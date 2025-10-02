Spotify-Update: So kannst du einzelne Songs aus deinem Profil ausschließen

Spotify-Nutzer:innen haben jetzt die Möglichkeit, neben kompletten Playlists auch einzelne Songs aus ihrem Geschmacksprofil auszuschließen. Wie Android Police berichtet, dient diese neue Funktion dazu, den Algorithmus nicht zu verfälschen und Empfehlungen präziser zu steuern.

Mehr Kontrolle über das eigene Geschmacksprofil

Der KI-basierte Spotify-Algorithmus dient eigentlich dazu, den Musikgeschmack der Nutzer:innen zu analysieren, um ähnliche Empfehlungen zu machen. Dafür werden individuelle Profile erstellt, die sich nach dem Hörverhalten richten. Auch die gehörten Songs werden in verschiedene Parameter zerlegt – darunter zum Beispiel Tempo, verwendete Instrumente und Stimmung. Die Profile aller Zuhörer:innen werden ständig verfeinert und sind Grundlage für alle automatischen Empfehlungen.

Allerdings kann der Algorithmus auch schnell in die Irre geführt werden: Vor allem Eltern, die regelmäßig Musik für ihre Kinder abspielen, oder auch Nutzer:innen, die sich Entspannungsmusik anhören, um konzentriert arbeiten zu können, werden das Problem kennen. Denn je öfter man Titel abspielt, die eigentlich nicht dem persönlichen Musikgeschmack entsprechen, desto häufiger werden ähnliche Titel in den Discover-Playlists auftauchen.

Mit dem neuesten Update der App wird dieses Problem jetzt behoben. Spotify-Nutzer:innen erhalten mehr Kontrolle darüber, wie der Algorithmus ihre Hörgewohnheiten auswertet. Unter einem neuen Menüpunkt haben sie ab sofort die Möglichkeit, einzelne Songs von ihrem Geschmacksprofil auszuschließen. Dadurch werden sie nicht mehr im Wrapped-Jahresrückblick angezeigt und können auch nicht mehr Empfehlungen und personalisierte Playlists verfälschen. Die neue Funktion ist sowohl für die mobile als auch für die Desktop-App auf iOS- und Android-Geräten verfügbar und wird in kostenlosen und Premium-Accounts angezeigt. Schon zuvor hatte Spotify eine ähnliche Funktion eingeführt, mit der komplette Playlists vom Geschmacksprofil ausgeschlossen werden konnten.

Nutzer können Songs flexibel hinzufügen und entfernen

Das Ausschließen von Songs und Playlists ist ganz einfach: Klick hierfür auf die drei Punkte, um das Menü zu öffnen. Neben anderen Optionen wird dir hier jetzt auch „aus Geschmacksprofil ausschließen“ angezeigt. Nach dem Ausschluss haben sowohl frühere als auch zukünftige Wiedergaben keinen Einfluss mehr auf den Algorithmus. Mit der vorigen Funktion war bisher keine präzise Auswahl möglich. Das führte zum Beispiel dazu, dass Songs, die in einer Workout-Playlist enthalten waren, auch in anderen Kontexten nicht mehr abgespielt wurden, wenn die Playlist aus dem Geschmacksprofil entfernt wurde. Jetzt können Nutzer:innen genauer unterscheiden, welche Titel sie hören wollen und welche nicht.

Die Entscheidung, Songs oder komplette Playlists aus dem Geschmacksprofil auszuschließen, bedeutet aber nicht, dass sie gar nicht mehr angehört werden können. Durch die Option wird lediglich bestimmt, inwiefern die Empfehlungen dadurch beeinflusst werden. Die Titel lassen also sich auch weiterhin abspielen.

Die Entscheidung ist außerdem nicht endgültig: Wenn Nutzer:innen ihre Meinung ändern und den Titel wieder zum Geschmacksprofil hinzufügen möchten, ist das über dasselbe Menü genauso einfach möglich. Das lohnt sich besonders auch mit Blick auf die anstehende Weihnachtssaison, denn durch die neue Funktion lässt sich auch verhindern, dass saisonale Hits wie „Last Christmas“ in Spotifys jährlichem Wrapped angezeigt werden.