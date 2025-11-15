Anzeige
Spotify und Billboard: Diese KI-Songs stürmen aktuell die Charts

Wie viel menschliche Emotion braucht Musik wirklich? Der aktuelle Erfolg der KI-Band Breaking Rust legt nahe, dass es für echte Künstler:innen in Zukunft noch schwieriger werden könnte als angenommen.

Von Noëlle Bölling
3 Min.
Artikel merken
Spotify und Billboard: Diese KI-Songs stürmen aktuell die Charts
KI-Bands feiern neue Erfolge. (Foto: Zamrznuti tonovi / Shutterstock.com)

Haben KI-Bands realistische Chancen, menschliche Musiker:innen aus den Charts zu verdrängen? Wie The Guardian berichtet, schafften es diese Woche erstmals drei KI-generierte Songs in die Rankings von Spotify und Billboard. Was bedeutet dieser Trend für die Musikindustrie?

KI-Songs erreichen online Millionen Streams

Im Sommer erregte The Velvet Sundown große Aufmerksamkeit, nachdem die Band innerhalb von nur zwei Wochen zwei Alben veröffentlicht hatte. Möglich ist dieses enorme Tempo dank KI: Mithilfe smarter Tools können nicht nur die Kosten für das Aufnehmen eines Albums gesenkt werden. Auch der kreative Prozess lässt sich durch moderne Technologien deutlich verschlanken. The Velvet Sundown hat Tausende Nutzer:innen getäuscht und damit gleichzeitig echte Künstler:innen um ihr Einkommen gebracht. Für sie ist es einerseits deutlich aufwendiger, Songs aufzunehmen. Andererseits zählt jeder Stream – denn im Durchschnitt erhalten Musiker:innen nur 0,003 Euro pro abgespieltem Song.

Im Oktober hat Spotify neue Richtlinien für KI-generierte Musik angekündigt. Ziel der Maßnahmen sei es, Spam sowie das Imitieren echter Interpret:innen zu unterbinden. Außerdem sollen KI-Songs entsprechend gekennzeichnet werden, um Musiker:innen und Hörer:innen gleichermaßen zu schützen. Bisher scheint der Erfolg von Musik, die mithilfe von KI erstellt wurde, davon allerdings unberührt zu sein. Eine neue Studie der Streaming-Plattform Deezer geht davon aus, dass täglich 50.000 KI-generierte Songs auf der Plattform hinzugefügt werden. Das entspräche 34 Prozent aller hochgeladenen Titel. „Was wir hier haben, sind 50.000 Titel pro Tag, die mit menschlichen Musiker:innen konkurrieren. Wir haben einen neuen, hyperskalierbaren Konkurrenten, der zudem durch Ausbeutung entstanden ist”, kommentiert Ed Newton-Rex, der sich als Musiker für den fairen Umgang mit KI-Musik einsetzt.

Künstler:innen äußern sich frustriert

Seit drei Wochen führt Walk My Walk die Billboard-Charts in der Kategorie „Country Digital Song Sales“ an, die Downloads und digitale Käufe misst. Auch auf Spotify ist die KI-Band Breaking Rust erfolgreich: Aktuell sind gleich zwei Songs in der Playlist „Viral 50 – Global“ zu finden. Walk My Walk belegt den dritten und Livin‘ on Borrowed Time den sechsten Platz. Im deutschen Ranking landet Walk My Walk auf Platz sieben (Stand: 15.10.2025). Allein mit diesen beiden Titeln hat die Band schon knapp neun Millionen Streams erzielt und damit mehrere tausend Dollar eingenommen – Geld, das anderen Künstler:innen am Ende des Monats fehlt.

Als Komponist und Texter wird auf Spotify Aubierre Rivaldo Taylor genannt, der laut Daily Mail noch mindestens eine weitere Country-Band mithilfe von KI produziert hat. Gegenüber The Guardian wollte er sich nicht zum Erfolg seines Projekts äußern. Der Musiker Breland, der schon mit Stars wie Keith Urban und Shania Twain zusammengearbeitet hat, bezeichnet den Aufstieg von Breaking Rust hingegen als „Schlag ins Gesicht” für echte Künstler:innen. KI habe keine Gedanken, Erfahrungen oder Emotionen und erhalte trotzdem die Anerkennung, die Menschen verdienten.

KI macht die Musikproduktion für alle möglich

„You can kick rocks if you don’t like how I talk“, heißt es im Song Walk My Walk. Das könnte als Anspielung an all jene verstanden werden, die KI-generierte Musik kritisieren. Es gibt allerdings Titel, die noch weitaus problematischer sind. So hat es beispielsweise auch der niederländische Song We Say No, No, No to an Asylum Center in die Bestenliste der „Viral 50 – Global“-Playlist auf Spotify geschafft. Inzwischen wurde der Interpret Broken Veteran, der seinen echten Namen nicht nennen will, von der Streaming-Plattform entfernt. Trotzdem versucht er, sich gegen die Entscheidung von Spotify zu wehren. Gegenüber The Guardian sagte er, KI habe die Musikproduktion demokratisiert und gebe Menschen wie ihm die Chance, ihre Frustration über die Politik auszudrücken.

