Spotify erhöht die Preise in Deutschland – worauf du verzichten musst, um dem zu entgehen
Für Spotify-Neukund:innen war es schon seit einigen Monaten Realität, jetzt trifft es auch Bestandskund:innen. Der Streaming-Dienst wird hierzulande teurer. Abonnent:innen, die der Preiserhöhung nicht zustimmen, verlieren ihren Zugang zu Spotify Premium. Nach Ablauf deines Abozeitraums müsstest du in diesem Fall mit Spotify Free und damit auch mit Werbung vorliebnehmen.
Spotify: Wie sich die Preise ändern und wie du sie umgehst
Wer akzeptiert, muss je nach Abostufe variierende Preissprünge in Kauf nehmen, die zwischen einem und vier Euro liegen. In unserer Übersicht siehst du auf einen Blick, wie die neuen Spotify-Preise ausfallen und welche Erhöhung damit einhergeht:
- Individual: ab sofort für 12,99 Euro – vorher 10,99 Euro
- Duo: ab sofort für 17,99 Euro – vorher 14,99 Euro
- Family: ab sofort für 21,99 Euro – vorher 17,99 Euro
- Student: ab sofort 6,99 Euro – vorher 5,99 Euro
Mit der Preiserhöhung wird allerdings auch eine neue Abostufe eingeführt: Spotify Basic. Und in diesem Abo liegt auch die Möglichkeit, um weiterhin an den Preisen vor der Erhöhung festzuhalten. Das Basic-Abo kostet nämlich 10,99 Euro, also genauso viel wie das Individual-Abo vor dem Preissprung. Abonnent:innen können zur Basic-Variante wechseln, um ein paar Euro im Monat zu sparen.
Der einzige Unterschied zum Individual-Abo liegt dabei beim Zugriff auf Hörbücher. Im Individual-Abo kannst du zwölf Stunden ohne weitere Kosten Hörbücher hören. Bei Basic verzichtest du auf die Inklusivstunden. Wer also ohnehin eher Musik und Podcasts über Spotify hört und ein Einzelabo bevorzugt, profitiert von der neuen Abostufe. Ein Wechsel ist schnell erledigt. Logge dich über den Link in dein Spotify-Konto ein und wähle dort unter „Abo verwalten“ das Basic-Abo.
Für alle, die ein Duo- oder Family-Abo nutzen, gibt es leider keine Option, um an den alten Preisen festzuhalten. Hier musst du notgedrungen die neuen Preise zahlen, wenn du bei dem Streaming-Dienst bleiben willst. Ist dir ein Wechsel recht? Dann haben wir für dich sechs Spotify-Alternativen zusammengetragen, die dir mehr für dein Geld bieten.