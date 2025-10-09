So dünn wie 10 Atome: Diese Speicherchips könnten die Kapazität enorm steigern

Nach Jahrzehnten der Miniaturisierung bestehen Computerchips mittlerweile ohnehin schon aus sehr dünnen Komponenten. Dabei drängen sich teils dutzende Milliarden Transistoren auf der Fläche eines Fingernagels.

Chips aus 2D-Materialien

Während die einzelnen Komponenten enorm geschrumpft werden konnten, lassen sich die Silizium-Wafer nicht unendlich weiter verkleinern, wie New Scientist schreibt. Forscher:innen arbeiten daher schon länger an Chips aus 2D-Materialien wie Graphen, die dadurch theoretisch so dünn wie ein oder wenige Atome sein könnten.

Bisher konnten mit diesem Lösungsansatz aber nur einfache Chipdesigns realisiert werden. Die Schwierigkeit besteht etwa darin, die Materialien mit traditionellen Prozessoren zu verbinden und sie in elektronische Geräte zu integrieren.

Graphen- mit CMOS-Chip kombiniert

Einem Forschungsteam aus China ist es jetzt gelungen, einen 2D-Chip aus Graphen mit einem herkömmlichen CMOS-Chip zu kombinieren. Aufgrund der rauen Oberfläche der CMOS-Chips ist es normalerweise schwierig, darauf eine 2D-Schicht zu legen.

Die Forscher:innen umgingen das Problem, indem sie die beiden Chips durch eine Glasschicht voneinander getrennt haben. Weil der 2D-Chip lediglich so dünn wie zehn Atome ist, könnten damit ultradünne Speicherchips für Smartphones gebaut werden.

Noch nicht bereit für Produktion

Allerdings müsste vorher die Fertigungsweise noch industrialisiert werden. Zudem hat das von dem Forschungsteam entwickelte Arbeitsspeichermodul in Tests bisher nur eine Genauigkeit von 93 Prozent erreicht – gut für einen Prototypen, aber nicht gut genug für den Einsatz in Consumer-Geräten.

Bis die ultradünnen Speicherchips kommerziell einsetzbar sind, könnte es entsprechend noch lange dauern, wie Branchenexperte Steve Furber von der Universität Manchester gegenüber New Scientist sagte. Es handle sich aber um eine „sehr interessante Technologie mit großem Potenzial“.

Miniaturisierung auch in der Breite

Für Kai Xu vom King‘s College London hat die Verwendung von 2D-Materialien sogar noch einen weiteren Effekt. Denn dadurch könnte eine weitere Miniaturisierung von Chips nicht nur bei der Dicke, sondern auch bei der Breite erfolgen.