Spotify hebt den Shuffle-Zwang auf: Update macht Free-Accounts attraktiver
Spotify macht Gratis-Hörer:innen das Leben leichter: Nutzer:innen ohne Premium-Abo können ab sofort einzelne Songs direkt auswählen und abspielen. Bislang war das auf dem Smartphone kaum möglich, dort dominierte der Shuffle-Modus. Laut einer offiziellen Mitteilung des Streamingdienstes soll die Funktion „Search & Play“ heißen und den Gratis-Tarif deutlich attraktiver machen.
Search & Play: Die neue Funktion für Gratis-Accounts
Am Desktop hatten Free-User:innen schon länger mehr Spielraum. Dort konnten auch Hörer:innen ohne Bezahl-Abo Songs abspielen, wie sie wollten. Lediglich die Werbeunterbrechungen dämpften dabei den Musikgenuss.
Jetzt zieht auch die mobile App nach: Wer unterwegs einen bestimmten Titel hören will, startet ihn ganz einfach über die Suche. Auch das Teilen von Musik per Songlink von Freund:innen ist jetzt problemlos möglich. Mit dem Ende des Shuffle-Zwangs entfällt eine der größten Frustrationen des Gratis-Modells.
Natürlich verschenkt Spotify die neue Freiheit nicht uneigennützig. Mehr gezieltes Hören bedeutet auch längere Sessions. Und je länger Nutzer:innen streamen, desto häufiger lassen sich Werbeclips platzieren. So steigert Spotify die Einnahmen aus dem werbefinanzierten Bereich.
Spotify will mehr Hörzeit – und mehr Werbeeinnahmen
Ganz ohne Einschränkungen läuft das Upgrade jedoch nicht ab. Die Zahl der möglichen Überspringungen innerhalb von Playlists bleibt wahrscheinlich weiter begrenzt. Auch bei der direkten Songauswahl könnte es Limits geben. Details hat Spotify aber noch nicht genannt.
Das Unternehmen rückt also trotz Neuerungen nicht von seiner bisherigen Strategie ab: Gratis-Nutzung verbessern und Werbeeinnahmen steigern, ohne dabei den Anreiz für Premium zu zerstören.
Denn laut Investopedia machen Subscriber:innen 87 Prozent des Umsatzes bei Spotify aus. Nur 13 Prozent des Geldes kommen von Werbeeinnahmen. Mit den neuen Funktionen will der Streamingdienst den Umsatz in diesem Segment wohl verbessern.
Das Update macht den kostenlosen Tarif flexibler und alltagstauglicher. Wer mehr Freiheit will, stößt aber weiterhin an Grenzen. Genau das dürfte gewollt sein: Die Gratis-Version soll neue Nutzer:innen anziehen und bestehende länger halten – am Ende aber zu einem Upgrade bewegen.