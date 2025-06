Mehr als nur eine Wolke: Wie ein SpaceX-Start für ein Spektakel am Nachthimmel sorgte

Was Tausende Beobachter:innen in der Nacht zum 24. Juni für eine mysteriöse Wolke hielten, war in Wahrheit das sichtbare Ergebnis eines Manövers einer Rakete des US-Unternehmens SpaceX aus dem kalifornischen Hawthorne. Konkret handelte es sich um gefrorene Treibstoffreste der Oberstufe einer Falcon-9-Rakete.

Diese war Stunden zuvor von der Vandenberg Space Force Base in Kalifornien gestartet, um im Rahmen der „Transporter-14“-Mission 70 kommerzielle Satelliten in einer niedrigen Erdumlaufbahn auszusetzen. Nach erfolgreicher Mission ist ein sogenannter Fuel Purge, ein kontrollierter Treibstoffablass, ein Standardverfahren, um die Raketenstufe für einen sicheren und kontrollierten Wiedereintritt in die Erdatmosphäre vorzubereiten.

Physik in der Hochatmosphäre: Darum leuchtete die Wolke

Das Schauspiel entsteht durch einfache physikalische Prinzipien in extremer Höhe. Der abgelassene Treibstoff, eine Mischung aus Kerosin und flüssigem Sauerstoff, gefriert in der dünnen Atmosphäre in über 100 Kilometern Höhe augenblicklich zu einer Wolke winziger Eiskristalle.

Obwohl für Beobachter:innen am Boden bereits Nacht herrschte, wurde diese Wolke aufgrund ihrer enormen Höhe noch von der Sonne angestrahlt. Die Kristalle reflektierten dieses Sonnenlicht zurück zur Erdoberfläche, was die Wolke für das bloße Auge leuchten ließ. Dokumentiert wurde das Ereignis unter anderem von der britischen Astrofotografin Mary McIntyre in eindrucksvollen Zeitraffer-Aufnahmen und dem italienischen Virtual Telescope Project.

Routine mit Nebenwirkungen: Ein Blick auf die Folgen

Solche Phänomene sind keine Seltenheit und eine bekannte Begleiterscheinung der Raumfahrt. Mit der stark zunehmenden Startkadenz von Akteuren wie SpaceX werden indes auch die Sichtungen solcher künstlichen Wolken häufiger. Je nach Ausrichtung der Raketenstufe beim Ablass, können dabei auch eindrucksvolle Spiralen entstehen.

Die harmlos erscheinenden Wolken werfen jedoch auch Fragen auf. Wie das Magazin Space.com berichtet, ist es eine noch offene wissenschaftliche Debatte, ob der regelmäßige Eintrag von Partikeln durch Raketenstarts die Bildung natürlicher leuchtender Nachtwolken (NLCs) beeinflussen oder verstärken könnte.

Das visuelle Spektakel ist damit nicht nur eine Demonstration moderner Raumfahrttechnik, sondern zugleich ein sichtbarer Hinweis auf die wachsende Präsenz des Menschen im Erdorbit und die daraus resultierenden potenziellen Wechselwirkungen mit der Atmosphäre.