Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Fundstück
Verpasse keine News mehr!

So dünn wie 10 Atome: Diese Speicherchips könnten die Kapazität enorm steigern

Schon länger arbeiten Forscher:innen an dünneren Chips, um etwa die Speicherkapazität von Smartphones zu steigern. Jetzt ist einem chinesischen Forschungsteam offenbar ein Durchbruch gelungen.

Von Jörn Brien
1 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Speicherchip

Speicherchips könnten bald noch winziger werden. (Symbolbild: Gorodenkoff/Shutterstock)

Nach Jahrzehnten der Miniaturisierung bestehen Computerchips mittlerweile ohnehin schon aus sehr dünnen Komponenten. Dabei drängen sich teils dutzende Milliarden Transistoren auf der Fläche eines Fingernagels.

Anzeige
Anzeige

Chips aus 2D-Materialien

Während die einzelnen Komponenten enorm geschrumpft werden konnten, lassen sich die Silizium-Wafer nicht unendlich weiter verkleinern, wie New Scientist schreibt. Forscher:innen arbeiten daher schon länger an Chips aus 2D-Materialien wie Graphen, die dadurch theoretisch so dünn wie ein oder wenige Atome sein könnten.

Empfehlungen der Redaktion

Bisher konnten mit diesem Lösungsansatz aber nur einfache Chipdesigns realisiert werden. Die Schwierigkeit besteht etwa darin, die Materialien mit traditionellen Prozessoren zu verbinden und sie in elektronische Geräte zu integrieren.

Anzeige
Anzeige

Graphen- mit CMOS-Chip kombiniert

Einem Forschungsteam aus China ist es jetzt gelungen, einen 2D-Chip aus Graphen mit einem herkömmlichen CMOS-Chip zu kombinieren. Aufgrund der rauen Oberfläche der CMOS-Chips ist es normalerweise schwierig, darauf eine 2D-Schicht zu legen.

Die Forscher:innen umgingen das Problem, indem sie die beiden Chips durch eine Glasschicht voneinander getrennt haben. Weil der 2D-Chip lediglich so dünn wie zehn Atome ist, könnten damit ultradünne Speicherchips für Smartphones gebaut werden.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Noch nicht bereit für Produktion

Allerdings müsste vorher die Fertigungsweise noch industrialisiert werden. Zudem hat das von dem Forschungsteam entwickelte Arbeitsspeichermodul in Tests bisher nur eine Genauigkeit von 93 Prozent erreicht – gut für einen Prototypen, aber nicht gut genug für den Einsatz in Consumer-Geräten.

Apple dominiert den Smartphone-Markt
20 Bilder ansehen
Die erfolgreichsten Handys Quelle: (Foto: Apple)

Bis die ultradünnen Speicherchips kommerziell einsetzbar sind, könnte es entsprechend noch lange dauern, wie Branchenexperte Steve Furber von der Universität Manchester gegenüber New Scientist sagte. Es handle sich aber um eine „sehr interessante Technologie mit großem Potenzial“.

Anzeige
Anzeige

Miniaturisierung auch in der Breite

Für Kai Xu vom King‘s College London hat die Verwendung von 2D-Materialien sogar noch einen weiteren Effekt. Denn dadurch könnte eine weitere Miniaturisierung von Chips nicht nur bei der Dicke, sondern auch bei der Breite erfolgen.

Mehr zu diesem Thema
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren