News
Wissenschaftler entdecken „einzigartiges kosmisches Labor“ – mit vier Sternen auf einmal

Ein 82 Lichtjahre von uns entferntes, neu entdecktes Vierfachsternsystem macht der Wissenschaft große Hoffnung. Es soll dabei helfen, das Rätsel um die sogenannten gescheiterten Sterne zu lösen.

Von Christian Bernhard
1 Min.
Unsere Milchstraße hat immer noch faszinierende Entdeckungen parat. (Foto: Antares_StarExplorer/Shutterstock)

Wissenschaftler:innen haben ein seltenes Vierfachsternsystem in der Milchstraße entdeckt. Es ist 82 Lichtjahre von uns entfernt und bekam den Namen UPM J1040−3551 AabBab.

Rote Zwerge und Braune Zwerge

Zwei der vier Sterne sind sogenannte Rote Zwerge, sprich kleine, massearme Sterne, die den größten Teil ihres Daseins Wasserstoff in Helium umwandeln und dadurch extrem lange leben. Sie leuchten zwar nur schwach, sind aber die am weitesten verbreiteten Sterne im Universum.

Die anderen zwei sind sogenannte gescheiterte Sterne, die auch Braune Zwerge genannt werden. Dabei handelt es sich um Objekte, die sternähnlich sind, aber nicht genug Masse haben, um selbst zu leuchten. Deshalb sind sie sehr schwer zu entdecken.

„Einzigartiges kosmisches Labor“

Laut space.com ist dieses Doppel-Doppel-System das erste seiner Art, das von Menschen entdeckt wurde. „Dies ist das erste jemals entdeckte Vierfachsystem mit einem Paar Brauner Zwerge vom T-Typ, die zwei Sterne umkreisen“, bestätigte María Cruz Gálvez Ortiz vom Zentrum für Astrobiologie in Spanien, die an der Entdeckung beteiligt war. Die Entdeckung biete ein „einzigartiges kosmisches Labor“ für die Untersuchung dieser „mysteriösen Objekte“.

Die Entdeckung, die in den Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS) veröffentlicht wurde, liefert wertvolle Daten zum Verständnis der Entstehung und Entwicklung der Braunen Zwerge, die aufgrund ihrer Kälte und Lichtschwäche sehr schwer zu erforschen sind.

ESA-Raumsonde Gaia half bei der Entdeckung

Entdeckt wurde das Doppel-Doppel-System mithilfe der ESA-Raumsonde Gaia – und an dem Projekt waren einige internationale Wissenschaftler:innen beteiligt. Zenghua Zhang, ein Astronom an der Universität Nanjing in China, und seine Kollegen hatten laut New York Times zu Beginn Sternkataloge auf der Suche nach Braunen Zwergen durchforstet.

Laut Professor Hugh Jones von der University of Hertfordshire, einem Mitautor der Forschungsarbeit, sei das System „relativ jung, zwischen 300 Millionen und 2 Milliarden Jahre alt“.

