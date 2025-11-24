Anzeige
Ratgeber
Spotify Wrapped 2025: Alle wichtigen Infos kurz vor dem Start

Ende des Jahres ist Rückblickszeit. Seit 2015 bietet der Streamingmarktführer seinen Nutzer:innen mit Wrapped auch eine Retrospektive auf ihr Musikjahr. Wir verraten euch, wann sie startet, wo ihr sie findet und was sie kann.

Von Florian Zandt
2 Min.
Spotify Wrapped lässt Nutzer:innen seit 2015 auf ihr Musikjahr zurückblicken. (Bild: michelangeloop / Shutterstock)

Spotify selbst nennt es in einer Pressemitteilung ein „globales kulturelles Phänomen“, und auch dieses Jahr wird es trotz zunehmender Kritik am Geschäftsmodell des Streamingdienstes voraussichtlich die sozialen Medien dominieren: Spotify Wrapped, der personalisierte musikalische Jahresrückblick für alle Nutzer:innen des Streamers.

Das Interesse daran scheint groß: Spotify selbst gibt an, dass 2023 etwa 230 Millionen monatlich aktive User:innen mit Wrapped interagiert hätten. Stand jetzt gibt es außerdem allein auf Instagram rund 600.000 Beiträge mit dem Hashtag #spotifywrapped, nach 24 Stunden verschwindende Storys und Posts ohne Hashtag nicht mitgezählt. Damit ihr euch schon mal auf den Rückblick vorbereiten könnt, haben wir alle wichtigen Infos dazu zusammengetragen.

Wie funktioniert Spotify Wrapped?

Spotify Wrapped katalogisiert eure Hörgewohnheiten innerhalb eines festen Zeitraums. Obwohl nicht bekannt ist, wann dieser genau endet, sagt der Streamingdienst selbst auf X, dass die Zählung über den 31. Oktober hinausgeht. Anschließend werden aus den gehörten Songs Playlists erstellt, zum Beispiel mit den beliebtesten Genres oder den Top-Künstler:innen. Ergänzt werden diese um globale Bestenlisten.

Wie kann ich Spotify Wrapped aufrufen?

App-Nutzer:innen werden, sofern diese aktiviert sind, direkt über Push-Benachrichtigungen darüber informiert, dass ihr Jahresrückblick verfügbar ist. Ergänzend erhalten User:innen eine Mail mit weiteren Infos. Ab dann ist das Feature direkt über den Start-Screen der App abrufbar. Auch in der Desktop-Variante des Streamingdiensts wird Wrapped in der Regel prominent auf der Startseite platziert. Und wer Spotify im Browser nutzt, findet seinen Rückblick unter spotify.com/wrapped.

Was habe ich von der Nutzung von Spotify Wrapped?

Mit Wrapped bekommen Nutzer:innen an einem Ort einen kompakten Überblick über ihre Hörgewohnheiten des vergangenen Jahres. Außerdem erstellt Spotify thematisch passende, personalisierte Playlists. Diese lassen sich direkt in Spotify abonnieren und teilen. Die Top-Listen werden zusätzlich im Social-Media-Format aufbereitet und sind direkt aus den Apps auf dem sozialen Netzwerk der Wahl teilbar.

Was kann Spotify Wrapped noch?

Seit der Einführung von Wrapped als „Year in Music“ 2015 hat Spotify dem Angebot weitere Features spendiert. 2023 erstellt „Me in 2023“ aus den Hörgewohnheiten Personas wie Vampir, Jäger:in oder Zeitreisende:r. „Sound Town“ zeigt, in welchen Orten auf der Welt welche Songs am beliebtesten sind, und ordnet Nutzer:innen diesen Orten zu. 2024 bildet Spotify die musikalische Evolution im Hörverhalten seiner Nutzer:innen ab und erfindet dafür eigene Subgenres wie „Pink Pilates Princess Strut Pop“. Was für 2025 geplant ist, ist noch unklar.

Wann erscheint Spotify Wrapped 2025?

Die wohl wichtigste Frage für Fans des musikalischen Jahresrückblicks lässt sich nicht pauschal beantworten. Denn bislang hat Spotify in keinem Jahr konkrete Termine für das Erscheinen von Wrapped genannt. Bis auf zwei Ausnahmen ist der Rückblick allerdings immer in der ersten Dezemberwoche erschienen, 2024 beispielsweise am 4. Dezember. Man kann also davon ausgehen, dass Spotify Wrapped 2025 zwischen dem 1. und 5. Dezember veröffentlicht wird.

