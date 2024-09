SpaceX: Wann das erste Starship zum Mars fliegen soll

Das Starship auf dem Mars? Laut SpaceX-CEO Elon Musk könnte es schon in zwei Jahren so weit sein. (Bild: Paopano/Shutterstock)

Es ist nicht das erste Mal, dass SpaceX Chef Elon Musk sein eigenes soziales Netzwerk X nutzt, um Aussagen darüber zu tätigen, wann denn jetzt endlich die ersten Menschen auf dem Mars landen sollen. In so naher Zukunft wie in der aktuellen Prognose vom Samstag, den 07. September, hat der Milliardär die Besiedelung des roten Planeten allerdings noch nie prophezeit.

Musk: In vier Jahren sollen Menschen auf dem Mars landen

Musk zufolge sollen schon in zwei Jahren die ersten unbemannten Starship-Landeversuche auf dem Mars stattfinden. Wenn diese erfolgreich sind und ein unversehrtes Aufsetzen der Raumschiffe auf der sandigen Oberfläche sichergestellt werden kann, will SpaceX schon zwei Jahre später, also 2028 die ersten Menschen zum roten Planeten schicken.

„Von da an wird die Flug-Rate exponentiell wachsen, mit dem Ziel, in ungefähr 20 Jahren eine sich selbst erhaltende Stadt zu errichten“, so Musk wörtlich. „Multiplanetar zu sein, wird die wahrscheinliche Lebensspanne des Bewusstseins deutlich erhöhen, da wir – sowohl wortwörtlich als auch metabolisch – nicht mehr alle unsere Eier auf einem Planeten haben“.

SpaceX-Mars-Mission: Ambitionierte Ziele und keine Rücksicht auf Verluste

Argumente oder genauere Ausführungen darüber, warum er diesen Rahmen für realistisch hält, liefert Musk in seinem Post leider nicht. Von zwei Jahren spricht der SpaceX-CEO deshalb, weil sich dann das nächste Zeitfenster für eine Mars-Mission öffnet. Erde und Mars sind sich nur alle 26 Monate nahe genug, um einen erfolgversprechenden Versuch zu starten.

Prognosen über den Zeitpunkt der ersten Mars-Landung hat Musk schon zahlreiche abgegeben. Laut seiner Vorhersage aus dem Jahr 2016 hätten schon im März dieses Jahres Menschen auf dem roten Planeten wandeln sollen.

2020 sagte er gegenüber Springer-Chef Döpfner, dass es 2026 so weit sein soll und 2022 twitterte Musk das Jahr 2029 als Prognose. Im April 2024 hieß es ebenfalls noch, dass in 5 Jahren erste Flüge stattfinden sollten, wobei in dieser Aussage nicht spezifiziert wurde, ob mit oder ohne Menschen an Bord geflogen werden soll.

Milliardär Musk verfolgt das Ziel, mit seinem Unternehmen als erstes den Mars zu erreichen, mit großem Nachdruck und ohne Rücksicht auf Verluste. So haben seine ambitionierten Pläne bereits zu erheblichen Sicherheitsmängeln in Bezug auf SpaceX-Mitarbeiter:innen geführt und sogar Schäden an der Erdatmosphäre verursacht.

