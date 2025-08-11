Spinncloud: Das macht die KI-Chips des Dresdner Startups so besonders

Der Energiebedarf von KI wächst rasant. Weltweit arbeiten Unternehmen daran, KI-Chips zu entwickeln, die effizienter sind als herkömmliche GPUs. In Deutschland ist unter anderem das Dresdner Startup Spinncloud daran beteiligt – mit einer Chip-Architektur, die sehr viel stärker als bei vielen Mitbewerbern am menschlichen Gehirn orientiert ist.

Anzeige Anzeige

Erst kürzlich machte das Unternehmen Spinncloud von sich reden, weil es nach eigenen Angaben einen Großauftrag für seine KI-Chips erhalten hat, die ihre Fähigkeiten in der Medikamentenforschung zeigen sollen. Spinncloud setzt auf sogenannte neuromorphe Chips, die nach dem Vorbild des Gehirns konstruiert sind. Damit hat das Unternehmen den wohl derzeit größten neuromorphen Computer gebaut, mit rund 34.000 dieser Chips.

Warum dient das Gehirn als Vorbild?

Das menschliche Gehirn kann lernen, komplexe Zusammenhänge verstehen, aus bruchstückhaften Informationen ein Gesamtbild konstruieren, Prognosen für Zukünftiges abgeben. Und dafür benötigt es nur lächerlich wenig Energie: Rund 20 Watt beanspruchen die grauen Zellen.

Anzeige Anzeige

Schon früh kam deshalb die Idee auf, Chips nach dem Vorbild des Gehirns zu entwickeln. Der US-Entwickler Carver Mead prägte bereits in den 1970er Jahren den Begriff „neuromorphe Hardware“. Sein Ansatz: das physiologische Verhalten von Neuronen mithilfe analoger elektronischer Schaltungen zu emulieren. Das sollte sich allerdings als recht schwierig erweisen, weil analoge Bauelemente nie hundertprozentig miteinander identisch sind und außerdem in analogen Schaltungen immer Rauschen auftritt.

Was ist der Unterschied zwischen neuromorph und neuronalen Netzen?

Die heute so erfolgreichen KI-Modelle beruhen im Kern auf künstlichen neuronalen Netzen (KNNs). In diesen Netzen sind die Neuronen aber extrem vereinfacht. Und sie werden von der KI-Software nur simuliert. Ein künstliches, neuronales Netz existiert nicht physisch.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Gibt es Hirnchips mit physischen Neuronen?

Ja, es gibt diverse Versuche, das Verhalten von Neuronen im Gehirn elektronisch nachzubilden und so eine Art elektronisches Gehirn zu schaffen. Die Idee dabei ist in der Regel, das Verhalten biologischer Neuronen besser nachzubilden – also nicht so stark zu vereinfachen wie in KNNs.

Der wohl ehrgeizigste, aber auch umstrittenste war das Human Brain Project. Dessen Ziel war die biologisch plausible Simulation eines kompletten Gehirns. Die Projektleitung am Forschungszentrum Jülich feierte das Projekt als wissenschaftlichen Erfolg. Das Ziel einer Simulation des menschlichen Gehirns ist allerdings gescheitert.

Anzeige Anzeige

Wie funktionieren Spiking Neural Networks?

Spiking Neural Networks, kurz SNNs, nutzen sogenannte Spikes, kurze Spannungspulse, um die Stärke der Vernetzung zwischen einzelnen Neuronen zu steuern. Genauer gesagt nutzen sie das Timing der Spikes relativ zueinander. Feuert Neuron A Spikes kurz vor Neuron B, wird die Verbindung zwischen den Neuronen stärker gewichtet. Das ist ein Mechanismus, den auch biologische Gehirne nutzen.

Die Neuronen selbst und die Spikes in SNNS sind jedoch digital. Analoge Bauelemente kommen nur ins Spiel, um zeitliche Verläufe und die Stärke der Verknüpfung zwischen den künstlichen Neuronen nachzustellen.Weil SNNs eine Art Zwitter zwischen analoger und digitaler Elektronik darstellen, hat man bei solchen Chips weniger Probleme mit Rauschen und der Variabilität von Bauteilen.

Was sind die genauen Vorteile von SNNs?

Sie sind energieeffizienter: Weil die künstlichen Neuronen nicht die ganze Zeit über aktiv sind, sondern nur dann, wenn sie feuern, braucht ein SNN viel weniger Energie als herkömmliche KI-Chips. Der SpiNNaker2-Chip ist nach Angeben von Spinncloud 18-mal energieeffizienter als herkömmliche KI-Beschleuniger. Die nächste Generation der Chips, SpiNNext soll sogar 78-mal energieeffizienter sein.

Anzeige Anzeige

Sie können im laufenden Betrieb dazulernen, ohne nachtrainiert werden zu müssen: Herkömmliche KI-Modelle wie LLMs sind vortrainiert – es sind „pretrained Transformer“. Wenn man LLMs zum Beispiel auf Unternehmensdaten spezialisieren will, muss man sie „feinabstimmen“, das heißt nachtrainieren. Bei diesem Prozess wird das Modell tatsächlich noch einmal mit den speziellen Daten trainiert. Allerdings nicht von Grund auf, sondern auf Basis der vortrainierten sogenannten Gewichte (Weights), von denen einige dann noch ein wenig modifiziert werden. SNNs brauchen keinen neuen Trainingslauf, sondern können Gewichte im laufenden Betrieb anpassen.

Mehr zu diesem Thema MIT Technology Review Künstliche Intelligenz