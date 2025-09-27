Spotify führt neue Regeln für KI-generierte Musik ein

KI-generierte Inhalte sind auf Spotify schon länger ein Problem. Anfang des Jahres hat beispielsweise die KI-Band The Velvet Sundown Tausende Nutzer:innen getäuscht – und menschliche Musiker:innen damit um ihr Einkommen gebracht. Wie The Verge berichtet, hat Spotify das Problem jetzt endlich anerkannt und neue Richtlinien angekündigt, um Künstler:innen vor Spam und Identitätsdiebstahl zu schützen.

KI-Inhalte überfluten Streaming-Plattformen

Dank KI-Tools wie Suno und Udio ist es heute kinderleicht, gut klingende Musik am Fließband zu produzieren. So war es beispielsweise der KI-Band The Velvet Sundown möglich, innerhalb von nur zwei Wochen zwei Alben zu veröffentlichen. Die Reaktionen sind gemischt: Während einige Spotify-Nutzer:innen von den Songs begeistert waren, beschwerten sich andere, dass ihnen die Band in algorithmischen Spotify-Playlists vorgeschlagen wurde. Laut Deezer sind inzwischen 18 Prozent der auf der Plattform hochgeladenen Musik von einer KI generiert. Während der Streaming-Anbieter zumindest eine Warnung vor KI-generierten Inhalten anzeigt, hat sich der Konkurrent Spotify lange Zeit eher zurückgehalten – bis jetzt.

Auf einer Pressekonferenz kündigte Charlie Hellman, Spotifys globaler Leiter für Musikprodukte, neue Richtlinien an, die drei zentrale Probleme im Umgang mit KI-Inhalten adressieren werden. Zum einen soll das Hochladen von Spam sowie das Imitieren echter Musiker:innen vermieden werden. Andererseits wird es zur Pflicht, die Nutzung von KI bei der Musikproduktion zu kennzeichnen. Ziel dieser Maßnahmen ist es, Künstler:innen und Hörer:innen gleichermaßen zu schützen. Gleichzeitig sollen echte Musiker:innen die Chance bekommen, KI zu nutzen, wenn sie möchten.

Spotify will Künstler:innen vor KI-Inhalten schützen

Spotify arbeitet mit DDEX zusammen, einer Organisation zur Standardisierung von Musik. Ziel ist es, einen neuen Metadaten-Standard zu entwickeln, der den Einsatz von KI bei allen Schritten der Songproduktion offenlegt. Dazu gehört sowohl die Nutzung von KI zur Erzeugung der eigentlichen Sounds im Track wie Gesang oder Instrumente, als auch der Einsatz von KI als Unterstützung beim Mixing und Mastering. Laut Sam Duboff, dem Leiter für Marketing und Politik bei Spotify, hätten sich schon fünfzehn Plattenlabels und Musikvertriebe dazu verpflichtet, die KI-Offenlegung zu übernehmen. Einen genauen Zeitplan für die Einführung gibt es allerdings nicht.

Die Plattform verstärkt außerdem ihr Vorgehen gegen Imitationen. Damit sind nicht autorisierte KI-Stimmenklone, Deepfakes und jede andere Form von Vokalreplikaten gemeint. Ebenso kündigte Duboff an, dass Spotify zeitnah einen Spamfilter einführen werde. Dieser soll Uploads erkennen, die die Richtlinien umgehen – beispielsweise in Form extrem kurzer oder nur leicht abgewandelter Tracks. In den letzten zwölf Monaten hat Spotify eigenen Angaben zufolge schon rund 75 Millionen Spam-Tracks von der Plattform entfernt.

Spotify weist Gerüchte zu KI-Songs zurück

Das Unternehmen nahm auch zu Gerüchten Stellung, nach denen KI-generierte Songs in Spotifys Playlists aufgenommen würden, um Zahlungen an Künstler:innen zu vermeiden. In einer Stellungnahme gegenüber The Verge heißt es: „Unsere Redakteur:innen konzentrieren sich darauf, Musik in Playlists aufzunehmen, von der sie glauben, dass sie beim Publikum Anklang findet. Bei Tracks, die überwiegend prompt-generiert erscheinen, beobachten wir ein sehr geringes Engagement. Es ist allerdings nichts an den Verschwörungstheorien dran, dass wir KI-Musik in Playlists aufnehmen oder sie auf irgendeine Weise promoten würden, um finanziell davon zu profitieren – die gesamte Musik auf Spotify wird von Dritten lizenziert, wir erstellen oder besitzen keine davon und wir zahlen auf alle Inhalte Tantiemen an Dritte aus.“