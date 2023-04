SpaceX Starship: Zweiter Versuch für Start von Riesenrakete im Livestream

Am heutigen Donnerstag steht der zweite Versuch zum Start der Riesenrakete Starship von SpaceX an: Um 15.28 Uhr MESZ wird es nicht nur für Boss Elon Musk spannend. Dann nämlich soll auf dem SpaceX-Testgelände im texanischen Boca Chica die größte Rakete starten, die jemals gebaut wurde.

Am Montag kommentierte Musk noch: „Erfolg möglich, Spannung garantiert“. Und auch von seinem privaten Weltraumunternehmen kamen eher bescheidene Töne: „Bei einem Test wie diesem wird der Erfolg daran gemessen, wie viel wir lernen können.“

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Twitter, Inc., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Twitter, Inc. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von Twitter, Inc., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Hier gibt es den Livestream

Laut Elon Musk war am Montag dann ein Druckventil eingefroren, wodurch der Start im vorgegebenen Zeitfenster nicht möglich gewesen sei. Nun startet das US-Raumfahrtunternehmen einen neuen Versuch und zwar um 15:28 Uhr MESZ. Dafür gibt es ein Zeitfenster von 62 Minuten, was bedeutet, dass die Rakete bis spätestens 16:30 Uhr MESZ zünden muss. SpaceX wird wie beim ersten Versuch einen Livestream auf Youtube starten, der 45 Minuten vorher beginnt.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Gelingt der Start, soll sich die erste Raketenstufe, genannt Super Heavy, nach 170 Sekunden von dem Raumschiff trennen und im Golf von Mexiko versinken.

Die Starship-Rakete selbst fliegt weiter und umrundet die Erde einmal, bevor sie nach eineinhalb Stunden im Meer vor Hawaii landet. Ein spektakuläres Ereignis, das ihr live mitverfolgen könnt. Neben dem Livestream auf Youtube wird es regelmäßige Updates auf dem SpaceX-Twitter-Kanal geben.

So ist die größte Rakete der Welt aufgebaut

Die zweistufige Rakete des privaten Weltraumunternehmens ist rund 120 Meter hoch und damit die größte, die jemals gebaut wurde. Die Saturn‑V-Rakete zum Beispiel, mit der die Nasa zum Mond geflogen ist, ist ganze zehn Meter kleiner.

Die erste Stufe, betankt mit Sauerstoff und Methan, ist mit 33 Raketentriebwerken ausgestattet. Die Triebwerke sollen bis zu 1.000-mal wiederverwendet werden.

Im eigentlichen Starship kommen sechs Triebwerke des gleichen Typs zum Einsatz. Laut Elon Musk soll es möglich sein, damit 100 Tonnen Fracht zum Mars oder auf die Oberfläche eines Jupitermonds zu befördern.

Hohe Nutzlast und auf lange Sicht immer wieder verwendbar

Ein weiteres Novum der Starship-Rakete: Anders als die Raketen der Nasa, die ihr Ziel direkt ansteuern, kann sie im Orbit noch einmal betankt werden, womit sie eine besonders hohe Nutzlast erreicht. In der Zukunft könnte es also möglich sein, eine komplette Flotte an Marsrovern ins All zu schicken oder wahlweise 100 Personen beispielsweise auf den Mond zu fliegen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Podigee GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Podigee GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von Podigee GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Spannend ist der Testflug vor allem aus zwei Gründen: Zum ersten Mal werden beide Raketenstufen gleichzeitig zum Einsatz kommen. Und es ist der erste Flug, der bis in die Erdumlaufbahn kommen soll.

Zukünftig sollen die beiden Raketenstufen dann auch nicht mehr im Wasser landen, sondern zur Startrampe zurückkehren. Das Starship könnte also immer wieder verwendet werden und Flüge ins All vergleichsweise günstig machen.

Mehr zu diesem Thema SpaceX Streaming