Start von Spherex: Rekord-Teleskop der Nasa soll 450 Millionen Galaxien kartieren

Dass es im Weltall noch mehr als genug zu erforschen gibt, machen immer wieder Zahlen deutlich. Zahlen, wie beispielsweise diese: Dank lang belichteter Aufnahmen des Weltraumteleskops Hubble gehen Forscher:innen davon aus, dass es im sichtbaren Universum rund 200 Milliarden Galaxien gibt.

Anzeige Anzeige

Spherex soll zwei Jahre lang den Himmel untersuchen

Etwa 450 Millionen davon soll die Nasa-Mission Spherex kartieren. Dabei handelt es sich um ein Infrarotteleskop in der Form eines Megafons und der Größe einer Gartenhütte.

Nach mehreren Verzögerungen kommt das spezielle Teleskop jetzt zum Einsatz, und soll zwei Jahre lang den Himmel untersuchen, um mehr Informationen rund um die Entstehung und Entwicklung des Universums zu beschaffen. Eine solch detaillierte Untersuchung habe es noch bei keiner vergleichbaren Mission gegeben, teilte die Nasa mit. „Es ist eine ganz andere Art, das Universum zu betrachten“, sagte Jamie Bock, der leitende Wissenschaftler der Mission, laut Ntv.

Anzeige Anzeige

Teleskop hat 488 Millionen US-Dollar gekostet

Spherex soll auch dabei helfen, die Ereignisse in den ersten Sekundenbruchteilen nach dem Urknall zu entschlüsseln. Zudem erhoffen sich die Wissenschaftler:innen davon, Unterstützung bei der Suche nach Eis und organischen Molekülen im All zu erhalten.

Die Raumsonde hob am Dienstag gegen 20:10 Uhr Ortszeit mit einer SpaceX-Falcon-9-Rakete von der Vandenberg Space Force Base in Kalifornien ab. Mit in die Umlaufbahn kamen laut NBC vier koffergroße Satelliten, welche die Nasa im Rahmen einer separaten Mission zur Erforschung der Sonne einsetzen wird.

Anzeige Anzeige

Das 488 Millionen Dollar teure Teleskop soll während seiner zweijährigen Mission viermal den gesamten Himmel durchmustern und dabei auch Daten von 100 Millionen Sternen in der Milchstraße sammeln. Seine Instrumente werden den Kosmos in 102 verschiedenen Farben und Wellenlängen beobachten.

Hier simuliert eine Nasa-Crew den Alltag auf dem Mars

7 Bilder ansehen Mars Dune Alpha – de Marsstation auf der Erde Quelle: DPA

Infrarotlicht soll wichtige Informationen einfangen

Farben im Infrarotbereich sind für den Menschen praktisch unsichtbar, da Infrarotlicht längere Wellenlängen hat als das, was das menschliche Auge wahrnehmen kann. Im Weltraum ermöglicht Infrarotlicht jedoch, an wichtige Informationen über die Zusammensetzung, Dichte und Temperatur von Sternen, Galaxien und anderen Himmelskörpern zu gelangen.

Anzeige Anzeige

Eine Technik namens Spektroskopie ermöglicht es den Wissenschaftler:innen, das Infrarotlicht zu analysieren und es in verschiedene Farben aufzuteilen – ähnlich wie ein Prisma Sonnenlicht in einen bunten Regenbogen zerlegen kann.