs All vorantreiben. Da SpaceX plant, das Raumschiff noch um einige zusätzliche Meter zu verlängern, soll es das Shuttle perspektivisch allerdings auf neun bringen.

Dieser Twitter-Post zeigt den ersten Test einer Vakuumversion des Raptor-Triebwerks:

So landet Starships Super-Heavy-Booster

Den Super-Heavy-Boostern kommt auch bei der Landung eine wesentliche Schlüsselrolle zu. Zwar landet auch SpaceX’ Falcon-9-Rakete nach ihrem Einsatz in der Regel wieder sicher senkrecht auf der Erde. Für das Starship hat sich das Unternehmen allerdings einige neue Kniffe ausgedacht.

Super Heavy landet nicht, wie Falcon 9, auf einer eigenen Landeplattform oder einem Drohnenschiff, sondern soll vom Startturm selbst wieder „entgegengenommen“ werden. Zwei als „Chopsticks“ bezeichnete, schwenkbare Arme sollen die eintreffende Booster-Einheit bis zur endgültigen Landung führen und kommen ebenfalls bei der Montage des Starships auf die erste Stufe zum Einsatz.

Die Konstruktion wurde von SpaceX-Mitarbeitenden daher auf den scherzhaften Namen Mechazilla getauft. Auf die bei Falcon 9 nötigen Landebeine kann dank dieses Vorgehens verzichtet werden. Ein erstes erfolgreiches Manöver gelang SpaceX beim fünften Starship-Testflug am 13. Oktober 2024. Nach erfolgreicher Landung und Kontrolle könnte der Super-Heavy-Booster künftig direkt wieder betankt werden – und das nächste Starship Richtung Orbit bringen.

Starships Booster benötigt zudem keinen Wiedereintrittsbrenner wie noch Falcon 9. Das robuste Design erlaubt es dem Booster, die hohen Kräfte ohne Gegenbremsen auszuhalten.

So soll das Raumschiff landen

Anders als der Booster soll die obere Stufe ähnlich wie ein Fallschirmspringer einen sogenannten „Belly Flop“ hinlegen und zunächst horizontal zur Erde fallen. Die Fallgeschwindigkeit wird dadurch reduziert, bis schließlich die Raptor-Booster zünden und das Starship mithilfe der Steuereinheiten wieder in eine senkrechte Lage bringen. Statt der ursprünglich geplanten „Transpirational-Cooling“-Mechanik sollen dabei spezielle Hitzeschutzkacheln die Oberfläche des Raumschiffs abschirmen. Genau wie die Landung der Raketenstufe gelang auch dieses Vorhaben erstmals im Oktober 2024 als das Raumschiff im Indischen Ozean wasserte.

Teure Entwicklung, kostengünstiger Einsatz?

Zwischen zwei und zehn Milliarden US-Dollar soll die Entwicklung von Starship insgesamt kosten. Eine weite Spanne – das räumte auch Elon Musk gegenüber CNN während eines Interviews im September 2019 ein. Das Raumfahrtmagazin Payload ging laut Ars Technica Ende 2023 davon aus, dass sich die Kosten eher auf zehn Milliarden Dollar belaufen werden. Zu dem Zeitpunkt seien bereits fünf Milliarden in die Forschung und Entwicklung geflossen. Bloomberg berichtet darüber hinaus, dass es hunderte Millionen Dollar koste, die einzelnen Prototypen herzustellen – eine Zahl, die kaum überraschen dürfte.

Der größte Selling-Point des Starships ist die Wiederverwendbarkeit. Wie das aussieht, zeigt die wesentlich kleinere Falcon-9-Rakete. Mit der stellte SpaceX mehrere Rekorde auf, darunter die schnellste Wiederverwendungszeit. Nach nur neun Tagen schickte das Unternehmen eine zurückgekehrte Raketenstufe erneut in Richtung Weltall. Laut Webseite hat SpaceX mittlerweile bereits über 450 solcher Reflights absovliert, auch wenn zwischen Starts der einzelnen Stufen normalerweise ein größeres Zeitfenster liegt.

Warum das Unternehmen auf wiederverwendbare Raketen setzt, liegt auf der Hand. Schließlich muss SpaceX so nicht für jeden Start neue Antriebsstufen produzieren. Das spart Zeit und Geld. So schaffte es das Unternehmen auch, die Beförderung von Nutzlast kostengünstiger zu gestalten. Das dürfte in Zukunft auch fürs Starship gelten.

Starships erster Start: Explosion und ein Teilerfolg

Am 20. April 2023 hob das Starship zum ersten Mal ab und flog mit einer Geschwindigkeit von bis zu 2.150 Kilometern pro Stunde Richtung Erdorbit. Dann war Schluss: In einer Höhe von 39 Kilometern sollte es eigentlich zur Trennung der beiden Stufen kommen, stattdessen begann Starship um die eigene Achse zu rotieren und wieder Richtung Erde zu taumeln. Die Boden-Crew leitete daraufhin knapp vier Minuten nach dem Abheben die Selbstzerstörung der Rakete per Fernzündung ein.

Wäre die Trennung geglückt, hätte Starships Raumschiff zunächst eine Runde um die Erde gedreht, um anschließend, eineinhalb Stunden später, wieder sicher im Meer vor Hawaii zu landen. Doch SpaceX wertet die Detonation keineswegs als vollständigen Misserfolg, denn der Testflug lieferte dem Unternehmen viel Datenmaterial, das für den nächsten Versuch entscheidend sein könnte. Zudem erreichte und überstand Starship bei seinem ersten Flug MaxQ und damit einen enorm kritischen Punkt: Sowohl zeitlich und räumlich erreichen die aerodynamischen Belastungen auf ein Flugobjekt hier ihr Maximum.

Ein langes Haar in der Suppe ist nach Starships Jungfernflug allerdings die ramponierte Startrampe: Hier rissen die Raptor-Triebwerke große Krater in den Fondag-Beton und beschädigten nahestehende Gebäude. Die Reparaturen und nötigen Verbesserungen der Rampe, aber auch Klagen einiger Umweltschutzgruppierungen gegen die US-Luftfahrtbehörde FAA (Federal Aviation Administration) könnten einen erneuten Startversuch für einige Monate verzögern. Die Behörde leitete nach dem Start eigene Untersuchungen ein und verhängte bis zu deren Abschluss ein Startverbot über Starship.

Für Anwohnende des zehn Kilometer entfernten Ortes Port Isabel sicherlich ein Segen: Hier ließ Starships mächtiger Start die Erde beben und Fenster zerbrechen, zudem legte sich eine riesige Staubwolke über den Tag. Elon Musk hingegen zeigte sich zuversichtlich und sagte einen weiteren Start innerhalb der kommenden zwölf Monate voraus – dann soll es Starship auch in den Orbit schaffen.

Erfolgreiche Testflüge – und Fehlschläge

Nach dem ersten folgten acht weitere Starts, die mehr oder weniger erfolgreich verliefen. Beim zweiten Versuch im November 2023 zündeten alle 33 Raptor-Triebwerke wie geplant, die obere trennte sich von der unteren Stufe, bevor die erste Stufe bei der Wasserung und die zweite in 150 Kilometern Höhe explodierte. Beim dritten Test im März 2024 erreichte die obere Stufe den Weltraum und führte wichtige Tests durch. Dazu gehörte das Öffnen der Nutzlasttür und das Durchführen eines Treibstofftransfers. Am Ende verlor SpaceX aber erneut beide Stufen.

Nach dem vierten Start gelang es erstmals, beide Stufen in einem Stück auf die Erde zu bringen. Der Falcon-Heavy-Booster landete kontrolliert im Golf von Mexiko, das Starship wasserte im Indischen Ozean. Einziges Problem: Das Raumschiff verlor einen Teil seines Hitzeschilds. Besser lief es bekanntlich beim fünften Test, bei dem der zurückgekehrte Booster vom Raketenturm aufgefangen wurde und das Raumschiff im Indischen Ozean landete. Wiederholen konnte SpaceX das Manöver im folgenden Test nicht. Aus Sicherheitsgründen landete der Booster erneut im Golf von Mexiko. Das Starship konnte dagegen erstmals eines der sechs Triebwerke im All zünden. Danach landete das Raumschiff kontrolliert im Indischen Ozean.

Für spektakuläre Bilder sorgte der siebte Probeflug, bei dem der Raketenturm erneut den Super-Heavy-Booster auffing – und das Raumschiff nach achteinhalb Minuten explodierte. Trümmer konnten danach unter anderem über den Bahamas gesichtet werden.

Testflug Nummer 8 endete ähnlich. Die untere Stufe wurde aufgefangen, die obere explodierte. Beim neunten Start konnte SpaceX erstmals eine Raketenstufe wiederverwenden, die aber kurz vor der geplanten Wasserung in Flammen aufging, das Raumschiff zerbrach beim wiedereintritt und konnte zuvor auch die Nutzlast, Satellitenattrapaten, nicht aussetzen.

Das sind SpaceX’ zukünftige Ziele und Missionen mit Starship

Das Starship soll den Traum von der interstellaren Raumfahrt möglich machen. Bevor das Raketensystem jedoch Menschen zum Mars und bis in weit entfernte Galaxien bringt, soll Starship SpaceX in erster Linie als Transportmittel für Starlink-Satellitentechnik dienen.

Doch auch externe Kunden haben bereits großes Interesse an dem Trägersystem bekundet: Die Nasa plant, Starship zum festen Bestandteil seiner Artemis-Missionen 3 und 4 zu machen. Um hier wie geplant im Mondorbit Astronauten von Nasas Raumschiff Orion sicher zur Mondoberfläche bringen zu können, sollen dazu zwei von SpaceX’ Großraketen zu Human-Landing-System-Starships (HLS) umgebaut werden.

Allerdings haben sich die Missionen, auch wegen der Fehlschläge von SpaceX, mittlerweile nach hinten verschoben. Urprünglich geplanten waren sie für 2025 und 2027. Mittlerweile soll Artmeis 3 Mitte 2027 in Richtung Mond aufbrechen, Artemis 4 soll 2028 folgen. Zwischenzeitlich stand die Rückkehr zum Mond sogar komplett auf der Kippe. Mittlerweile hat der US-Kongress aber zusätzliche Mittel für das Artemis-Programm bewilligt.

Für eine mögliche Mars-Mission verfolgt außerdem US-Präsident Donald Trump ehrgeizige Ziele. Noch in seiner zweiten Amtszeit will er Menschen zum Roten Planeten. Das Vorhaben ist allerdings mit allerlei Problemen verbunden. So soll die nötige Nutzlastmasse für eine solche Mission die Möglichkeiten des Starship überschreiten. Ganz zu schweigen von den Problemen vor Ort. So müssten Astronaut:innen Sauerstoff gewinnen und sich der Strahlung widersetzen können.

Und bevor das gelingt, müsste man den Mars erst einmal erreichen. Mit einem Raumschiff, das bei Tests bislang öfter explodiert als landet, wird das ein schwieriges Unterfangen.