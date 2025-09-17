Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Spotify hebt den Shuffle-Zwang auf: Update macht Free-Accounts attraktiver

Lästiges Shuffle-Hören auf dem Handy war gestern: Spotify erlaubt auch Free-Accounts ab sofort die gezielte Songwahl am Smartphone. Aber die neue Freiheit hat Grenzen – und ein strategisches Ziel.

Von Christian Weindl
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Spotify hebt den Shuffle-Zwang auf: Update macht Free-Accounts attraktiver

Auch auf dem Smartphone hören Spotify-User:innen ohne Abo jetzt Musik ganz wie sie wollen. (Foto: Mijansk786/Shutterstock)

Spotify macht Gratis-Hörer:innen das Leben leichter: Nutzer:innen ohne Premium-Abo können ab sofort einzelne Songs direkt auswählen und abspielen. Bislang war das auf dem Smartphone kaum möglich, dort dominierte der Shuffle-Modus. Laut einer offiziellen Mitteilung des Streamingdienstes soll die Funktion „Search & Play“ heißen und den Gratis-Tarif deutlich attraktiver machen.

Anzeige
Anzeige

Search & Play: Die neue Funktion für Gratis-Accounts

Am Desktop hatten Free-User:innen schon länger mehr Spielraum. Dort konnten auch Hörer:innen ohne Bezahl-Abo Songs abspielen, wie sie wollten. Lediglich die Werbeunterbrechungen dämpften dabei den Musikgenuss.

Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Jetzt zieht auch die mobile App nach: Wer unterwegs einen bestimmten Titel hören will, startet ihn ganz einfach über die Suche. Auch das Teilen von Musik per Songlink von Freund:innen ist jetzt problemlos möglich. Mit dem Ende des Shuffle-Zwangs entfällt eine der größten Frustrationen des Gratis-Modells.

Anzeige
Anzeige

Natürlich verschenkt Spotify die neue Freiheit nicht uneigennützig. Mehr gezieltes Hören bedeutet auch längere Sessions. Und je länger Nutzer:innen streamen, desto häufiger lassen sich Werbeclips platzieren. So steigert Spotify die Einnahmen aus dem werbefinanzierten Bereich.

Spotify will mehr Hörzeit – und mehr Werbeeinnahmen

Ganz ohne Einschränkungen läuft das Upgrade jedoch nicht ab. Die Zahl der möglichen Überspringungen innerhalb von Playlists bleibt wahrscheinlich weiter begrenzt. Auch bei der direkten Songauswahl könnte es Limits geben. Details hat Spotify aber noch nicht genannt.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Das Unternehmen rückt also trotz Neuerungen nicht von seiner bisherigen Strategie ab: Gratis-Nutzung verbessern und Werbeeinnahmen steigern, ohne dabei den Anreiz für Premium zu zerstören.

Denn laut Investopedia machen Subscriber:innen 87 Prozent des Umsatzes bei Spotify aus. Nur 13 Prozent des Geldes kommen von Werbeeinnahmen. Mit den neuen Funktionen will der Streamingdienst den Umsatz in diesem Segment wohl verbessern.

Anzeige
Anzeige

Das Update macht den kostenlosen Tarif flexibler und alltagstauglicher. Wer mehr Freiheit will, stößt aber weiterhin an Grenzen. Genau das dürfte gewollt sein: Die Gratis-Version soll neue Nutzer:innen anziehen und bestehende länger halten – am Ende aber zu einem Upgrade bewegen.

So sahen die ersten Logos bekannter Tech-Marken aus

10 Bilder ansehen
So sahen die ersten Logos bekannter Tech-Marken aus Quelle: Nintendo

Mehr zu diesem Thema
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren