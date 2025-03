Spieler besiegt seit fast einem Jahr jeden Tag einen der schwersten Endbosse – das ist der Grund

Egal, ob Bloodborne, Elden Ring oder Dark Souls – die Spiele von From Software sind für ihre hohe Schwierigkeit bekannt. Was Fehler angeht, sind die Bosse in den Spielen unverzeihlich. Oft kann eine falsche Bewegung ausreichen und man verliert. Das ist auch bei dem weniger bekannten Sekiro: Shadows Die Twice der Fall. Doch hier besiegt ein User seit fast einem Jahr Inner Isshin, einen der schwersten Bosse im Spiel – und das täglich.

Seit dem 23.04.2024 lädt der Gamer „Vargas151_“ auf dem Youtube-Kanal „Killing Inner Isshin Everyday“ ein Video hoch, in dem er – wer hätte es gedacht – Inner Isshin besiegt. Am Sonntag, den 16. März 2025, musste der Boss nun zum mittlerweile 329. Mal ins Gras beißen. Aber warum?

Der Protest für mehr Content

In der Beschreibung der Videos erfährt man, warum „Vargas151_“ Inner Isshin täglich niederstreckt: Es ist der Wunsch nach mehr Content für das Spiel, was 2019 erschienen ist. In der Kanalbeschreibung erzählt der Gamer: „Ich werde den Inner-Isshin-Boss jeden Tag töten, bis FromSoftware weitere Sekiro-Inhalte ankündigt oder mir der Verstand ausgeht, je nachdem, was zuerst eintritt.“

Inner Isshin ist dabei kein zufälliges Ziel. Der Boss gilt nicht nur als einer der härtesten Gegner in Sekiro, sondern ist auch der neueste. Das letzte DLC ist mittlerweile nämlich schon fünf Jahre alt und fügte einen Boss-Rush-Modus, die Möglichkeit, Nachrichten und Aufnahmen zu hinterlassen, sowie eine Handvoll freischaltbarer kosmetischer Skins hinzu. Um FromSoftware zu einem weiteren Update für das 2019 erschienene Spiel zu motivieren, muss Inner Isshin nun täglich dran glauben.

Dabei macht es sich „Vargas151_“ nicht einmal leicht. Im Kampf verwendet der Gamer nur ein Schwert und verzichtet auf die starken Prothesen-Waffen, die man im Spiel finden kann. Genauso verzichtet „Vargas151_“ auf Heilung, Items, Kampfkünste, Wiederbelebung oder Zauber. Zusätzlich will der Streamer sich im Kampf nicht einmal treffen lassen.

Ob „Vargas151_“ mit seinem Protest wirklich für ein neues Update bewirken kann, ist allerdings unwahrscheinlich. Sekiro: Shadows Die Twice erschien vor sechs Jahren noch für die alte Konsolengeneration. Zwar spielen auf Steam immer noch 10.000 Menschen täglich das Spiel. Allerdings arbeitet FromSoftware gerade auch schon an einem neuen „Elden Ring“-Teil. Das Co-Op-Spiel Elden Ring Nightreign soll am 30. März 2025 erscheinen.

