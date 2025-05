News

SpaceX bereitet 9. Starship-Test vor – hier kannst du dabei sein

Am 27. Mai 2025 will SpaceX einen weiteren Testflug seiner Starship-Rakete durchführen. Interessierte können live dabei sein, wenn etwa der Super-Heavy-Booster eine Reihe von Flugmanövern testet. Derweil steht auch fest, was beim achten Flug im März schieflief.