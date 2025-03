Diese Spieler haben als erste ein schweres Geheimlevel gemeistert – und bekommen jetzt eine besondere Belohnung

Split Fiction ist Anfang März 2025 erschienen. Das Abenteuer versetzt euch in die Rolle von zwei Buchautorinnen, die in einem modernen Simulator gefangen werden. Nur wenn sie ihre Fähigkeiten kombinieren, können sie am Ende womöglich wieder entkommen. Wie schon bei anderen Games des schwedischen Entwicklerstudios Hazelight kann Split Fiction nur von zwei Spieler:innen im Koop absolviert werden.

Split Fiction: Geheimlevel schickt Speedrunner:innen zum Entwicklerstudio

Spieler:innen haben kurz nach dem Release einen Geheimlevel in Split Fiction entdeckt. Dieser lässt sich nur durch einen Code öffnen. Im Anschluss erwartet Gamer:innen einen Parkour aus Lasern, der sicherlich schon viele zum Verzweifeln gebracht hat. Denn der Level heißt treffender weise „Laser-Hölle“. In insgesamt fünf Abschnitten müssen Gamer:innen den Laserstrahlen präzise ausweichen, sonst ist das Level gescheitert.

Das Ganze wird durch das Spielprinzip von Split Fiction erschwert. Nur wenn beide Spieler:innen es zum Ende schaffen, ist die Laser-Hölle überstanden. Mehrere Wochen haben sich Gamer:innen an dem Level die Zähne ausgebissen. Letztlich haben die Speedrunner:innen sharkOvO und E1uM4y das geschafft, was viele für unmöglich gehalten haben.

Mit einer unglaublichen Präzision, die ihr im Video oben sehen könnt, sind sie an den Lasern vorbei gehüpft und haben es schließlich als erste Gamer:innen der Welt ans Ende geschafft. Überraschenderweise startete dort ein Video, in dem Josef Fares, Präsident der Spieleschmiede Hazelight, zu sehen war. Er gratulierte den Spieler:innen und betonte, dass es selbst im Entwicklerteam nur wenige Menschen gäbe, die diese Herausforderung gemeistert haben.

Fares fügte hinzu: „Wenn ihr mich im echten Leben trefft und mir beweisen könnt, dass ihr das Level tatsächlich geschafft habt, dann werde ich die ersten Personen nach Schweden fliegen lassen und ihnen frühes Material zu unserem nächsten Spiel zeigen.“ Kurz nachdem das Video auf Social Media seine Runde gemacht hatte, bestätigte Fares die Einladung auf seinem X-Kanal. Ob sich die beiden Speedrunner:innen schon bei Fares gemeldet und die Einladung angenommen haben, ist nicht bekannt.

Diese Spiele versetzen euch in ungewöhnliche Rollen

