Warum Sparkassen und Volksbanken jetzt auf den Bitcoin-Zug aufspringen

Steigen auch die Sparkassen bald in den Handel mit Bitcoin und Co. ein? Zumindest bröckelt bei den öffentlich-rechtlichen Instituten offenbar die Front, die sich noch im Juni 2022 ziemlich klar gegen den Handel mit Kryptowährungen positioniert hatte. Damals argumentierte der Spitzenverband der Sparkassen, es sei Aufgabe von Sparkassen, Kund:innen vor „unkalkulierbaren Risiken“ von Bitcoin und Co. zu schützen.