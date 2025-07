ISS vor Sonnensturm: Weltraumfotograf gelingt spektakuläres Bild der Raumstation

Es ist eines der beliebtesten Motive von Weltraumfotograf:innen: die Internationale Raumstation (ISS), wie sie vor der Sonne oder dem Mond vorbeizieht.

Sonneneruption macht das Bild noch spezieller

Auch der US-Fotograf Andrew McCarthy hatte diesen Plan, als er vor wenigen Tagen in die Sonora-Wüste im Südwesten der USA aufbrach und seine Ausrüstung aufbaute. Was er dann erblickte und mit seiner Kamera einfangen konnte, machte seine Bilder noch einmal spezieller: In dem Moment, als die ISS die Sonne passierte, trat dort eine Sonneneruption auf.

„Dies ist eine meiner Lieblingsaufnahmen aller Zeiten“, schrieb der Fotograf auf Instagram, „da diese Sonneneruptionen und ISS-Transite so flüchtig sind.“ So ein Foto schieße man nur einmal im Leben, betonte er.

Teleskope mussten gegen die Hitze in der Wüste gekühlt werden

Die ISS umkreist die Erde etwa alle 90 Minuten. Mit etwas Glück bietet sich so die Gelegenheit, einen sogenannten Transit zu fotografieren. So wird der scheinbare Durchgang eines Himmelskörpers vor einem anderen bezeichnet. Das Timing muss genau passen, um diesen speziellen Moment fotografisch einzufangen – was solche Bilder zu spannenden Herausforderungen für Weltraum-Fotograf:innen macht.

Andrew McCarthy ist einer, der solche Herausforderungen liebt. Er ist bekannt für seine detailreichen Bilder von Sonne und Mond und hat bereits Tausende von Bildern geschossen, welche die Schönheit unseres Sonnensystems in vielen unterschiedlichen Facetten offenbaren. Um solche Bilder zu realisieren, braucht es nicht nur Timing und fotografisches Geschick, sondern auch die richtige Ausrüstung. Laut der Wissenschafts-Plattform Sciencealert verwendete McCarthy mehrere Teleskope und schützte sie mit Kühlakkus und Kühlboxen gegen die Hitze der Wüste Arizonas.

Das sind die 18 besten Bilder aus dem Weltall:

Die ISS war zu keinem Zeitpunkt von der Sonneneruption gefährdet

McCarthy hat sein Bild „Kardashev Dreams“ genannt, benannt nach dem sowjetischen Astronomen Nikolai Kardashev. Auf diesen geht die Kardashev-Skala zurück, ein theoretisches Modell zur Klassifizierung von Zivilisationen basierend auf ihrem Energieverbrauch. Die Skala bietet einen Rahmen, um den technologischen Fortschritt einer Zivilisation zu messen. McCarthy findet, das Bild veranschauliche „unsere ersten Schritte hin zu einer viel größeren Zivilisation“.

Last but not least: Die ISS war zu keinem Zeitpunkt von der Sonneneruption gefährdet. Die Raumstation umkreist die Erde in einer Höhe von rund 400 Kilometern, sie befand sich zum Zeitpunkt der Eruption nicht in der Nähe der Sonne. Der Schönheit des Bildes tut das keinen Abbruch.

