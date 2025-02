Nicht für Apple Intelligence: So machst du schnell Speicher auf dem iPhone frei

Im Frühjahr 2025 könnte der Speicherplatz auf dem iPhone ein wichtiges Thema für Nutzer:innen werden. Dann will Apple das KI-Paket Apple Intelligence auch in Deutschland veröffentlichen. Laut Apple nehmen die Funktionen bereits bei der Betriebssystemversion iOS 18.2 sieben Gigabyte in Beschlag. Bei iOS 18.1 waren es nur vier Gigabyte. Dass künftig noch mehr werden könnte, ist nicht ausgeschlossen. Schließlich will das Unternehmen den Sprachassistenten Siri noch verbessern.

Gerade bei iPhones in der kleinsten Konfiguration könnte das schnell zum Problem werden. Mithilfe von drei von Fast Company inspirierten Tricks, erklären wir, wie du schnell Speicher auf dem iPhone freimachst. Anwenden könnt ihr sie natürlich auch, wenn euer iPhone nicht kompatibel mit Apple Intelligence ist. Bei den Smartphones lässt sich der Speicher schließlich nicht erweitern und ist zwangsläufig irgendwann voll, wenn man nichts dagegen tut.

So löscht du größere Nachrichtenanhänge

Option Nummer eins: Schau dir mal deine Nachrichtenanhänge an, beispielsweise die von Whatsapp. Jede Nachricht mit Video oder GIF von deinen Freunden, jedes Foto oder Video eines Kindes aus der Verwandtschaft kostet Speicherplatz. Und wenn man ehrlich zu sich selbst ist, ruft man die allermeisten dieser Anhänge nicht mehr über den Messengerdienst auf. Deshalb kann es Sinn machen, sich von den größten Dateien unter diesen Anhängen zu trennen, indem man sie löscht.

Und das tust du, indem du zu Einstellungen > Allgemein > iPhone-Speicher > „Große Anhänge überprüfen“ gehst. Dort sollten dir alle angezeigt werden, von den größten bis zu den kleinsten. Über die Schaltfläche „Bearbeiten“ kannst du sie löschen und dir damit eine ordentliche Portion Speicherplatz schaffen.

Selten verwendete Apps intelligent auslagern

Variante zwei besteht darin, selten oder womöglich gar nicht mehr verwendete Apps intelligent auszulagern. Dafür bietet Apple nämlich eine Auslagerungsfunktion an, die Apps nicht vollständig, sondern nur so lange entfernt, bis du sie wieder verwenden möchtest.

Du findest diese Funktion unter Einstellungen > Allgemein > App Store > „Nicht verwendete Apps auslagern“. Wenn du die App wieder brauchst, reicht ein Fingertipp, um sie wieder zurückzuholen.

Fotos in Cloud auslagern

Weg Nummer drei besteht darin, die Fotos in eine Cloud auszulagern. Das könnte sich lohnen, denn erfahrungsgemäß wirst du irgendwann so viele Fotos haben, dass sie sowieso nicht mehr auf dein Smartphone passen.

Allerdings funktioniert das kaum kostenlos. Gratis gibt es bei Appl nur 5 Gigabyte iCloud-Speicher. 50 Gigabyte kosten monatlich 99 Cent, 200 Gigabyte 2,99 Euro und 2 Terabyte 9,99 Euro im Monat. Immerhin enthalten diese sogenannten iCloud-Plus-Speicherpläne auch Privatsphäre-Funktionen, mit denen sich etwa die eigene Mail-Adresse verschleiern lässt, wenn man sich bei Diensten anmeldet.

