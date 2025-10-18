Anzeige
News
Spotify erhöht die Preise – mit diesem Trick sparst du trotzdem

Spotify-Kund:innen müssen die nächste Preiserhöhung über sich ergehen lassen. Der Streaming-Dienst wird in einigen Abostufen mehrere Euro teurer. Es gibt auch eine Möglichkeit, weiterhin den alten Preis zu zahlen.

Von Marvin Fuhrmann
2 Min.
Artikel merken
Spotify erhöht die Preise – mit diesem Trick sparst du trotzdem

Mit wenigen Klicks zahlt ihr weiterhin die alten Spotify-Preise. (Foto: Chubo - my masterpiece / Shutterstock)

Für Spotify-Neukund:innen war es schon seit einigen Monaten Realität, jetzt trifft es auch Bestandskund:innen. Der Streaming-Dienst wird hierzulande teurer. Abonnent:innen, die der Preiserhöhung nicht zustimmen, verlieren ihren Zugang zu Spotify Premium. Nach Ablauf deines Abozeitraums müsstest du in diesem Fall mit Spotify Free und damit auch mit Werbung vorliebnehmen.

Spotify: Wie sich die Preise ändern und wie du sie umgehst

Wer akzeptiert, muss je nach Abostufe variierende Preissprünge in Kauf nehmen, die zwischen einem und vier Euro liegen. In unserer Übersicht siehst du auf einen Blick, wie die neuen Spotify-Preise ausfallen und welche Erhöhung damit einhergeht:

  • Individual: ab sofort für 12,99 Euro – vorher 10,99 Euro
  • Duo: ab sofort für 17,99 Euro – vorher 14,99 Euro
  • Family: ab sofort für 21,99 Euro – vorher 17,99 Euro
  • Student: ab sofort 6,99 Euro – vorher 5,99 Euro

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Mit der Preiserhöhung wird allerdings auch eine neue Abostufe eingeführt: Spotify Basic. Und in diesem Abo liegt auch die Möglichkeit, um weiterhin an den Preisen vor der Erhöhung festzuhalten. Das Basic-Abo kostet nämlich 10,99 Euro, also genauso viel wie das Individual-Abo vor dem Preissprung. Abonnent:innen können zur Basic-Variante wechseln, um ein paar Euro im Monat zu sparen.

Der einzige Unterschied zum Individual-Abo liegt dabei beim Zugriff auf Hörbücher. Im Individual-Abo kannst du zwölf Stunden ohne weitere Kosten Hörbücher hören. Bei Basic verzichtest du auf die Inklusivstunden. Wer also ohnehin eher Musik und Podcasts über Spotify hört und ein Einzelabo bevorzugt, profitiert von der neuen Abostufe. Ein Wechsel ist schnell erledigt. Logge dich über den Link in dein Spotify-Konto ein und wähle dort unter „Abo verwalten“ das Basic-Abo.

Für alle, die ein Duo- oder Family-Abo nutzen, gibt es leider keine Option, um an den alten Preisen festzuhalten. Hier musst du notgedrungen die neuen Preise zahlen, wenn du bei dem Streaming-Dienst bleiben willst. Ist dir ein Wechsel recht? Dann haben wir für dich sechs Spotify-Alternativen zusammengetragen, die dir mehr für dein Geld bieten.

Kommentare

