Spotify-Hit ohne menschliche Musiker: Diese KI-Band täuscht über eine Million Hörer

Innerhalb von nur zwei Wochen hat die Band The Velvet Sundown zwei Alben veröffentlicht. Ein Update in ihrer Biografie auf der Plattform erklärt jetzt, wie die Band in so kurzer Zeit gleich zwei Alben produzieren konnte: Die Musik stammt von einer KI. „The Velvet Sundown ist ein synthetisches Musikprojekt, das von menschlicher Kreativität geleitet und mithilfe künstlicher Intelligenz komponiert, vertont und visualisiert wird“, heißt es dort.

Das ist auch eigentlich offensichtlich, wenn man sich die Songs näher anschaut. Titel wie „Smoke and Silence“, „Dust and Silence“ und „Dust in the Wind“ klingen jetzt nicht wirklich nach menschlicher Kreativität. Und auch die Bilder der Band sind offensichtlich KI-generiert. Aber warum ist „The Velvet Sundown“ trotzdem so beliebt?

Auf Reddit finden sich einige User:innen, die tatsächlich die Musik der Band schön finden. Andere hingegen beschweren sich, dass ihnen The Velvet Sundown in ihrer Discover-Weekly-Playlist vorgeschlagen wurde. Auch in vielen anderen algorithmischen Spotify-Playlists sind Songs der Band zu finden.

So reagieren die Streamingdienste

Spotify lehnte eine direkte Stellungnahme zu The Velvet Sundown ab, als er von AFP kontaktiert wurde. Die Sprecherin Geraldine Igou schrieb lediglich, dass die Plattform „Musik, die mithilfe von KI-Tools erstellt wurde, nicht bevorzugt wird oder finanziell davon profitiert“. Dabei betont sie, dass die Songs „von lizenzierten Dritten erstellt“ werden und somit auch diesen gehören würden.

Der Musikstreamingdienst Deezer zeigt wiederum eine Warnung vor KI-generierten Inhalten für The Velvet Sundown an. Schon im April veröffentlichte Deezer eine Pressemitteilung, dass 18 Prozent der Musik, die auf der Plattform hochgeladen wird, KI-generiert ist.

Nicht nur bei Musik fluten immer mehr KI-Inhalte das Internet. Der Sammelbegriff AI Slop beschreibt, wie das Internet immer mehr von künstlichen Inhalten zugemüllt wird.

