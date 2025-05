Spielst du gut, verlierst du alles: Dieses Game löscht bei jedem Treffer unwiderruflich deine Dateien

Die Prämissen von vielen Videospielen sind klar gesetzt: Ihr müsst die Welt retten, das nächste Level abschließen, den Endboss besiegen. Nur wer sich gut schlägt, kann am Ende das Ziel erreichen und geht als Sieger:in aus dem Game hervor. Es gibt aber auch ein Spiel, das euch in jedem Fall verlieren lässt – egal, wie gut ihr darin seid.

Das Spiel trägt den Namen Lose/Lose und der ist Programm. Der Titel wurde schon 2009 von Programmierer Zach Gage entwickelt und auf GitHub zum Download bereitgestellt. Auf den ersten Blick handelt es sich um einen Arcade-Shooter im Stile von Asteroids oder Space Invaders. Ihr müsst also mit einem Raumschiff heranrasende Gegner abschießen und sammelt dadurch Punkte. Am Ende geht es darum, den höchsten Score zu erzielen.

Das Perfide daran ist, dass ihr aber nicht nur virtuelle Gegner abschießt. Jeder Feind, den ihr auf dem Bildschirm seht, ist eine Datei auf eurem PC. Lose/Lose greift auf eure Daten zu und schickt sie als Feind gegen euch ins Rennen. Schießt ihr sie ab, wird die zugehörige Datei auf eurem PC gelöscht und kann nicht wiederhergestellt werden. Beim Abschuss seht ihr zudem nur die Dateiendung oder den Pfad, in dem die Datei gespeichert war. Was gelöscht wird, ist also recht schwer zu erkennen.

Seid ihr in Lose/Lose besonders gut, räumt ihr eure Festplatte leer. Lasst ihr die Feinde hingegen unversehrt, rettet ihr zwar eure Dateien, aber verliert das Spiel. In diesem Fall löscht sich das Spiel sogar automatisch von eurem Rechner. Ihr müsst es für einen zweiten Anlauf noch einmal installieren – falls ihr das überhaupt möchtet.

Natürlich solltet ihr Lose/Lose nur herunterladen, wenn ihr keine wichtigen Dateien auf eurem Rechner habt. Zumal das Spiel OpenFrameworks voraussetzt, das ihr noch zusätzlich herunterladen und installieren müsst. Wenn ihr etwas weniger Spannung von Games erwartet oder nach einer Partie Lose/Lose herunterkommen müsst, empfehlen wir einen Blick auf unsere Liste mit entspannten Spielen, die ihr zocken könnt, um eure Nerven zu beruhigen.

