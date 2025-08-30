Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Fundstück
Verpasse keine News mehr!

20 Prozent mehr Leistung: Was ein Spaziergang im Grünen mit deinem Gehirn macht

Fühlt sich euer Gehirn nach Stunden am Bildschirm manchmal wie betäubt an? Die Lösung könnte einfacher sein als gedacht, doch die Wissenschaft steht bei der genauen Erklärung noch immer vor einem Rätsel.

Von Dieter Petereit
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
20 Prozent mehr Leistung: Was ein Spaziergang im Grünen mit deinem Gehirn macht

Natur ist gut für das Gehirn. (Foto: tetiana_u / Shutterstock)

Was nach einer Binsenweisheit klingt, ist durch Experimente gut belegt. Eines der bekanntesten führte der Psychologe Marc Berman bereits 2008 an der University of Michigan in Ann Arbor durch. Er schickte Student:innen entweder durch einen Park oder durch die belebte Innenstadt. Das Ergebnis war eindeutig: Nach dem Spaziergang im Grünen stieg die Leistung in Aufmerksamkeits- und Gedächtnistests um fast 20 Prozent.

Anzeige
Anzeige

Sanfte Faszination statt Reizüberflutung

Die gängigste Erklärung für diesen Effekt ist die „Attention Restoration Theory“ (ART), auf Deutsch etwa Aufmerksamkeits-Wiederherstellungs-Theorie. Entwickelt wurde sie von den Psychologen Rachel und Stephen Kaplan, ebenfalls an der University of Michigan. Ihre Prämisse lautet, dass unsere Fähigkeit zur bewussten Konzentration eine begrenzte Ressource ist.

Städtische Umgebungen mit ihrem Verkehr, der Werbung und den Menschenmengen überfordern diese Ressource. Die Natur hingegen übe eine „sanfte Faszination“ aus, die unsere Aufmerksamkeit mühelos fesselt, ohne sie zu erschöpfen. Das Betrachten von Blättern im Wind oder Wellen am Strand erlaube dem Gehirn, sich zu regenerieren, so die Forscher:innen.

Anzeige
Anzeige

Moderne Technik bestätigt den Effekt

Neuere Untersuchungen stützen diese Beobachtungen mit neurobiologischen Daten. Die Forscherin Amy McDonnell von der University of Utah in Salt Lake City wiederholte ein ähnliches Experiment wie Berman, zeichnete die Gehirnströme der Teilnehmer:innen aber mittels EEG auf. Wie die New York Times berichtet, zeigten die Messungen nach dem Natur-Spaziergang eine geringere Gehirnaktivität – ein klares Zeichen für Erholung.

Bei den anschließenden Konzentrationstests reagierte das Gehirn der „Natur-Gruppe“ jedoch mit deutlich stärkeren Aktivitätsspitzen. McDonnell interpretiert dies so, dass das Gehirn „effizienter und stärker als zuvor zurückkam“.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Ein Rätsel mit vielen Theorien

Trotz der klaren Datenlage ist die genaue Ursache für den Effekt umstritten. Gloria Mark, Professorin für Informatik an der University of California in Irvine, bestätigt zwar die positive Wirkung, betont aber auch: „Wir wissen nicht, ob die Attention Restoration Theory die wirkliche Erklärung für das ist, was vor sich geht.“ Einige Aspekte der Theorie seien wissenschaftlich noch etwas vage.

Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Marc Berman selbst vermutet, dass die physikalischen Eigenschaften der Natur eine Rolle spielen. Weiche, gekrümmte Linien und fraktale Muster, wie sie in Pflanzen oder Schneeflocken vorkommen, könne unser Gehirn leichter verarbeiten als die harten Kanten der urbanen Architektur. Andere Forscher:innen bringen weitere Faktoren ins Spiel: die Abwesenheit von Arbeitsstress, bessere Luftqualität, die körperliche Bewegung oder sogar olfaktorische Reize, also die von Bäumen abgesonderten Duftstoffe.

Anzeige
Anzeige

Letztlich könnte es die Kombination all dieser Elemente sein, die den positiven Effekt ausmacht, wie Ruth Garside, Professorin an der University of Exeter Medical School in England, anmerkt. Für alle, die im digitalen Alltag nach einem Weg suchen, ihre kognitiven Akkus wieder aufzuladen, bleibt die Erkenntnis dennoch wertvoll. Ein bewusster Spaziergang im Grünen ist mehr als nur eine Pause – er ist eine nachweislich wirksame Methode, um die eigene mentale Leistungsfähigkeit zu erhalten, auch wenn die Wissenschaft das letzte Detail dahinter bisher nicht entschlüsselt hat. Dieses Vorgehen ist ein fundamentaler Bestandteil jeder Strategie zum Digital Detox.

Dieser Artikel wurde ursprünglich am 21.08.2025 veröffentlicht, interessiert jedoch immer noch sehr viele unserer Leser:innen. Deshalb haben wir ihn hier nochmals zur Verfügung gestellt.

Mehr zu diesem Thema
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Wir sind ein unabhängiger Publisher mit einem Team von mehr als 75 fantastischen Menschen, aber ohne riesigen Konzern im Rücken. Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren