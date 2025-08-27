Erfolgreicher Starship-Testflug: Warum diese Premiere wichtiger ist als die kontrollierte Explosion danach

Das kalifornische Raumfahrtunternehmen SpaceX hat bei seinem zehnten Testflug des Starship-Systems erstmals erfolgreich eine Nutzlast im Weltraum ausgesetzt. Der Start erfolgte am 27. August 2025 von der Starbase des Unternehmens in Texas. Dieser Flug markiert einen wichtigen Fortschritt für das ambitionierte Programm, das die Raumfahrt günstiger und leistungsfähiger machen soll.

Ein „PEZ-Spender” öffnet sich im All

Die Hauptmission des Fluges bestand darin, eine Kernfunktionalität des Raumschiffs zu demonstrieren. Etwa 20 Minuten nach dem Start öffnete die obere Stufe, das eigentliche Starship, eine Ladeluke und begann, acht Satelliten-Attrappen auszustoßen.

Der Mechanismus erinnerte Beobachter:innen an einen PEZ-Spender, wie das Magazin Teslarati den Vorgang beschreibt. Die Dummys, die in Größe und Gewicht echten Starlink-Satelliten entsprachen, wurden nacheinander durch einen schmalen Schlitz in den Orbit entlassen.

Erfolg nach einer Serie von Rückschlägen

Dieser Erfolg war für das Unternehmen von großer Bedeutung, da frühere Versuche scheiterten. Bei den Testflügen sieben und acht explodierte das System noch während der Aufstiegsphase. Zwar erreichte Flug neun den Weltraum, doch das Aussetzen der Nutzlast funktionierte damals nicht. Ein weiteres Starship-Exemplar explodierte sogar noch am Boden bei den Vorbereitungen für den nun erfolgten zehnten Flug.

SpaceX nutzte die Daten dieser Fehlschläge, um Anpassungen am Design von Booster und Raumschiff vorzunehmen. „Glückwunsch an alle unsere Teamkollegen hier bei SpaceX – es ist ein Jahr her”, kommentierte SpaceX-Sprecher Dan Huot während des Livestreams zum Start, was als Hinweis auf die lange Durststrecke verstanden werden kann.

Der lange Weg zur vollständigen Wiederverwendbarkeit

Trotz der erfolgreichen Nutzlast-Premiere ist das System aber noch weit von seinem Ziel der vollständigen und schnellen Wiederverwendbarkeit entfernt. Der Super-Heavy-Booster, die erste Stufe der Rakete, wurde nicht wie zukünftig geplant vom Startturm aufgefangen. Stattdessen führte er eine kontrollierte Wasserung im Indischen Ozean durch und wurde dabei zerstört.

Auch die obere Stufe, das Starship selbst, überlebte den Flug nicht. Nach dem Aussetzen der Nutzlast und einem erfolgreichen Test zur Wiederzündung eines Triebwerks im All trat es wieder in die Erdatmosphäre ein und landete gut eine Stunde nach dem Start ebenfalls gezielt im Indischen Ozean.

Die Zerstörung beider Komponenten war für diesen experimentellen Testflug geplant. Die entscheidende Herausforderung bleibt jedoch, beide Stufen sicher zu landen und für den nächsten Flug wiederaufzubereiten. Davon hängen nicht nur die Wirtschaftlichkeit des Starship-Programms ab, sondern auch die Pläne der US-Raumfahrtbehörde Nasa. Diese hat, wie die Associated Press berichtet, bereits zwei Starships für zukünftige Mondlandungen im Rahmen ihres Artemis-Programms bestellt und ist auf funktionierende Landungen angewiesen.

