Spamanrufe auf Rekordniveau – und wie Vodafone dagegen ankämpft

Was früher ein vereinzelter Enkeltrick war, ist heute ein internationales Geschäftsmodell: Telefonbetrug in Serie. Die Mobilfunknetze werden zur Spielwiese für Kriminelle – und Netzbetreiber Vodafone hat jetzt quasi serienmäßig eine interessante Abwehrstrategie am Start.

Von Tobias Weidemann
Bevor ihr sensible Daten an einen Anrufer herausgebt, solltet ihr euch versichern, dass es sich nicht um Betrüger handelt. (Foto: fizkes / Shutterstock)

Millionen von Spamanrufen – größtenteils aber nicht nur aus dem Ausland – landen dieser Tage auf den Smartphones der Verbraucher:innen in Deutschland. Die Tricks und Strategien dabei sind vielfältig und reichen von den bekannten Enkeltrick- und Schockanrufen über Versuche, Kund:innen über vermeintlich fehlgeleitete Paypal-Buchungen zu informieren (und in diesem Zug die Paypal-Zugangsdaten abzufischen) bis hin zum Verkauf von dubiosen Geldanlageprodukten über vermeintliche Anrufe der eigenen Hausbank.

Inzwischen ist das nicht mehr nur ein Problem für die Verbraucher:innen, sondern auch für die Telekommunikationsanbieter. Vodafone hat hierfür daher jetzt ein Warnsystem eingeführt, das nach Angaben des Unternehmens alleine in den letzten drei Monaten die Nutzer:innen vor 15 Millionen Anrufen gewarnt hat, bei denen es sich möglicherweise um Spam oder Betrugsversuche handelte.

Vodafone warnt vor verdächtigen Nummern – soweit möglich

Möglicherweise bedeutet, dass sich das System auch irren kann, wobei das Unternehmen erklärt, man greife auf einen ständig aktualisierten Nummernpool zurück, ähnlich wie dies bei klassischen Spamfiltern im Mailbereich der Fall ist. Die fragwürdigen Telefonnummern sind etwa Anschlüsse, die Produkte und Dienstleistungen ungefragt bewerben, ohne eine entsprechende Einwilligung seitens der Angerufenen zu haben. Auch Betrugsversuche in den unterschiedlichen Ausrichtungen von angeblichen Serviceanrufen von IT-Firmen bis hin zu Banken-Scam sind hier dabei. Vollständig kann eine solche Nummernliste freilich niemals sein, denn die Betrüger:innen wechseln regelmäßig ihre Nummern, wenn diese in mehreren großen Warnsystemen „verbrannt“ sind.

Während im Schnitt am Tag vor rund 150.000 Anrufen gewarnt wurde, war es an einem Spitzentag durchaus auch mal mehr als das Vierfache an Anrufaufkommen. Auch wenn sich die Zahl angesichts von mehreren Milliarden Telefonanrufen im Monat relativiert, zeigt sie, dass hier ein Problem entstanden ist, das weit über das der betrügerischen SMS vor einigen Jahren hinausgeht. Die Anrufer:innen, die teilweise innerhalb weniger Sekunden von unterschiedlichen Nummern aus verschiedenen Ländern anrufen, versuchen – teilweise mit entsprechender Chatbot-Unterstützung – die Angerufenen in ein Gespräch zu verwickeln und so zu entsprechenden Handlungen zu überreden.

Dass man am Besten ein solches Gespräch gar nicht annimmt, entsprechend auffällige Nummern danach gleich auf die Smartphone-eigene Blacklist schieben sollte, ist bekannt. Wie genau man optimalerweise hier vorgeht, haben wir hier beschrieben. Dennoch können neben Diensten wie Tellows auch Lösungen wie die von Vodafone hilfreich bei der Bekämpfung von Spam- und Scam-Anrufen sein.

Funktioniert auch in Reseller-Verträgen im selben Netz

Wie Vodafone erklärt, funktioniert der netzeigene Service unabhängig vom eingesetzten Smartphonemodell und in allen Varianten des Netzes, also beispielsweise auch bei Resellern wie Freenet oder den Drillisch-Anbietern. Wenn ein:e im dortigen Netz eingebuchte:r Kunde / Kundin einen entsprechenden Anruf von einer als verdächtig gelisteten Nummer erhält, erscheint der Hinweis „Vorsicht! Betrug möglich!“ im Display.

Die Strategie, die die anderen Netzbetreiber wie Telekom, O2 und 1&1 noch nicht im Angebot haben, ist geschickt: Der Kunde ist über das normale Maß hinaus sensibilisiert, kann erst einmal herangehen, ohne sich mit Namen zu melden – oder das Gespräch gleich abwehren. Eine hinreichende Sicherheit kann aber auch ein solches System nicht schaffen, weswegen Nutzer:innen weiterhin misstrauisch bleiben müssen. Dennoch wird es dem Vernehmen nach nur eine Frage der Zeit sein, bis auch die anderen Netzbetreiber solche Lösungen (etwa in Kooperation mit hierauf spezialisierten Dienstleistern) an den Start bringen.

